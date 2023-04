Offerte Amazon 19 aprile fino al 48% su Apple, Ugreen, Jabra, Teclast, Olight

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 856,99 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 890,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1223,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 2599,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1549,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1223,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1606,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 979,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1449,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1110,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (256GB) – Azzurro In offerta a 807,56 € – invece di 959,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1179,99 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 649,00 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 249,99 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 127 € – invece di 159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 169,99 € – invece di 209,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning In offerta a 15,56 € – invece di 19,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 8,00 € – invece di 10,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 37,70 € – invece di 49,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Tronsmart T7 Cassa Bluetooth 5.3, Altoparlante Portatile Potente, Luce LED con Impermeabile IPX7, 360° Suono Stereo e Bassi Potenti, Sostenere Controllo dell’APP e TF, Speaker Wireless per Esterni

In offerta a 46,74 € – invece di 64,99 €

sconto 28% – fino a 23 apr 23

UGREEN Nexode 100W Caricatore USB C GaN, Alimentatore USB C, Caricabatterie USB C Compatibile con Samsung Galaxy S23 Ultra/S22, MacBook Pro/Air, Lenovo, Asus, iPad Pro/Air, iPhone 14/13, Steam Deck

In offerta a 63,99 € – invece di 79,99 €

sconto 20% – fino a 23 apr 23

UGREEN Nexode 65W Caricatore USB C GaN Tech, Caricabatterie USB, Alimentatore USB C Compatibile con MacBook Air, iPhone 14/13, iPad, Samsung Galaxy S23 Ultra/S23+/S22, Google Pixel 7 Pro, Steam Deck

In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a 23 apr 23

UGREEN 100W Cavo USB Type C, 20V/5A Cavo USB C in Nylon, Compatibile con MacBook, iPad, Galaxy S23 S23+ S22 S21, Huawei, Xiaomi, Steam Deck 1m

In offerta a 9,34 € – invece di 10,99 €

sconto 15% – fino a 23 apr 23

UGREEN Cavo Ethernet Cat 8 Nylon 40Gbps 2000MHz Alta Velocità, Cavo Lan, Cavo di Rete, FFTP, per Gaming PS4 PS5 Router Modem, Compatibile con Cat 5 Cat 6 Cat 7, 10 Metri

In offerta a 22,94 € – invece di 26,99 €

sconto 15% – fino a 23 apr 23

W-KING Cassa Bluetooth Portatile Potente 50W, Casse Bluetooth HiFi Stereo/Bassi Ricchi/EQ, Altoparlante Bluetooth Impermeabile IPX6/ Power Bank/40H Riproduzione, Speaker Bluetooth NFC/Micro SD/AUX

In offerta a 79,89 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino a 23 apr 23

W-KING Cassa Bluetooth, 60W Casse Bluetooth Potente, 40 Ore di Riproduzione, Batteria ad alta capacità, impermeabile Speaker Bluetooth Portatile Microfono, Altoparlante Bluetooth, Carta di TF (D9-1)

In offerta a 89,99 € – invece di 139,99 €

sconto 36% – fino a 23 apr 23

W-KING Cassa Bluetooth Portatile Potente 70W, Altoparlante Bluetooth Stereo, Bassi Profondi, IPX6 Impermeabile/Power Bank/ 42 Ore Riproduzione/Luci Colorate, Speaker Bluetooth per Microfono/Micro SD

In offerta a 115,59 € – invece di 179,99 €

sconto 36% – fino a 23 apr 23

W-KING 100W Cassa Bluetooth Potente V5.3, IPX6 Cassa Bluetooth Portatile Grande per Feste Impermeabile Con Bassi Profondi/110dB Suono Enorme/DSP/Luci/Slot per Microfono e Chitarra/Adattatore Incluso

In offerta a 231,99 € – invece di 399,99 €

sconto 42% – fino a 23 apr 23

Jabra Elite 7 Pro Auricolari Bluetooth In Ear, Auricolari Wireless con Cancellazione Attiva del Rumore Regolabile, Design Compatto, Jabra Multisensor Voice e Alexa Integrati, Nero

In offerta a 139,99 € – invece di 199,99 €

sconto 30% – fino a 8 mag 23

Jabra Elite 7 Active Auricolari In-Ear Bluetooth, Wireless Sport con Jabra Shakegrip per la Ottima Vestibilità Sport, Cancellazione Attiva del Rumore Regolabile, Blu marino

In offerta a 129,99 € – invece di 179,99 €

sconto 28% – fino a 8 mag 23

YABER Avviatore Batteria Auto, 3500A 23800mAh Avviatore Emergenza per Auto (Adatto a Tutti i Veicoli a Benzina o 8.0L Diesel), 10W Caricatore Wireless con Torcia LED, USB C

In offerta a 85,99 € – invece di 129,99 €

sconto 34% – fino a 23 apr 23

1Mii Ricevitore Bluetooth 5.0 HiFi, Adattatore Audio Bluetooth Controllo Volume, Uscita Ottico/Coassiale/AUX/RCA, AptX Bassa Latenza per Amplificatore, Impianto Stereo, Lungo Raggio 60m

In offerta a 36,54 € – invece di 49,99 €

sconto 27% – fino a 21 apr 23

TECLAST Tablet-Android-12 P20S Tablet 10.1 Pollici 4GB RAM+64GB ROM(TF 1TB), Octa Core 2.0GHz, Dual SIM/4G LTE, FHD 800×1280, 2.4G/5G WiFi, BT 5.0/Camera 2+5MP/6000 mAh/GPS/Gyro/Face ID/Type-C (2023)

In offerta a 118,96 € – invece di 169,99 €

sconto 30% – fino a 23 apr 23

TECLAST 2K Tablet 11 Pollici T50, Android 12 Gaming Tablets, 8GB RAM+128GB ROM(TF 1TB), 4G LTE Dual SIM+5GWiFi, 2000×1200 IPS TDDI, T616 Octa-Core 2GHz CPU, 20MP Camera/BT5/Type-C/GPS/7500mAh-2023

In offerta a 199,98 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino a 23 apr 23

TECLAST Tablet Android 12 P80T Tablets 8 Pollici, 3GB RAM 32GB ROM, Allwinner A133 Quad Core, 1280×800 HD IPS, 2.4/5.0GHz WiFi 6+Type C+Bluetooth 5.0+TF (512 GB TF)

In offerta a 67,99 € – invece di 129,99 €

sconto 48% – fino a 23 apr 23

TECLAST F7Plus2 Laptop 14.1 Pollici PC Portatile 8GB RAM 256GB SSD(1TB Espandibili), Intel Celeron N4120 Fino 2.6GHz CPU, Windows 11 Computer Portatile, FHD 1920x1080IPS, WiFi/Mini-HDMI/USB/BT5-2023

In offerta a 254,99 € – invece di 369,99 €

sconto 31% – fino a 23 apr 23

TECLAST Tablet Android 11 M40S 10.1 pollici 4GB RAM+128GB ROM(TF 1TB), Unisoc T610 Octa-core1.8GHz, 4G LTE+5G WiFi, FHD 1920×1200, 4G Dual SIM,Type-C/Bluetooth 5.0/Camera 2+5MP/GPS/6000mAh/Metallo

In offerta a 119,98 € – invece di 179,99 €

sconto 33% – fino a 23 apr 23

AEG IKB64443IB Piano cottura ad induzione MaxiSense® 60 cm, 4 zone di cottura, con funzione Bridge e superficie antigraffio

In offerta a 469,99 € – invece di 699,00 €

sconto 33% – fino a 3 mag 23

OLIGHT RN120 Luce per Bicicletta Impermeabile IPX 6 Potente Luce Posteriore per Bicicletta 120 Lumen Lampada Ricaricabile Compatta ed Efficiente con 4 Modalità di Illuminazione

In offerta a 29,96 € – invece di 39,95 €

sconto 25% – fino a 23 apr 23

OLIGHT RN 400 Luce per Bicicletta 400 Lumen Impermeabile Potente Lampada Anteriore per Bici Gamma Lampada Impermeabile IPX7 Ricaricabile con Batteria

In offerta a 26,96 € – invece di 35,95 €

sconto 25% – fino a 23 apr 23

OLIGHT Seemee 30 TL Lampda Posteriore per Bicicletta 30 Lumen Luce Rossa,Uniforme a 800 Metri,Con Cavo Micro USB, IPX6 Impermeabile,Vantaggioso per Viaggio e Proteggere Tua Sicurezza nel Traffico

In offerta a 14,96 € – invece di 19,95 €

sconto 25% – fino a 23 apr 23

OLIGHT RN1500 Lampada Anteriore per Bici, Potenza,Massima 1500 Lumen,Batteria con 3 Modalità Fisse e 2 Flash,per Aumentare la Sicurezza di Guida,Antiriflesso USB Ricaricabile per Bici(Nero)

In offerta a 67,17 € – invece di 95,95 €

sconto 30% – fino a 23 apr 23

OLIGHT Perun 2 Lampada Frontale Multifunzionale Led USB Ricaricabile 2500 Lumen Lampada Frontale 166M IPX 8 Impermeabile, Ideale per Lavoro e Attività all’Aperto Come Pesca, Corsa e Campeggio

In offerta a 75,57 € – invece di 107,95 €

sconto 30% – fino a 23 apr 23

Olight I3E EOS Torcia Portachiavi Mini Impermeabile IPX8, LED 90 Lumen Gittata 44m Lente TIR Batteria AAA Inclusa Per Campeggio Escusione Caccia pesca Emergenza Sport All’apert

In offerta a 9,56 € – invece di 11,95 €

sconto 20% – fino a 23 apr 23

Olight Perun 2 mini Lampada Frontale LED 1100 Lumen Torcia Elettrica Ricaricabile 5 Livelli di luminosità, Regolabile a 180° per Corsa Jogging, Campeggio Segnalazioni di Emergenza Luce Bianca Fredda

In offerta a 54,57 € – invece di 77,95 €

sconto 30% – fino a 23 apr 23

Olight Olamp Nightour Lampada da Tavolo a LED Ricaricabile da 60 Lumen con Luci Colorate Convertibili, Porta di Ricarica Magnetica Compatibile con i Prodotti, Luce Ambientale per la Lettura

In offerta a 95,96 € – invece di 119,95 €

sconto 20% – fino a 23 apr 23

OLIGHT Baton 3 Kit Torcia LED Ricaricabile, Torcia Potente 1200 Lumen 166 Metri, 6 Modalità con Scatola di Ricarica, Impermbile IPX8 Adatta per Campeggio, Escursionismo (Edizione Premium)

In offerta a 89,96 € – invece di 119,95 €

sconto 25% – fino a 23 apr 23

OLIGHT Swivel Luce Attrezzi COB Ricaricabile Compatta LED da 400 lumen, Staffa Regolabile con Base Magnetica e Gancio, Autonomia di 90 Ore, Adatta per Campeggio, Illuminazione, Emergenze

In offerta a 27,97 € – invece di 39,95 €

sconto 30% – fino a 23 apr 23

Olight Seeker 3 Pro Torcia a LED Ricaricabile Torcia 4200 Lumen Comoda e Potente, Batteria da 3,6 V, Portata Fino a 250 M, Impermeabile 2M, Torcia Tattica per Emergenza e Condizioni Estreme(Nero)

In offerta a 117,57 € – invece di 167,95 €

sconto 30% – fino a 23 apr 23

OLIGHT Swivel Luce Attrezzi COB Ricaricabile Compatta LED da 400 lumen, Staffa Regolabile con Base Magnetica e Gancio, Autonomia di 90 Ore, Adatta per Campeggio, Illuminazione, Emergenze

In offerta a 27,97 € – invece di 39,95 €

sconto 30% – fino a 23 apr 23

Olight Perun 2 mini Lampada Frontale LED 1100 Lumen Torcia Elettrica Ricaricabile 5 Livelli di luminosità, Regolabile a 180° per Corsa Jogging, Campeggio Segnalazioni di Emergenza Luce Bianca Neutra

In offerta a 54,57 € – invece di 77,95 €

sconto 30% – fino a 23 apr 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).