Apple duo MagSafe non ricarica gli iPhone 12 alla massima potenza

L’imminente caricabatterie duo MagSafe di Apple abbina un caricabatterie per iPhone ‌MagSafe‌ con un pad di ricarica magnetico per Apple Watch, ma come notato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple ha recentemente aggiornato la descrizione del prodotto, dove viene specificato che la parte ‌MagSafe‌ del caricabatterie non carica gli iPhone 12 alla massima velocità di 15 watt, supportati invece dal caricatore ‌MagSafe‌ autonomo.

Né il caricabatterie ‌MagSafe‌ di base, né il caricabatterie ‌duo MagSafe‌ vengono forniti con un alimentatore, con Apple che osserva che un adattatore USB-C da 20 watt o superiore è consigliato per il caricabatterie ‌MagSafe‌ di base al fine di fornire il massimo di 15 watt di potenza supportati da ‌MagSafe‌. L’ iPhone 12 mini può caricare fino a un massimo di 12 watt su ‌MagSafe‌, mentre tutti gli altri modelli di ‌iPhone 12‌ supportano 15 watt.

Apple ha inizialmente consigliato di utilizzare il caricabatterie ‌duo MagSafe‌ anche con un adattatore da 20 watt, portando alcuni potenziali clienti a chiedersi se sarebbe stato in grado di fornire i 15 watt di potenza completi all’‌iPhone‌, mentre contemporaneamente si carica un Apple Watch.

A quanto pare, non sarà così. Secondo la descrizione del prodotto aggiornata, il caricabatterie duo MagSafe‌ può fornire fino a 11 watt di potenza se abbinato a un adattatore USB-C da 20 watt, mentre vengono erogati 14 watt se abbinato a un adattatore USB-C da 27 watt o superiore. Nel momento in cui scriviamo la descrizione che mostra la potenza massima di 14W è presente solo nella pagina in Inglese del prodotto, ma è chiaro che le stesse specifiche varranno per il nostro mercato.

Il sistema ‌MagSafe‌ di Apple regola continuamente la carica erogata a un ‌iPhone‌ connesso in base al calore e ad altri fattori, quindi anche un normale caricabatterie ‌MagSafe‌ generalmente non fornisce 15 watt costanti; ad ogni modo, è interessante notare il fatto che il caricabatterie Duo ‌MagSafe‌ fornisca una potenza di picco inferiore ai 15 watt.

Apple non ha ancora annunciato una data di lancio per il caricabatterie ‌MagSafe‌ Duo, che ha un prezzo di 149 euro senza alimentatore. Il caricabatterie continua a essere elencato sul sito we di Apple semplicemente come “In arrivo”. Nelle prime recensioni dagli USA duo MagSafe è indicato come molto pratico da usare ma anche costoso. Da inizio mese è indicato come pronto per il debutto, così il suo arrivo su Apple Store potrebbe avvenire a breve.

