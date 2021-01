TikTok lancia il suo primo effetto AR solo per iPhone 12 Pro

La prima app social a sfruttare il sensore LiDAR degli iPhone 12 Pro è stata Snapchat: a distanza di mesi ora anche TikTok introduce il suo primo effetto di realtà aumentata (AR) su misura dei terminali top di gamma Apple di ultima generazione. Grazie al sensore LiDAR presente solo sui modelli iPhone 12 Pro il terminale è in grado di rilevare distanza e profondità degli oggetti, in questo modo è possibile mostrare su schermo oggetti in grafica 3D con posizionamento e illuminazione molto più precisi e realistici.

Grazie alle API di programmazione messe a disposizione da Apple per sviluppatori, è possibile creare oggetti 3D che si muovono e si fondono perfettamente con oggetti e ambiente circostante l’utente. Tutto questo è stato sfruttato da TikTok per il suo primo effetto AR, mostrato direttamente dal social dei video brevi in un filmato pubblicato su Twitter che riportiamo in questo articolo.

To ring in 2021 we released our first AR effect on the new iPhone 12 Pro, using LiDAR technology which allows us to create effects that interact with your environment – visually bridging the digital and physical worlds. We're excited to develop more innovative effects in 2021! pic.twitter.com/6yFD2FfHta

— TikTokComms (@TikTokComms) January 6, 2021