Apple TV+ ingaggia il premio Nobel Malala Yousafzai

La vincitrice del Premio Nobel per la pace e attivista per i diritti delle donne Malala Yousafzai continua la sua collaborazione con Apple accettando un accordo di programmazione pluriennale per Apple TV+.

L’accordo, annunciato da Apple in queste ore, vedrà Malala e la sua società di produzione Extracurricular lavorare con Apple sulla nuova programmazione di Apple TV+. Si dice che questo accordo andrà a coprire drammi, commedie, documentari, animazione e serie per bambini, con l’obiettivo di ispirare le persone in tutto il mondo.

Ecco il commento diretto di Malala:

Credo nel potere delle storie di riunire le famiglie, stringere amicizie, costruire movimenti e ispirare i bambini a sognare. Non potrei chiedere un partner migliore di Apple per aiutare a dare vita a queste storie. Sono grata per l’opportunità di supportare donne, giovani, scrittori e artisti nel riflettere il mondo come lo vedono

Malala si unisce a un elenco in continua crescita di celebrità e altri nomi importanti che lavorano con Apple per produrre contenuti originali per il suo servizio di televisione in streaming. L’elenco include Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Jon Stewart, Martin Scorsese e Idris Elba.

Apple ha sostenuto Malala ripetutamente nel corso degli anni, incluso il sostegno allla Malala Fund nel 2018 per aiutare a fornire istruzione alle ragazze che vivono nei paesi in via di sviluppo. Malala ha anche visitato Apple Park nell’agosto 2018 per discutere della collaborazione con il CEO Tim Cook e con il vicepresidente di Environment, Policy e Social Initiatives Lisa Jackson.

Nel 2019, Cook e Malala si sono incontrati ancora una volta per discutere sul progetto di insegnare alle ragazze a programmare e del ruolo della tecnologia nell’istruzione. Le notizie sull’istruzione che incontra la tecnologia si possono trovare in questa sezione di Macitynet.