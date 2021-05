Apple usa numeri seriali casuali per iPhone 12 viola

A partire dal codice seriale è possibile conoscere tutto o quasi di un prodotto Apple (qui la nostra guida) ma fin da gennaio è atteso l’arrivo di nuovi numeri seriali casuali che renderanno il riconoscimento molto più difficile se non impossibile: Apple ha iniziato a usare questo nuovo metodo con iPhone 12 viola (qui unboxing e fotogalleria di macitynet).

Il passaggio al nuovo metodo è stato anticipato anche a marzo e poi successivamente in aprile, pochi giorni prima dell’evento Apple Spring Loaded in cui sono stati presentati iMac M1, iPad Pro M1, AirTag (qui la nostra recensione) e altro ancora. In precedenza il numero seriale di un prodotto Apple era composto da un codice alfanumerico di 12 caratteri. Anche se a prima vista sembra una sequenza casuale, in realtà i primi tre caratteri indicano il Lugo di fabbricazione, i due seguenti anno e settimana di produzione, seguiti da un identificatore univoco di tre caratteri, infine dal numero di modello di 4 caratteri, per un totale di 12 caratteri.

Prima dell’evento del 20 aprile Apple ha avvisato i rivenditori di preparare i sistemi per poter gestire prodotti in entrata e uscita con i nuovi codici seriali casuali, inizialmente da 10 caratteri ma che successivamente arriveranno fino a 12 caratteri: iPhone 12 viola è il primo prodotto Apple a impiegare questo nuovo sistema, come verificato da macitynet e anche da diverse altre testate in USA e altri paesi ancora. Invece gli AirTag sono ancora contrassegnati da numeri seriali da 12 caratteri, quindi sembra ancora con il sistema precedente.

Ora non rimane che attendere le prime consegne di iPad Pro M1, iMac M1 e anche della nuova Apple TV 4K 2021 per verificare se Apple completerà la migrazione dai numeri seriali tradizionali a quelli nuovi causuali.

Per uno sguardo ravvicinato a iPhone 12 viola rimandiamo a questo articolo con fotogalleria. Tutte le novità presentate da Apple nell’evento Spring Loaded sono riassunte in questo articolo di macitynet.