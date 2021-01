Il thriller psicologico “Losing Alice” debutta su Apple TV+

Le atmosfere noir della serie tv “Losing Alice” sono arrivate su Apple TV+. Il thriller psicologico diretto da Sigal Avin e interpretato dall’attrice israeliana Ayelet Zurer è approdato sulla piattaforma di tv in streaming di Cupertino il 22 gennaio 2021.

“Losing Alice” racconta la storia della regista Alice – una donna matura che per anni ha messo da parte la professione per dedicarsi alla famiglia – e la sua crescente ossessione per una giovane sceneggiatrice di nome Sophie. Una storia raccontata attraverso flashback e flashforward che diventa una narrazione complessa e che porta lo spettatore a immedesimarsi nella protagonista e a compiere un “viaggio” attraverso il suo subconscio.

Alice, una regista di 48 anni, infelice dopo alcuni anni in cui la sua carriera è stata sacrificata, dopo un veloce incontro sul treno con una femme fatale 24enne, Sophie, rinuncerà alla propria integrità morale e riscoprirà il desiderio di ottenere potere e successo.

La serie esplora tematiche come la gelosia, il senso di colpa, la paura dell’invecchiamento e l’amicizia tra le donne.

Al momento sono disponibili su Apple TV+ i primi tre episodi della serie, e settimanalmente saranno rilasciati i seguenti.

