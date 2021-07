Su Apple TV+ arriva la serie tratta dal best seller City on Fire

“City on Fire” di Garth Risk Hallberg diventerà una serie tv su Apple TV+. Il romanzo è un best seller internazionale e presto diventerà una produzione televisiva di qualità, per il servizio di televisione in streaming di Apple. Cupertino ha firmato, infatti, l’accordo per i diritti per l’adattamento del romanzo in otto episodi di una serie tv.

Lo show “City on Fire” per Apple TV+ sarà diretto da Josh Schwartz e Stephanie Savage, che saranno anche produttori esecutivi e showrunner dello spettacolo. Savage e Schwartz hanno già lavorato insieme a produzioni come “Gossip Girl”, “Nancy Drew”, “The Astronaut Wives Club”, “Dinasty” e molte altre. Già prima che si parlasse dell’acquisto dei diritti del romanzo di Hallberg, i due produttori avevano già siglato un accordo con Apple.

“City on Fire” è stato scritto da Hallberg in cinque anni. Lo scrittore, cresciuto a Greenville, nel North Carolina, vive a New York dove lavora come giornalista. Il romanzo, il suo esordio nella narrativa, ha ottenuto subito valutazioni positive dalla critica e in pochissimo tempo è stato considerato un “grande romanzo americano”.

Al centro del racconto, l’omicidio di uno studente della New York University a Central Park, il 4 luglio 2003. Intorno alla sua morte, si incroceranno le cause di misteriosi incendi in città, le vite di molti: Samantha Cicciaro, i suoi amici, una ricca famiglia dei quartieri alti, un detective e tanti altri.

La serie tv “City on Fire” potrebbe candidarsi ad essere uno dei titoli più premiati dalla critica il prossimo anno, aggiungendosi all’elenco già fitto delle produzioni televisive marchiate mela morsicata che hanno ottenuto dei riconoscimenti: i film e le serie di Apple TV+ hanno infatti ricevuto fino ad ora (e in meno di due anni dal lancio della piattaforma) 389 nomination e hanno vinto 112 premi.

A questo indirizzo una guida su come abbonarsi gratis per un anno ad Apple TV+.

Ricordiamo che per moltissimi utenti Apple il lungo periodo di prova gratuita di Apple TV+, ulteriormente prorogato da Cupertino durante la pandemia, sta per terminare. A seconda del giorno di attivazione il periodo di prova gratuita andrà in scadenza negli ultimi giorni di giugno o nei primi giorni di luglio: chi desidera rimanere abbonato non deve fare nulla e dalla scadenza inizierà a pagare 4,99 euro al mese per il servizio. Se invece non desiderate rimanere abbonati e pagare per l’abbonamento, abbiamo realizzato una guida che spiega come disattivarlo per tempo.

