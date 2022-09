Il giorno della marmotta, il team Apple Car riparte da zero

Apple avrebbe deciso ancora una volta di ricreare le squadre che si occupano di Apple Car, riformando entro fine anno i vari team dedicati a questo progetto.

A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo che in un tweet pubblicato mercoledì ha condiviso la previsione, riferendo di un suo non meglio precisato “sondaggio” (probabilmente tra addetti ai lavori e suoi agganci tra i fornitori di Cupertino).

Di Apple Car o Project Titan si parla da anni e da anni circolano indiscrezioni di tutti i tipi. Gli ultimi rumor sono più o meno concordi nel ritenere che Apple sia al lavoro su un completo veicolo a guida autonoma che richiede poco o nessun intervento da parte dei passeggeri durante la guida.

My latest survey indicates that Apple will likely build the new Apple Car project team before the end of 2022.

我的最新調查顯示,Apple可能將在2022年底前建立新的Apple Car專案團隊。

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 28, 2022