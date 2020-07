Justin Timberlake arriverà su Apple TV + con “Palmer”

La storia del campione di baseball Eddie Palmer prenderà vita su Apple TV+. E a interpretarla sarà Justin Timberlake. L’attore e cantante statunitense Justin Timberlake farà parte del cast del film Palmer che vede la partecipazioni di June Squibb, candidato all’Oscar, Alisha Wainright e Juno Temple.

La storia al centro di Palmer sarà ovviamente quella del giocatore di baseball. Nello show di Apple TV +, in particolare, sarà messo a fuoco il periodo in cui Palmer, dopo aver scontato una pena in prigione, tornerà nella sua città natale, dove dovrà affrontare conflitti pesanti con il suo passato e una sfida importante: sarà responsabile di un ragazzo abbandonato dalla madre.

Palmer è prodotto da Sidney Kimmel, John Penotti, Charlie Corwin, Daniel Nadler e dal produttore premio Oscar Charles B. Wessler. Produttori esecutivi sono Terry Dougas, Jean-Luc De Fanti, Mark O’Connor, Paris Kassidokostas-Latsis e Bruce Toll. Il film è un progetto SK Global, Rhea Films e Nadler No GMO Popcorn Co., in associazione con Hercules Film Fund.

LA produzione con Justin Timberlake di Palmer è solo la più recente tra quelle che vedono la presenza di stelle di Hollywood annunciate da Apple nelle ultime settimane. Tra queste ci sono “Snow blind” con Jake Gyllenhaal, “Killers of the flower of the Moon” con Leonardo di Caprio e Robert De Niro, “Emancipation” con Will Smith, “Sharper” con Julianne Moore, “The Sky is everywhere” e “On the Rocks” con Bill Murray e Rashida Jones. Oltre a questi, da non dimenticare è “Greyhound” con Tom Hanks, che sembra aver avuto il plauso del pubblico.

