Beats Flex ruba il cuore in edizione Girls Don’t Cry

Beats ha collaborato con Girls Don’t Cry, il marchio di Tokyo fondato da Verdy di VK Design, per realizzare una versione speciale di Beats Flex, auricolari conosciuti per essere forse il modo più conveniente per entrare nell’ecosistema delle cuffie senza fili di Apple.

Beats by Dre (Beats) e Girls Don’t Cry […] hanno collaborato per la realizzazione di una edizione limitata di Beats Flex. Progettati dall’artista grafico Verdy, fondatore sia di Girls Don’t Cry che di Wasted Youth, questi auricolari wireless di colore blu sono impreziositi dalla scritta rossa del marchio e includono un ciondolo a forma di cuore che si può staccare.

L’uscita della nuova versione degli auricolari è accompagnata da una campagna pubblicitaria che vede la partecipazione della modella Jasmine Daniels mentre indossa i Beats Flex in una camera da letto in cui la scenografia è chiaramente e fortemente ispirata alla linea Girls Don’t Cry: la si vede protagonista dell’intera clip (qui sopra), che dura circa un minuto, mentre balla al ritmo di Something I Need di Koteri, un brano R&B/soul uscito soltanto la settimana scorsa.

Come dicevamo i Beats Flex sono i più economici della gamma del marchio audio di proprietà Apple: fino a qualche anno fa costavano 50 €, per poi salire a 70 € a settembre 2021. Oggi il prezzo di listino è di 90 € ma spesso li si trova in offerta a 70 € (nel momento in cui scriviamo ad esempio sono scontati su Amazon tra i 70 e i 78 € in base alla colorazione scelta) e in qualche occasione, come al Black Friday di novembre, è stato possibile acquistarli al prezzo originale per qualche ora.

Esteticamente sono piuttosto semplici in quanto i due auricolari sono collegati tra loro da un cavetto. È la tecnologia che c’è dentro a fare la differenza col resto delle cuffie di questa categoria: usano infatti il chip W1 di Apple che offre l’accoppiamento rapido e una connessione più stabile, creando così un’esperienza d’uso leggermente superiore a quella del più tradizionale collegamento Bluetooth, motivo per cui ancora oggi li consigliamo tra i migliori auricolari per iPhone e iPad di inizio 2023.

Beats Flex edizione Girls Don’t Cry, disponibilità e prezzo

I Beats Flex in edizione Girls Don’t Cry arrivano sabato 1 aprile allo stesso prezzo degli altri colori e si potranno inizialmente acquistare sul sito web di Girls Don’t Cry e al Dover Street Market di Londra, ma essendo regolarmente venduti anche su Amazon è probabile che poi arrivino anche lì.

Non è la prima collaborazione

Beats collabora regolarmente con vari designer e marchi per la realizzazione di edizioni limitate dei suoi prodotti: soltanto l’anno scorso, giusto per ricordarlo, ha realizzato un paio di Powerbeats Pro firmate dalla londinese Paria Farzaneh e i Beats Fit Pro color pelle sponsorizzati da Kim Kardashian.