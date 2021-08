Scarlett Johansson e Chris Evans sono le star di Ghosted di Apple TV+

Ci saranno le star Scarlett Johansson e Chris Evans nel film Ghosted, l’avventura romantica che presto arriverà su Apple TV+. Un progetto cinematografico ambizioso, che avrà i due attori, che torneranno insieme davanti alla macchina da presa dopo essere stati gli Avengers Black Widow e Capitan America, come protagonisti e che sarà diretto da Dexter Fletcher.

Il regista di Rocketman lavorerà con i produttori di Skydance Studios (e assieme a loro ci sarà anche in veste di produttore esecutivo lo stesso Chris Evans), seguendo la sceneggiatura di Paul Wernick e Rhett Reese – già autori di Deadpool e Zombieland e di Escape from Spiderhead. Per Chris Evans, Ghosted sarà il secondo progetto con Apple TV+, dopo Defending Jacob.

Del progetto di Ghosted per ora è noto soltanto che si tratterà di un film d’avventura venato di romanticismo, come riportato dalla rivista specializzata in showbusiness The Hollywood Reporter, ispirato al film Romancing the Stone – All’inseguimento della pietra verde, la pellicola del 1984 diretta da Robert Zemeckis con Michael Douglas e Kathleen Turner.

Questo progetto è l’ennesima conferma della ricerca, da parte di Apple, di film di alto profilo per la propria piattaforma televisiva in streaming, per accontentare gli abbonati Apple TV+ e attirare di nuovi.

Sempre con lo stesso obiettivo Apple ha firmato, nelle ultime settimane, accordi per altri progetti ambiziosi come Ghosted, come ad esempio Killers of the Flower Moon, con Robert De Niro e Leonardo Di Caprio, Emancipation con Will Smith, Bride di nuovo con Scarlett Johansson, Snow Blind con Jake Gyllenhaal, Sharper con Julianne Moore e Kitbag con Joaquin Phoenix.

Intanto, nell’attesa dei nuovi film, gli abbonati potranno godersi la nuova seconda stagione di See, la serie tv che segna il ritorno di Jason Momoa su Apple TV+.

