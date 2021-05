iPhone 13 Pro, Samsung sarà fornitore esclusivo degli schermi

La tecnologia che Apple indica con il termine di marketing ProMotion era attesa già negli iPhone 12 Pro, ma ora analisti e leaker concordano che debutterà negli iPhone 13 Pro: gli schermi con la tecnologia necessaria per supportarla saranno prodotti in esclusiva da Samsung.

Per i due modelli top iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max in arrivo questo autunno è previsto l’impiego di schermi OLED TFT, Thing Film Transistor, in ossido policristallino a bassa temperatura, tecnologia siglata LTPO. Come già indicato dall’analista Ross Young fin dallo scorso anno, questi display sono indispensabili per assicurare una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120H riducendo i consumi di energia, quindi senza penalizzare la durata della batteria.

Come noto dagli appassionati Android, Samsung impiega già questo tipo di display sul suo top di gamma Galaxy S21. Secondo quanto riferisce il sito coreano The Elec, Samsung sarà il fornitore esclusivo per Apple per gli schermi di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, ribadendo una anticipazione già emersa anche a fine 2020.

Oltre ai miglioramenti per video e videogiochi, tecnicamente i display OLED LTPO rendono possibile anche la funzione di schermo sempre acceso, tecnologia e funzione che Apple ha già implementato in Apple Watch. In teoria Apple potrebbe fare altrettanto per la prima volta anche sugli iPhone 13 Pro.

