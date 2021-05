Tom Hanks torna su Apple TV+ nel film di fantascienza Finch

Un uomo, un robot e un cane: una famiglia improbabile: è quella di Finch, il film di fantascienza che arriverà entro la fine di quest’anno su Apple TV+, che avrà come protagonista Tom Hanks.

L’attore tornerà su Apple TV+, dopo la sua interpretazione nel film Greyhound. Questa volta vestirà i panni di Finch, un ingegnere robotico che ha vissuto per un decennio in un bunker sotterraneo dopo essere stato uno dei pochi sopravvissuti a un cataclisma solare, che ha trasformato il pianeta Terra in un luogo desolato.

L’ingegnere Finch – Hanks crea un robot, interpretato da Caleb Landry Jones, per vegliare sul suo cane Goodyear quando lui non potrà più farlo. I tre si imbarcheranno, secondo quanto riportato dalla rivista specializzata in cinema e showbusiness Deadline, in un «Viaggio pericoloso nel desolato West americano» durante il quale Finch riscoprirà la gioia di essere vivo.

Attorno alla sua storia e a quella degli altri componenti della sua bizzarra famiglia – un cane e un robot – ruoterà la trama del film. La pellicola, che arriverà su Apple TV+ entro la fine del 2021, sarà probabilmente uno dei titoli di cui il grande pubblico sentirà parlare durante la stagione dei premi. Il film è diretto da Miguel Sapochnik, già regista di alcuni dei più ambiziosi episodi di Game of Thrones.

