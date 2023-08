Offerte Amazon 18 agosto fino al 59% su Apple, Sony Alpha, Oppo, Soundcore, Aqara, Canon

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 779,00 € – invece di 959,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 654,90 € – invece di 899,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1398,99 € – invece di 1699,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB SSD, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte, tastiera QWERTY italiana In offerta a 1388,99 € – invece di 1699,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1669,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1465,99 € – invece di 1649,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1168,99 € – invece di 1349,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Argento In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1299,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1399,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 949,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 833,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1149,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 749,00 € – invece di 839,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Trail Loop nero/grigio – S/M. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 939,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio (PRODUCT) RED con Cinturino Sport (PRODUCT) RED – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio e Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 259,00 € – invece di 309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 259,00 € – invece di 309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 654,89 € – invece di 789,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Argento (10ª generazione) In offerta a 529,00 € – invece di 589,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 859,99 € – invece di 1059,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 529,00 € – invece di 589,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 229,99 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 76,99 € – invece di 109,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,00 € – invece di 25,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Trackpad: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 114 € – invece di 135,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

OPPO A78 4G Smartphone, AI Doppia fotocamera 50+2MP, Selfie 8MP, Display 6.43” 90HZ AMOLED FHD+, 5000mAh, RAM 8(Esp 4GB/6GB/8GB)+ROM 128GB (esp1TB), IP54, Supporto Auto [Versione Italia], Mist Black

In offerta a 249,99 € – invece di 299,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Canon obiettivo RF 35mm f/1.8

In offerta a 521,78 € – invece di 579,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Nikon Moltiplicatore di Focale Z TC-1.4x teleconverter, Trasforma un Teleobiettivo Zoom in un Super Teleobiettivo, Nero, Nital Card: 4 Anni di Garanzia

In offerta a 629,00 € – invece di 659,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Sony Obiettivo standard SEL-50F18F (lunghezza focale fissa, 50mm, F1.8, Full Frame, adatto per serie A7, A6000, A5100, A5000 e Nex, E-Mount) Nero

In offerta a 159,00 € – invece di 199,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Sony SEL-55210B – Obiettivo zoom F4.5-6.3, stabilizzatore ottico, mirrorless APS-C, montaggio E, SEL55210B, nero, 55-210 mm

In offerta a 199,00 € – invece di 238,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Sony ECM-W2BT – Microfono Wireless con connessione Bluetooth, Ideale per V-Log, Batteria 9 ore, per Fotocamere digitali

In offerta a 159,00 € – invece di 191,20 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Sony Alpha 7M2K – Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo Intercambiabile SEL 28-70mm, Sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP, Stabilizzazione Integrata, ILCE7M2B + SEL2870, Nero

In offerta a 899,00 € – invece di 1047,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Sony Sel-18135 Obiettivo Con Zoom 18-135 Mm F3.5-5.6, Stabilizzatore Ottico, Mirrorless Aps-C, Nero, 8.8 x 6.72 x 8.8 cm 325 grammi

In offerta a 429,00 € – invece di 510,38 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Sony FE 35mm f/1.8 | Obiettivo a Focale Fissa, Full-Frame, Grandangolare (SEL35F18F)

In offerta a 469,00 € – invece di 577,02 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Sony E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS | Obiettivo Zoom, APS-C (SEL70350G)

In offerta a 639,00 € – invece di 801,43 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial P3 1TB M.2 PCIe Gen3 NVMe Internal SSD – Fino a 3500MB/s – CT1000P3SSD8

In offerta a 43,83 € – invece di 106,99 €

sconto 59% – fino a scadenza sconosciuta

Anker Batteria magnetica 633, 10.000 mAh, ricarica magnetica senza fili, compatibile solo con iPhone 13/13 Pro / 13 Pro Max / 12/12 Pro e 12 Pro Max

In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

soundcore Altoparlante Bluetooth Motion Boom di Anker, con driver audio in titanio, tecnologia BassUp, protezione dall’acqua, IPX7, batteria da 24 ore, ideale per esterni, giardino, spiaggia

In offerta a 75,99 € – invece di 89,99 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Digiquest CAM tivusat 4K Ultra HD – Dispositivo abilitato ai canali zona DAZN

In offerta a 80,99 € – invece di 99,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 3 videocamere

In offerta a 149,99 € – invece di 249,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Blink Outdoor + Floodlight | Supporto con faretti HD wireless a batteria e videocamera di sicurezza intelligente, 700 lumen, rilevazione di movimento, rapida configurazione | Kit con 1 videocamera

In offerta a 83,99 € – invece di 139,98 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

SwitchBot WiFi Termometro igrometro 2 pezzi e hub mini, sensore di umidità digitale Bluetooth con allarme intelligente e archiviazione dati, schermo LCD termoigrometro digitale

In offerta a 59,50 € – invece di 69,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

eufy Security Telecamera wi-fi interno Cam C120, videosorveglianza domestica, AI per il riconoscimento di persone/animali, assistenza vocale, visione notturna, non richiede HomeBase, microSD non inclusa

In offerta a 39,99 € – invece di 45,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Gardena Distributore a 2 vie: Possibilità di collegamento per 2 dispositivi al rubinetto, idoneo per computer di irrigazione/watertimer (8193-20)

In offerta a 19,60 € – invece di 23,90 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Gardena Avvolgitubo a Parete Rollup XL (Bianco) 35 m: irrigazione Flessibile per Giardini Grandi, avvolgitubo orientabile, incl. Tubo di qualità da 35 m ausilio per Il Montaggio (18632-20)

In offerta a 176,29 € – invece di 214,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Gardena Forbici per Erba Comfortcut Li: Forbici Tagliabordi a Batteria con Larghezza di Taglio di 8 Cm, Impugnatura Comfort, Lama Cambiable (9856-20) [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 50,76 € – invece di 61,90 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Gardena Arresto regolazione: parte connessione modifica dispositivi, con alta pressione d’acqua, regolazione e chiusura flusso d’acqua, utilizzo all’estremità tubo flessibile, imballato (2942-20)

In offerta a 9,00 € – invece di 10,49 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Aqua Control C4011 – Programmatore d’Irrigazione per Giardino – per Tutti i Tipi di Rubinetti – con 2 Uscite Indipendenti

In offerta a 29,30 € – invece di 34,51 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Aqara Sensore di Movimento P1(Versione Aggiornata), Richiede Aqara Hub, Durata Della Batteria di 5 Anni, Timeout di Rilevamento Configurabile, Sistema di Allarme, Compatibile con HomeKit, Alexa, IFTTT

In offerta a 16,90 € – invece di 28,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Meross Presa Smart, Presa Intelligente con Monitoraggio Energia, Compatibile con Apple HomeKit, Alexa e Google Home, Presa WiFi Schuko Controllo Vocale e Remoto App, 3840W, 16A, 2,4GHz, 1 Pezzo

In offerta a 16,14 € – invece di 18,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Meross 400ml Diffusore di Oli Essenziali WiFi Con Apple HomeKit, 9-10h Diffusore di Aromi con Colorazione Variabile, Comando Vocale Compatibile Con Apple HomeKit, Alexa e Google Home

In offerta a 38,74 € – invece di 45,89 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).