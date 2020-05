Smart working e creatività più facili con le Apple Pencil, anche in sconto su Amazon

Pensate ad una Apple Pencil per agevolare il vostro lavoro con iPad, magari per il cosiddetto “smart working”? Su Amazon trovate sia la Apple Pencil 1, compatibile con gli iPad Pro prima del 2018 tutti gli altri iPad più recenti, sia la Apple Pencil 2 che è stata studiata apposta per gli iPad Pro 2018 e gli iPad Pro 2020 e che viene anche offerta in sconto.

Come si può usare una Apple Pencil e a cosa serve richiederebbe una lunga spiegazione e un elenco di cose possibili diverse a seconda se stiamo parlando di Apple Pencil 1 o di Apple Pencil 2. In linea generale possiamo però dire che sia la prima che la seconda generazione della Apple Pencil consentono una migliore e più precisa interazione con i contenuti di iPad e un superiore livello di creatività. La Apple Pencil è utile per chi lavora in ambito grafico, per chi vuole sfruttare le potenzialità di alcune applicazioni che ne recepiscono direttamente l’input per la scrittura, per appunti scritti a mano e così via. La Apple Pencil scrive, cancella, muove oggetti sullo schermo, permette di usare differenti tratti che simulano gessetto, carboncino, matita, biro, penna. Rileva la pressione e l’angolazione, si abbina in maniera trasparente con iPad e si ricarica anche con iPad (per via magnetica se parliamo di Apple Pencil 2 o attraverso Lighting per Apple Pencil 1).

Abbiamo detto che le due Apple Pencil sono differenti una dall’altra. Una analisi dettagliata delle diversità la trovate in questo nostro articolo. Va anche detto, come abbiamo accennato all’inizio, che Apple Pencil 2 è compatibile solo con iPad Pro 2018 e iPad Pro 2020. Apple Pencil 1 è compatibile con tutti gli iPad Pro di precedente generazione ad eccezione di questi ultimi due appena citati, con iPad Air (ultimo modello – terza generazione), iPad (sesta e settima generazione) e iPad mini (quinta generazione).