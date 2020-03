Kuo: la produzione di iPhone non migliorerà fino al secondo trimestre 2020

La produzione degli iPhone non migliorerà in modo significativo almeno fino al secondo trimestre del 2020. A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo in una nota inviata agli investitori ottenuta dal sito Macrumors. Nelle precedenti settimane Kuo aveva evidenziato ritardi sulle tempistiche di rientro al lavoro dopo la fine delle festività legate al Capodanno Cinese del 10 febbraio per i dipendenti delle varie strutture che in Cina lavorano per Apple.

Le spedizioni di lenti per le fotocamere degli iPhone da parte del fornitore Genius Electronic Optical sono indicate come diminuite sensibilmente nell’ultimo mese, e le forniture sono in esaurimento. L’analista riferisce che rimane un mese di inventario per le lenti e che la produzione dovrebbe aumentare in modo sensibile da maggio.

Per quanto riguarda gli iPhone futuri, Kuo ritiene che gli iPhone 2020 continueranno a sfruttare il design con le lenti ultra wide già viste su iPhone 11.

A gennaio l’analista di quest’anno aveva riferito che l’iPhone 5G era ancora sulla buona strada per il lancio nell’autunno del 2020; recentemente Kuo aveva riferito che – nonostante la questione coronavirus – il cosiddetto iPhone 9 / iPhone SE 2 dovrebbe arrivare entro la prima metà del 2020.

Il problema del Coronavirus COVID-19 ha costretto molte aziende a rinviare l’uscita di prodotti che erano previsti per il primo trimestre dell’anno. Vari fornitori di Apple (e non solo) sono stati costretti a fermi prolungati, La Mela ha spostato la produzione di alcuni dispositivi in India e per i problemi in Cina ha già fatto sapere di ritenere di non potere rispettare la guidance che era stata fornita per il trimestre di marzo, principalmente per due motivi: le forniture limitate di iPhone in tutto il mondo e le ripercussioni sulla domanda dei prodotti in Cina.

