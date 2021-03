Volkswagen fa pubblicità sul packaging di Amazon Fresh

Volkswagen Italia ha stretto un accordo con Amazon.it che riguarda la personalizzazione del packaging Amazon Fresh, il servizio che consente agli abbonati di Amazon Prime a Milano e Roma di ricevere la spesa a casa in giornata. La marca Volkswagen sarà presente sia sulle borse che arriveranno aii Clienti del servizio, sia con un flyer al loro interno che descrive i suoi nuovi modelli 100% elettrici, in particolare il SUV ID.4.

Dopo la berlina compatta ID.3, la ID.4 è il secondo modello Volkswagen basato sulla nuova piattaforma modulare elettrica MEB, la cui diffusione globale (sarà venduta e prodotta in Europa, USA e Cina) è il segnale dell’ambizione dell’azioenda tedesca di diventare leader nella mobilità elettrica.

In Italia, la Volkswagen ID.4 è disponibile a prezzi di listino da 43.150 Euro, cui vanno sottratti gli incentivi statali e gli eventuali ulteriori contributi locali.

Dopo il debutto su Milano e Roma, i Clienti Amazon Fresh, il servizio di consegna della spesa in giornata di Amazon.it, riceveranno informazioni sul futuro della mobilità a ogni consegna: annunciato dalla caratterizzazione del packaging, un flyer all’interno della spesa racconta la rivoluzione della e-mobility Volkswagen.

La Marca tedesca vede nei Clienti dell’e-commerce un target potenzialmente aperto e sensibile al cambiamento, e il servizio di Amazon è un’iniziativa perfetta per veicolare il messaggio dell’innovazione che comporta la mobilità elettrica. La personalizzazione del packaging di Amazon Fresh nasce principalmente per fare informazione sull’elettrico nelle principali smart city italiane, attraverso la conoscenza di tutta la gamma di auto a batteria del brand; con la nuova ID.4, di prossima introduzione sul mercato, in evidenza.

Grazie al QR Code presente sulle borse, i Clienti di Amazon Fresh potranno approfondire alcune caratteristiche del SUV 100% elettrico Volkswagen.

La gamma italiana di lancio della Volkswagen ID.4 prevede due basi tecniche e quattro allestimenti, con prezzi di listino a partire da 43.150 Euro e autonomie WLTP fino a circa 520 km. Come la berlina compatta ID.3, il SUV ID.4 si presenta al lancio sul mercato italiano con una gamma composta da versioni preconfigurate: City, Life, Business e Tech.

Tutte le versioni della Volkswagen ID.4 godono degli incentivi statali all’acquisto per auto a zero emissioni locali, che prevedono uno sconto sul prezzo di listino che può arrivare fino a 10.000 Euro, oltre ad eventuali ulteriori incentivi locali qualora disponibili. L’arrivo presso le Concessionarie Volkswagen italiane della gamma ID.4 è previsto per il mese di aprile.

Nel corso dell’anno, a queste versioni si aggiungerà una variante sportiva al vertice della gamma, dotata di trazione integrale: la ID.4 GTX.