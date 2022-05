Obi-Wan Kenobi, nel trailer il respiro di Darth Vader che lascia senza fiato

Non è l’immagine del giovane Luke Skywalker, e nemmeno lo sguardo di Obi-Wan durante il colloquio con Owen Lars sull’addestramento del ragazzo. A lasciare senza parole, è il respiro di Darth Vader. È suo il colpo di scena nel trailer della serie tv Obi-Wan Kenobi, che sarà disponibile su Disney plus a partire dal 27 maggio.

Nel trailer, rilasciato da Disney + nella giornata dedicata a Guerre Stellari, lo Star Wars Day 2022, è un assaggio delle immagini che gli abbonati della piattaforma tv in streaming potranno vedere tra qualche settimana.

Sono passati dieci anni dagli eventi raccontati nella “Vendetta dei Sith” e Obi-Wan (Ewan McGregor) da tanto tempo si nasconde su Tatooine. Nel trailer Obi-Wan tiene d’occhio il giovane Luke Skywalker e sogna di addestrarlo, un giorno. Ma Owen Lars (Joel Edgerton) gli dà una risposta che lascia senza parole. Alla sua richiesta “Quando sarà il momento lo devo addestrare”, Owen gli risponde “Come hai addestrato suo padre?”.

Dopo la caduta e la corruzione del suo migliore amico Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio signore dei Sith Darth Vader, mentre l’Impero ha il controllo della galassia, Obi-Wan torna ad essere il maestro Jedi ed è al centro della caccia all’uomo degli inquisitori di Vader. La serie vedrà anche il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader.

Obi-Wan Kenobi fa parte della collezione di show di Star Wars live-action prodotti per il servizio di streaming Disney. Una collezione che cresce in tempi da record: dopo “The Mandalorian” del 2019, sono passati soltanto pochi mesi dal lancio di “The Book of Boba Fett”, disponibile per tutti gli abbonati al servizio di streaming tv di Disney dalla fine del 2021.

