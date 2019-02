iPad 2019: come sarà, prezzo, caratteristiche e data d’uscita

Si avvicina il possibile rilascio degli iPad 2019 e, dopo aver visto cosa aspettarsi con iPad mini 5, è il turno di capire cosa accadrà con iPad 2019, il modello da 9,7 pollici, che andrà a sostituire l’attuale linea economica del tablet Apple. In questo articolo raggruppiamo le notizie sino ad oggi note, relative a prezzo, caratteristiche, design e data d’uscita iPad 2019.

iPad 2019, il nome

Anzitutto il nome. Si stanno moltiplicano gli iPad presenti nella line up Apple e quando ad oggi si parla di iPad 2019 (al plurale) si intendono tutti gli iPad in uscita per quest’anno, quindi anche il presunto iPad mini 5. In questo articolo, però, vogliamo concentrarci solo sugli iPad 2019 full size, quelli con schermo da 9,7 pollici, per intenderci. Ovviamente, di questo modello ne usciranno diverse varianti, sia per quanto concerne la capacità della memoria integrata, sia per quanto concerne la presenza di modulo cellulare, o meno.

Design iPad 2019

La prima vera curiosità interno al lancio di iPad 2019 è quella relativa al design. Nel corso degli ultimi mesi, con il rilascio di iPad Pro 2018, modelli da 12,9 e 11 pollici, Apple ha dato vita ad un nuovo design per la sua linea top di tablet: rimozione tasto Home, cornici più sottili, presenza di Face ID. Ci si chiede, allora, se iPad 2019 potrà prendere tali sembianze.

Un rapporto dello scorso dicembre, proveniente dalla Cina, risponde affermativamente. Secondo la fonte Apple rilascerà quest’anno un iPad 2019 da 10 pollici, con cornici più sottili e nuovo design.

A dire il vero, però, si è trattato di un report isolato e, per quando non esistano molte notizie a contrastarlo, è verosimile che Apple scelga di mantenere il “vecchio” design per la nuova versione dell’iPad più economico. Questa informazione la si può trarre indirettamente da quanto riferito su iPad mini 5: il tablet da 7,9 pollici sarà identico, o quasi, al modello attuale. E’ facile pensare, allora, che anche per il modello full size la storia si ripeta; è facile ipotizzare che Apple voglia mantenere il nuovo design solo su iPad Pro 2018.

Ed allora, sulla scorta di quanto sembra possa accadere con iPad mini 5, è facile aspettarsi un iPad 2019 con tasto home fisico centrale, schermo non edge to edge e niente Face ID.

Caratteristiche e funzionalità

Se prendiamo per buona l’ipotesi stesso design, è chiaro che Apple dovrà spingere sul pedale delle caratteristiche per convincere l’utenza ad aggiornare. Quanto al processore, allora, Apple potrebbe decidere di impiegare un il chip A11, che offrirebbe rispetto all’attuale linea potenza suppletiva, senza andare a cannibalizzare il modello Pro che gode invece del chip A12X.

Il display, probabilmente, godrà anche di una densità di pixel pari a 264 ppi, con una risoluzione di 2048×1536. La novità potrebbe essere nell’inserimento della tecnologia ProMotion, che regola in modo selettivo la frequenza di aggiornamento dello schermo fino a 120 Hz, a seconda delle attività in uso, così da preservare anche l’autonomia.

Sulla parte bassa Apple potrebbe inserire il connettore USB-C, che ormai campeggia sulle controparti Pro, così da eliminare definitivamente il connettore Lightning sugli iPad. Una tale scelta potrebbe arrivare a breve anche su iPhone, se non entro l’anno, almeno per il 2020.

Supporto Apple Pencil

Ci si chiede se iPad 2019 sarà compatibile con Apple Pencil. La risposta è certamente sì, ma è bene specificare: quasi certamente sarà compatibile solo con il primo modello di Apple Pencil, e non anche con la nuova matita rilasciata qualche mese fa. Questo servirebbe ad Apple per mantenere una differenza evidente tra la linea economica di iPad e quella Pro, supportando Apple Pencil 2 solo su questi ultimi.

Telecamere

I modelli di iPad Pro 2018, quindi l’attuale top della gamma, non presentano dual camere sul retro. Apple sembra non aver voluto dotare questi dispositivi della stessa strumentazione presente su iPhone X, XS o XS Max. Eppure la sorpresa è dietro l’angolo: si potrebbe pensare che iPad 2019, come iPhone XR, sia in grado di scattare foto ritratto.

Data d’uscita iPad 2019

In questi giorni l’ipotesi di un keynote Apple per il 25 marzo prossimo. A sorpresa, però, l’evento potrebbe essere dedicato solo al nuovo servizio di streaming video, e non ospitare alcuna presentazione hardware.

Potrebbe ancora essere valida quella voce secondo cui la presentazione iPad sarà tenuta il 29 marzo in un contesto durante il quale potrebbero essere presentati anche le AirPods 2 (o come si chiameranno…), Airpower e l’iPad 2019. Sembra più plausibile, però, che Apple tenga un unico evento a fine marzo, sia per parlare dei nuovi hardware, sia per presentare i nuovi servizi streaming.

Ad ogni modo, il 25 gennaio scorso sono emersi i depositi presso la Commissione Economica Eurasiatica, dove Apple ha depositato documentazione per i modelli di iPad A2123, A2124, A2126, A2153, A2154, A2133 e A2152: dovrebbero essere i nuovi iPad 2019, dunque la presentazione è senz’altro vicina.

Prezzo iPad 2019

Partiamo dal listino attuale di iPad 2018. Il modello da 32 GB WiFi costa 359 euro, mentre il 128 GB 449 euro. Se si aggiunge il modulo cellulare, il modello da 32 GB costa 489 euro, mentre la variante da 128 GB costa 579 euro.

Se Apple decidesse di mantenere lo stesso design e applicare modifiche minori ad iPad 2019, la line up potrebbe avere un prezzo di partenza molto simile a quelli dello scorso anno. Non ci sono notizie certe in tal senso, ma nel dubbio, fermo restando l’ipotesi di un design identico, non sembrano esserci elementi per pensare a rincari di prezzo evidenti.