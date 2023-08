iPhone 15 e iPhone 15 Plus vs iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra, tutte le differenze

Vi abbiamo dato conto di tutte le novità in arrivo per iPhone 15 e iPhone 15 Pro, vi abbiamo detto in sintesi quali siano le differenze previste tra iPhone 14 e iPhone 15 e quelle tra iPhone 14 Pro ed iPhone 15 Pro. Ma quali sono le differenze che si prevede arriveranno tra iPhone 15 e iPhone 15 Pro?

Se volete approfondire l’argomento e scendere nei dettagli, potete selezionare scorrere tutte le informazioni che abbiamo raccolto in questi mesi e collocato in due articoli specifici, quello per iPhone 15 e iPhone 15 Plus e quello dedicato ad iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (o come sembra si chiamerà iPhone 15 Ultra).

Se invece vi interessa solo avere uno sguardo generale, questo articolo è il punto di partenza giusto.

Le cose in comune

In realtà prima di pubblicare la nostra tabella di sintesi che vi aiuta ad avere con un semplice colpo d’occhio tutto sotto mano, è bene cominciare da quello che c’è di nuovo e in comune tra i due dispositivi.

Sì perchè, nonostante quel che si crede, ci sono molte cose, nuove in assoluto oppure no, in comune tra i due modelli. In particolare vi segnaliamo

Quello che distingue i due modelli

C’è poi poi anche una lunga serie di cose che cambiano tra i due modelli. Come sempre iPhone 15 Pro ha funzioni più avanzate e materiali più sofisticati.

Solo per fare qualche esempio iPhone 15 Pro avrà lo chassis in titanio mentre iPhone 15 sarà basato su una struttura in alluminio. Importanti le differenze sui processori che saranno di classi totalmente differenti: iPhone 15 sfrutterà il vecchio A16 mentre iPhone 15 Pro avrà il nuovo A17 da tre nanometri.

Qui sotto tutte le differenze in sintesi

Data di rilascio

Vi ricordiamo che la data di rilascio di iPhone 15 Pro, come quella di iPhone 15, non è stata ancora annunciata, ma la data di presentazione pare fissata al 12 settembre.

A proposito del lancio, le ultime indiscrezioni ritengono possibile che Phone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (o Ultra) non siano disponibili contemporaneamente.

Recentemente un analista ha infatti affermato che l’iPhone 15 Pro Ultra da 6,7 pollici, potrebbe arrivare solo ad ottobre, seguendo quel che accadde con il lancio di iPhone 12 Pro: iPhone Pro Max venne messo in vendita il 13 novembre quando invece iPhone 12 Pro era stato messo sul mercato il 23 settembre.

Non dovrebbero esserci invece differenze nella disponibilità di iPhone 15 e iPhone 15 Plus