Offerte Amazon 5 aprile fino al 54% su Apple, Kingston, Motorola, Echo, AOC, Honor, LEGO

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2021 iMac (24 Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1499,00 € – invece di 1809,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 2799,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro ortatile con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Argento In offerta a 2267,99 € – invece di 2499,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale In offerta a 898,99 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 888,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1199,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1559,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (512GB) – Rosa In offerta a 1069,42 € – invece di 1289,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1109,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Galassia In offerta a 999,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 989,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1129,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 889,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Galassia In offerta a 1299,99 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 899,99 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 969,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi + Cellular, 128GB) – Grigio siderale (4ª generazione)

In offerta a 1069,99 € – invece di 1269,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Argento (10ª generazione) In offerta a 529,00 € – invece di 589,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 457,00 € – invece di 549,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 299,99 € – invece di 349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 115,00 € – invece di 149,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 244,99 € – invece di 299,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 126,99 € – invece di 159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 169,99 € – invece di 209,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning In offerta a 15,56 € – invece di 19,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 8,99 € – invece di 10,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 28,00 € – invece di 39,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 Pro) – Mezzanotte In offerta a 29,90 € – invece di 59,00 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Motorola Edge 30 Ultra (Tripla Camera 200 MP, 5G, Display 6.7″ 144Hz OLED FHD+, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, batteria 4600 mAH 125W, 12/256 GB, Dual SIM, Android 12), Nero Interstellar

In offerta a 729,00 € – invece di 860,04 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

AOC B1 24B1H computer monitor 59.9 cm (23.6) 1920 x 1080 pixels Full HD LED Black

In offerta a 89,00 € – invece di 131,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Show 15 | Schermo intelligente Full HD da 15,6” con Alexa e Fire TV integrata | Telecomando non incluso

In offerta a 239,99 € – invece di 289,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

WD Red 2 TB 3.5″ NAS Hard Disk Interni – 5400 RPM – WD20EFAX

In offerta a 59,99 € – invece di 89,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk iXpand Flash Drive Luxe 128GB 2-in-1 Lightning & USB Type-C connectors for your iPhone and iPad

In offerta a 55,89 € – invece di 81,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk 256GB Ultra Dual Drive USB Type-C Flash Drive , for smartphones, tablets, Macs and computers

In offerta a 30,20 € – invece di 36,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial P5 Plus 500Gb Ssd Di Gioco Interno M.2 Pcie Gen4 Nvme – Fino A 6600Mb/S – Ct500P5Pssd8, 7.98 x 2.18 x 0.23 cm; 16.72 grammi

In offerta a 46,98 € – invece di 90,99 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial X6 da 1TB SSD Portatile – Fino a 800MB/s – PC e Mac – Unità a Stato Solido Esterna USB-C, USB 3.2 – CT1000X6SSD9

In offerta a 77,36 € – invece di 134,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial BX500 1TB 3D NAND SATA da 2,5 pollici SSD interno – Fino a 540MB/s – CT1000BX500SSD1

In offerta a 59,90 € – invece di 83,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler Exodia DTX/256GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli

In offerta a 19,90 € – invece di 42,99 €

sconto 54% – fino a scadenza sconosciuta

Nothing Orecchio (stick): cuffie Bluetooth wireless, batteria a lunga durata, design ergonomico e leggere come una piuma

In offerta a 69,40 € – invece di 119,00 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Hasbro Gaming – Saltinmente Fat Pack (Gioco in Scatola)

In offerta a 22,49 € – invece di 34,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Dreame M12 Aspirapolvere e Lavapavimenti Intelligente, Aspirapolvere portatile senza fili All in One per pavimenti di ogni tipo anche in legno duro,Mop pulente multi-superficie

In offerta a 381,65 – invece di 599,99

sconto 36% – fino a 9 apr 23

EDISION PICCO T265+ Ricevitore Digitale Terrestre Full HD DVBT2 H265 HEVC 10 Bit Bonus TV, FTA, USB, HDMI, SCART, Sensore IR, Supporto USB WiFi, Telecomando Universale 2in1, Main 10

In offerta a 22,23 – invece di 29,9

sconto 26% – fino a 12 apr 23

EDISION PICCO T265 – Ricevitore Digitale Terrestre Full HD DVBT2 H265 HEVC 10 Bit Bonus TV, FTA, USB, HDMI, SCART, Sensore IR, Supporto USB WiFi, Telecomando Universale 2in1, Main 10

In offerta a 22,27 – invece di 27,9

sconto 20% – fino a 12 apr 23

KabelDirekt – 20 m – Cavo Ethernet, Patch e di Rete (connettori RJ45, per la Massima velocità di Trasmissione della Fibra Ottica, Ideale per reti Gigabit/LAN, Router/Modem, Switch, Blu/Nero)

In offerta a 8,49 – invece di 10,59

sconto 20% – fino a 19 apr 23

RICOO Supporto TV parete R23F 32-65″ pollici (81-165 cm) Staffa televisore Girevole Inclinabile Porta televisione universale VESA 200 x 200-400 x 400 Nero

In offerta a 41,99 – invece di 72,79

sconto 42% – fino a 11 apr 23

INIU Caricatore Wireless Phone Stand, 15W Ricarica Rapida di Adujstable Wireless Charger Holder Indicatore Adattivo Supporto per iPhone 14 13 12 11 Pro SE X XR Samsung Galaxy S22 S21 Xiaomi Google LG

In offerta a 18,69 – invece di 35,98

sconto 48% – fino a 9 apr 23

INIU Power Bank, 22.5W Fast Charge Powerbank 10500mAh, Caricatore Portatile PD3.0 QC4.0 (USB C Input&Output) LED Display, Caricabatterie portatile per iPhone 14 13 12 X Pro Samsung S21 AirPods iPad.

In offerta a 20,87 – invece di 31,99

sconto 35% – fino a 9 apr 23

INIU 15W Caricatore Wireless Pad, Ricarica Rapida Wireless con funzione Temp°Guard per iPhone 14 13 12 Mini Pro Max Plus Xr Xs X 8 Samsung Galaxy S22 S21 S20 AirPods Huawei Xiaomi Google Pixel ECC.

In offerta a 12,99 – invece di 21,97

sconto 41% – fino a 9 apr 23

BONTEC Supporto TV Parete per TV da Plasma Curvi LED LCD 23-70 inch, Inclinazione e Girevole Staffa per TV con Doppio Braccio Peso fino a 45kg, Max VESA 400x400mm

In offerta a 36,53 – invece di 50,99

sconto 28% – fino a 9 apr 23

BONTEC Supporto per Monitor in Legno, Supporto per Monitor da Scrivania con Supporto per Smartphone e Gestione dei Cavi, Supporto Ergonomico per Laptop, Computer, W420 x D235 x H142mm (2 Livelli)

In offerta a 27,19 – invece di 39,99

sconto 32% – fino a 9 apr 23

BONTEC Universale Supporto TV da Tavolo per Schermi da 17 a 43 pollici, Piedistallo per TV Regolabile in Altezza e Girevole con Base in Vetro Temperato, VESA Max 200×200 mm, Fino a 45 kg

In offerta a 28,02 – invece di 39,99

sconto 30% – fino a 9 apr 23

BONTEC Supporto TV da Pavimento per Schermi Plasma/LCD/LED 23-55 Pollici con Ruote, Carrello Staffa Porta Mobile Supporto TV Fino a 25 kg, Max VESA 400 x 400 mm

In offerta a 65,29 – invece di 83,99

sconto 22% – fino a 9 apr 23

BONTEC Staffa TV per 37-80 Pollici LCD/LED/Plasma e Curvi Screens, Girevole ed Estendibile Supporto TV Parete con Doppio Braccio, Ultra Forte Resistente 65 kg, Max. VESA 600x400mm con Livella a Bolla

In offerta a 56,09 – invece di 45,99

sconto -22% – fino a 9 apr 23

BONTEC Staffa TV per Televisori LCD LED Plasma Curvo da 26-65 Pollici, Ultrasottile Inclinabile Supporto TV da Parete fino a 55kg, Max VESA 400 x 400mm, Supporto TV Muro con Fascette per Cavi

In offerta a 20,39 – invece di 34,99

sconto 42% – fino a 9 apr 23

Invision Braccio Monitor Doppio per Schermi 19-32 pollici, VESA 75/100mm Morsetto Scrivania, Regolazione Dell’altezza con Inclinazione, Girevole e Ruota, Capacità di Carico da 2-9 kg (MX400)

In offerta a 55,24 – invece di 79,99

sconto 31% – fino a 9 apr 23

Invision Supporto Monitor Braccio Schermo PC 22-35″ – Ergonomico Altezza Regolabile (Alimentato a Gas) Movimento Completo Morsetto Inclinazione e Rotazione VESA 75mm e 100mm Peso 3kg a 12kg (MX450)

In offerta a 59,49 – invece di 79,99

sconto 26% – fino a 9 apr 23

Honor Band 5 Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna Smartwatch Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker,Nero

In offerta a 33,99 – invece di 39,99

sconto 15% – fino a 9 apr 23

HONOR MagicWatch 2 Orologio Intelligente 46mm, 1,39″ Display AMOLED, 14 Giorni Durata della Batteria, Monitor della frequenza cardiaca SPO2, Chiamata Bluetooth, 5ATM Impermeabile Smart Watch, Nero

In offerta a 106,76 – invece di 125,6

sconto 15% – fino a 9 apr 23

HONOR Pad 8 Tablet da 6GB 128GB, 12 pollici 2K Full View Screen, 8 altoparlanti, 7250mAh 22.5W Fast Charge, Snapdragon 680 Android 12 con Google Service WIFI Tablet, Blu

In offerta a 279 – invece di 359

sconto 22% – fino a 9 apr 23

LEGO 75292 Star Wars Razor Crest, Set di Costruzioni Astronave Giocattolo con Minifigure del Mandaloriano e Baby Yoda, Idea Regalo per Adulti

In offerta a 114 – invece di 139,99

sconto 19% – fino a 16 apr 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).