Apple TV Plus, il trailer della terza stagione di For All Mankind

È in arrivo la terza stagione della serie “For All Mankind” e Apple ha condiviso il trailer.

For All Mankind è stata una delle prime serie televisive distribuita sulla piattaforma di streaming Apple TV+. La prima stagione è arrivata nel 2019. Creata da Ronald D. Moore, candidato ai Golden Globe e vincitore di un Emmy Award, “For All Mankind” vede la partecipazione di Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn Schmidt e Jodi Balfour.

La serie mette in scena un’intrigante versione alternativa della storia. Raccontata attraverso le vite di astronauti, ingegneri e delle rispettive famiglie, “For All Mankind” immagina un mondo in cui la corsa allo spazio non è mai finita e il programma spaziale è rimasto il fulcro culturale delle speranze e dei sogni degli americani.

La seconda stagione, andata in onda a partire da febbraio 2021, ha ricevuto recensioni molto positive dalla critica e una nomination ai Premio TCA nella categoria drama. Nel dicembre 2020, prima dell’inizio della seconda stagione, la serie è stata rinnovata per una terza stagione.

Nella terza stagione si immagina un salto temporale negli anni ’90 con Stati Uniti e Unione Sovietica che competono per arrivare su Marte.

A partire dal 10 giugno, il primo episodio della terza stagione di “For All Mankind” sarà disponibili su Apple TV+ e ogni venerdì verrà presentata una nuova puntata.

Tra gli ultimi progetti in lavorazione per Apple TV+ un documentario su Michael J. Fox, attore e produttore cinematografico noto soprattutto per l’interpretazione del protagonista della trilogia di Ritorno al futuro. In arrivo anche la mini serie thriller in sette parti intitolata Hijack con Idris Elba.

