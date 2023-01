Un Android Coca-Cola sarà presto tra noi

Sembra che presto potrebbe arrivare uno smartphone Coca-Cola da aggiungere al numero sempre crescente di Android sponsorizzati di cui non sapevamo di aver bisogno.

Lo si apprende da Twitter, dove diversi account stanno facendo circolare il rendering di un telefono con la scocca rossa e il logo del noto marchio di bibite impresso sul dorso. Risalendo alla fonte pare che il primo tweet sia partito dal prolifico leaker Ice Universe, una fonte che sappiamo essere ben quotata quando si tratta di voci che circolano intorno al segmento Android.

Anche se a vederlo così sembra più una skin in vinile applicata al retro di un telefono esistente, pare proprio che per la prima volta Coca-Cola stia effettivamente collaborando al progetto di uno smartphone Android.

Non è la prima volta

In passato ci sono state altre collaborazioni di alto profilo tra vari marchi, come ad esempio OnePlus 8T con design dello sparatutto Cyberpunk 2007, il Realme GT NEO 3 a tema DragonBall Z e Galaxy Z Flip (e i Galaxy Buds) in stile Pokémon. In quest’ottica anche Coca-Cola è un’istituzione, perciò vedere un telefono con questa grafica sarà altrettanto interessante.

Android Coca-Cola, ipotesi modello e prezzo

Al momento non è chiaro quale sia il produttore di smartphone che sta preparando il lancio di un Android Coca-Cola: secondo le indiscrezioni potrebbe trattarsi del Realme 10 Pro, che monta uno schermo LCD IPS da 6,7″ a 120 Hz, il processore Snapdragon 695, da 6 GB a 12 GB di RAM, una fotocamera principale da 108 MP e una batteria da 5.000 mAh (con Android 13 preinstallato). Neppure il prezzo è stato reso noto, ma se le specifiche tecniche resteranno queste allora sarà un telefono economico sotto quasi tutti gli aspetti.

Coca-Cola nel mondo tech

Coca-Cola non è estranea al settore tecnologico: in passato ha lanciato una bottiglia con fotocamera per selfie integrata, è stata la prima a realizzare gli URL con emoticons incluse ed ha anche venduto canzoni su Internet. La sua celebre bevanda è stata anche la protagonista di un curioso esperimento: ve lo ricordate l’iPhone bollito nella Coca-Cola?