Offerte Amazon 30 giugno fino al 55% su Apple, Canon, Sony, Logitech, Kartell, Oral-B, Sharp

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 979,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 16%- fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1139,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (1 TB) – Nero siderale In offerta a 1699,00 € – invece di 1989,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 (128GB) – Viola In offerta a 687,00 € – invece di 889,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 499,99 € – invece di 589,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi + Cellular, 2TB) – Argento (4ª generazione)

In offerta a 1747,57 € – invece di 2649,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 1079,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 289,00 € – invece di 349,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,99 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag In offerta a 33,00 € – invece di 39,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

Canon EOS R50 APS-C mirrorless nera (24,2 Mp,- fino a 15fps, DIGIC X, video 4K UHD fino 30p, Dual Pixel CMOS Auto Focus II, Display touch ordinetabile 7,5 cm, Wi-Fi, Bluetooth, solo 328 gr)

In offerta a 749,00 € – invece di 829,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony BRAVIA | KD-55X75WL | LED | 4K HDR | Google TV | ECO PACK | BRAVIA CORE | Narrow Bezel Design [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 660,00 € – invece di 841,81 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony HT-A5000 – Soundbar premium TV bluetooth a 5.1.2 canali, Dolby Atmos® e doppio subwoofer integrato.

In offerta a 618,99 € – invece di 999,00 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Mechanical Mini Tastiera Retroilluminata Wireless, Switch Tattili Silenziosi, Tasti Retroilluminati, Bluetooth, USB-C, macOS, Windows, Linux, iOS, Android, Metallo, Layout QWERTY – Grigio

In offerta a 131,36 € – invece di 159,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Zendure Adattatore Universale da Viaggio, Apple Alimentatore USB C da 65W, 4 USB-C, 1 USB-A, 1 AC Presa, Ricarica Rapida (PassPort III=Adattatore da Viaggio+Alimentatore+Hub USB)

In offerta a 55,99 € – invece di 79,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Olimpia Splendid 02143 Dolceclima Air Pro, WiFi Climatizzatore Portatile, 10000 BTU/h max,Wi-Fi Integrato, 2.5 kW, Natural Gas R290, Design Prodotto in Italia, Bianco [Classe di efficienza energetica A++]

In offerta a 535,99 € – invece di 699,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon Basics – Batterie AA ricaricabili, pre-caricate, confezione da 8 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine)

In offerta a 11,49 € – invece di 13,52 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

BENFEI Adattatore DVI-D a VGA, adattatore DVI-D 24+1 a VGA, da maschio a femmina

In offerta a 8,07 € – invece di 11,49 €

sconto 30% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

BENFEI Accoppiatore in Linea RJ45, 10 Pezzi accoppiatore Ethernet Cat5e Cat7 Cat6 da Femmina a Femmina

In offerta a 12,74 € – invece di 19,99 €

sconto 36% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Victoria Ghost, Set da 2 Sedie, Cristallo

In offerta a 406,40 € – invece di 508,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Victoria Ghost, Set da 4 Sedie, Cristallo

In offerta a 771,20 € – invece di 964,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell 0703070 Upper Scaletta, Cristallo

In offerta a 271,20 € – invece di 339,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Air du Temps Orologio, Nero, 21.5 x 8 x 30 cm

In offerta a 106,40 € – invece di 133,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Battery Lampada da Tavolo 0.8 W, Cristallo, 12 x 26 x 12 cm

In offerta a 152,00 € – invece di 190,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Battery Lampada da Tavolo, Oro

In offerta a 176,00 € – invece di 220,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Big Battery Lampada da Tavolo, Azzurro, 37,3 x 17 cm

In offerta a 239,20 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Big Battery Lampada da Tavolo, Cola, 37,3 x 17 cm

In offerta a 239,20 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Bookworm Mensola da Parete, 7 Reggilibri, PVC, Alluminio

In offerta a 318,40 € – invece di 398,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Bourgie Lampada da Tavolo, Dimmerabile E14, Bianco/Oro

In offerta a 370,40 € – invece di 463,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Bourgie Lampada da Tavolo, Dimmerabile, Multicolor Titanio

In offerta a 436,00 € – invece di 545,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Charles Ghost Sgabello, Set da 2, Cristallo, H. 65cm

In offerta a 403,20 € – invece di 504,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Cindy Lampada da Tavolo, Blu

In offerta a 210,40 € – invece di 263,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Componibile Smile Contenitore Occhiolino, ABS, Rosso, 32 x 32 x 40 cm

In offerta a 104,00 € – invece di 130,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Componibile, Bianco, 42x42x2.9 cm

In offerta a 36,00 € – invece di 45,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Componibili Contenitore 2 Elementi, Base Tonda, ABS, Argento, 32 x 32 x 40 cm

In offerta a 98,40 € – invece di 123,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Componibili Contenitore 3 Elementi, ABS, Base Tonda, Argento, 32 x 32 x 58.5 cm

In offerta a 136,80 € – invece di 171,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Componibili Contenitore 3 Elementi, ABS, Base Tonda, Viola, 32 X 32 X 59 Cm

In offerta a 117,60 € – invece di 147,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Componibili Contenitore 4 Elementi, Base Tonda, ABS, Viola, 32 x 32 x 77 cm

In offerta a 153,60 € – invece di 192,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Componibili Contenitore, ABS, Bianco, 42 x 42 x 23 cm

In offerta a 68,00 € – invece di 85,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Componibili, Contenitore 2 elementi, Rosso, Base tonda

In offerta a 84,00 € – invece di 105,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Dune, Bandeja, Cristal, 55 x 38 cm

In offerta a 81,60 € – invece di 102,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell FL/Y, Lampada a Sospensione, Bianco Lucido, Ø52

In offerta a 225,60 € – invece di 282,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Gè Lampada a Sospensione E27, Trasparente (Cristallo), 37 x 230 x 26 cm

In offerta a 204,80 € – invece di 256,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell I Shine, Vaso, Trasparente

In offerta a 116,80 € – invece di 146,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Kabuki Lampada a Sospensione, Bianco

In offerta a 422,40 € – invece di 528,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Lou Lou Ghost, Sedia per Bambini, Cristallo, 37 x 39 x 63 cm

In offerta a 95,20 € – invece di 119,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Masters, Set 2 sedie, Verde salvia

In offerta a 379,20 € – invece di 474,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Masters, Set 4 sedie, Nero

In offerta a 736,00 € – invece di 920,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Mini Kabuki, Lampada da Tavolo Dimmerabile, Azzurro, 30 x 70 cm

In offerta a 288,00 € – invece di 360,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Mini Kabuki, Lampada da Tavolo Dimmerabile, Policarbonato, Nero, 30 x 70 cm

In offerta a 288,00 € – invece di 360,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Prince Aha Sgabello, Bianco Cera, 30 x 30 x 43 cm

In offerta a 77,60 € – invece di 97,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Small Ghost Buster Como Camera Letto, 40 x 57 x 34 cm

In offerta a 289,60 € – invece di 362,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Sparkle 8805 Tavolino, PMMA, Naranja (Amber)

In offerta a 213,60 € – invece di 267,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Stone, Sgabello, Giallo

In offerta a 181,60 € – invece di 227,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Taj Mini Lampada da Tavolo, Cristallo, 31×9.5xH32cm

In offerta a 196,00 € – invece di 245,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Take, Lampada da Tavolo, Bianco

In offerta a 93,60 € – invece di 117,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Take, Lampada da Tavolo, Verde Oliva

In offerta a 93,60 € – invece di 117,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Tic&Tac, Orologio, Nero Coprente

In offerta a 80,80 € – invece di 101,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Tip Top Tavolino, PMMA, Bianco, 48 x 50 x 48 cm

In offerta a 196,80 € – invece di 246,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Trullo Contenitore, termoplastica tecnopolimerica, fumé/Verde, H27 x Ø 25 cm

In offerta a 95,20 € – invece di 119,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Trullo Contenitore, Termoplastica tecnopolimerica, Trasparente/Fumè, H27 x Ø 25 cm

In offerta a 95,20 € – invece di 119,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell U Shine Centrotavola, PMMA colorato in Massa, Cristallo (Trasparente)

In offerta a 116,80 € – invece di 146,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell Umbrella Stand, Nero Opaco

In offerta a 76,00 € – invece di 95,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell, Applique, Bianco, ?13.5cm

In offerta a 69,60 € – invece di 87,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell, Tip Top, Tavolino, Nero, 48 x 50 x 48 cm

In offerta a 196,80 € – invece di 246,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Kartell, Tip Top, Tavolino, Trasparente, 48 x 50 x 48 cm

In offerta a 196,80 € – invece di 246,00 €

sconto 20% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3 3500, 1 Testina, 1 Custodia Da Viaggio, 1 Spazzolino, Design Edition, Bianco

In offerta a 44,99 € – invece di 99,99 €

sconto 55% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3 3500 Nero, 1 Testina, 1 Custodia Da Viaggio, 1 Spazzolino

In offerta a 44,99 € – invece di 99,99 €

sconto 55% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9N, Sensore di Pressione, Display Interattivo, Intelligenza Artificiale, 7 Modalità, 2 Testine, 1 Spazzolino, 1 Custodia da Viaggio, Nero, Idea Regalo

In offerta a 199,99 € – invece di 399,99 €

sconto 50% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9N, Sensore di Pressione, Display Interattivo, Intelligenza Artificiale, 7 Modalità, 2 Testine, 1 Spazzolino, 1 Custodia da Viaggio, Bianco, Idea Regalo

In offerta a 199,99 € – invece di 399,99 €

sconto 50% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9N, Sensore di Pressione, Display Interattivo, Intelligenza Artificiale, 7 Modalità, 2 Testine, 1 Spazzolino, 1 Custodia da Viaggio, Rosa, Idea Regalo

In offerta a 199,99 € – invece di 399,99 €

sconto 50% – fino a 10 lug 23

Click qui per approfondire

SHARP XL-B517D(BR) Microcatena Sound System Stereo con radio DAB, DAB+, FM, Bluetooth, CD-MP3, riproduzione USB, altoparlanti in legno e 45 W colore marrone

In offerta a 95,96 € – invece di 119,00 €

sconto 19% – fino a 13 lug 23

Click qui per approfondire

Shap DR-P420(BL) – Radio DAB+/DAB/FM compatta e portatile con streaming audio senza ?li Bluetooth e alimentazione tramite USB o batteria, colore blu

In offerta a 37,75 € – invece di 49,00 €

sconto 23% – fino a 13 lug 23

Click qui per approfondire

SHARP Radio digitale portatile DR-P420 (DAB/DAB+/FM con RDS, USB, Bluetooth 5.0, funzioni di sveglia con jack da 3,5 mm), nera

In offerta a 39,68 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a 13 lug 23

Click qui per approfondire

Shap DR-P420(WH) – Radio DAB+/DAB/FM compatta e portatile con streaming audio senza ?li Bluetooth e alimentazione tramite USB o batteria, colore bianco

In offerta a 39,68 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a 13 lug 23

Click qui per approfondire

Shap DR-4P20(PK) – Radio DAB+/DAB/FM compatta e portatile con streaming audio senza ?li Bluetooth e alimentazione tramite USB o batteria, colore rosa

In offerta a 39,68 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a 13 lug 23

Click qui per approfondire

SHARP HT-SB147 2.0 Slim Sound Bar (150 Watt) con display LED e audio stereo (USB, HDMI, Bluetooth) [modello 2020]

In offerta a 86,76 € – invece di 99,90 €

sconto 13% – fino a 13 lug 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).