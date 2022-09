AirPods Pro 2, il nascondiglio dell’ antenna è geniale

Lumafield ha condiviso le immagini a raggi X della custodia di ricarica di AirPods Pro 2 di seconda generazione, fornendo uno sguardo alle modifiche interne. Quel che sembrava soltanto una modifica esterna, sembra invece essere qualcosa di più. Ecco di che si tratta.

Mentre il layout di base della custodia di ricarica sembra essere simile a quello del modello precedente, Lumafield ha scoperto che l’anello di metallo per fissare un laccio di trasporto è collegato internamente al connettore Lightning, che a su volta si interfaccia con la scheda logica.

Osservando l’inaspettato collegamento con porta Lightning e scheda logica, gli esperti di Lumafield ipotizzano che l’inserto in metallo potrebbe fungere anche da antenna per il chip Apple U1, oppure servire ad altri scopi aggiuntivi.

C’è un nuovo occhiello di metallo sul lato della custodia. Apple dice che è per un cordino, ma sembra servire a uno scopo aggiuntivo: è profondo 4 mm e lungo 18 mm, con una coda nascosta che è collegata a un pad in metallo intorno alla porta Lightning. Forse è un’antenna per supportare il monitoraggio migliorato di Apple Dov’è

In questo articolo riportiamo due immagini ai raggi X della custodia di ricarica di AirPods Pro 2 realizzate da Lumafiled, inclusa quella che mostra il collegamento dell’occhiello con il connettore Lightning. Il chip Apple U1 abilita il supporto “Dov’è”, consentendo agli utenti di tenere traccia della posizione della custodia di ricarica nell’app su iPhone o su iCloud.com. La custodia presenta un nuovo altoparlante integrato che può emettere un suono per aiutare l’utente a ritrovarlo. Altri miglioramenti alla custodia di ricarica includono la resistenza all’acqua, il supporto per la ricarica tramite caricatore Apple Watch e una maggiore durata della batteria.

Potete leggere la recensione degli AirPods Pro di seconda generazione direttamente a questo indirizzo.

Se volete saperne di più su iPhone 14 e iPhone 14 Pro potete dare un’occhiata alle nostre recensioni (cliccate sul nome del prodotto). Qui invece trovate il nostro confronto tra i due nuovi telefoni 2022 messi al fianco del 13 Pro Max dell’anno scorso. Per i dettagli sullo schermo potete di iPhone 14 Pro Max, riconosciuto come migliore al mondo, date invece un’occhiata a questo approfondimento