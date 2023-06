Offerte Amazon 29 giugno fino al 59% su Apple, Echo, Kingston, TP-Link, Bosch, Aqara

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 979,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 16%- fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1139,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (1 TB) – Nero siderale In offerta a 1699,00 € – invece di 1989,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 (128GB) – Viola In offerta a 687,00 € – invece di 889,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 499,99 € – invece di 589,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi + Cellular, 2TB) – Argento (4ª generazione) In offerta a 1846,03 € – invece di 2649,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 1079,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 289,00 € – invece di 349,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,99 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 33,00 € – invece di 39,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022), Antracite + TP-Link Tapo Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore (E27), compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 71,98 € – invece di 79,98 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD – Storage ad alte prestazioni per PC desktop e laptop -SKC3000S/2048GB, Unità a stato solido In offerta a 143,91 € – invece di 162,99 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

UGREEN Adattatore USB C a Jack 3,5 mm con Chip DAC, Adattatore per Cuffie Tipo C Compatibile con Steam Deck, MacBook PRO 2023, iPad PRO, Galaxy S23/S22/S21/S20/S20+/Note 20/Tab S7, Xiaomi 13, Grigio In offerta a 11,99 € – invece di 14,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Zendure Adattatore Universale da Viaggio, Apple Alimentatore USB C da 65W, 4 USB-C, 1 USB-A, 1 AC Presa, Ricarica Rapida (PassPort III=Adattatore da Viaggio+Alimentatore+Hub USB) In offerta a 69,99 € – invece di 79,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Tapo P105 Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione In offerta a 9,99 € – invece di 11,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Catena Luminosa Esterno, TOGAVE 11M Catena Luci Esterni con 30+5 G40 Lampadina Ghirlanda Luci IP44 Impermeabile Filo Lampadine Esterno Decorazione per Giardino,Matrimonio,Festa – Bianco Caldo In offerta a 26,99 € – invece di 31,99 €

sconto 16% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Catena Luminosa Esterno Solare, 60LED/13.2M/43.3FT/8 Modalità Luci Solari Esterno Giardino, IP65 Impermeabile Illuminazione per Esterni per Giardino Matrimonio Festa(Bianco Caldo+ Funzione di memoria) In offerta a 18,05 € – invece di 18,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Luce Solare con Sensore di Movimento [228LED/3Modes] Luci Solari da Esterno con Telecomando, IP65 Impermeabile Lampade Solari con Estensore da 5M Giardino Garage [1 Pezzi ] [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 19,42 € – invece di 26,89 €

sconto 28% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Aqara Camera Hub G2H Pro Sicurezza per Interni Zigbee, Videocamera HomeKit HD1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Plug-in Compatibile con Alexa, Google Assistant, Funziona con IFTTT In offerta a 63,99 € – invece di 78,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Gardena Computer per irrigazione con App Bluetooth®: irrigazione Automatica per Giardino e Balcone, configurabile Via App, cicli di irrigazione in 3 programmi, Portata 10 m (01889-20) In offerta a 67,99 € – invece di 78,99 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Olimpia Splendid Dolceclima Silent 12 A+ Wifi 02141 Climatizzatore Portatile, 2700 W, Bianco, 12000 Btu/H, 46 X 39.6 X 76.2 Cm [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 421,13 € – invece di 499,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Einhell Gh-Eh 4245 Tagliasiepi Elettrico 220-240 V, 420 W, Rosso In offerta a 49,54 € – invece di 64,95 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Bosch Tagliabordi a batteria EasyGrassCut 18-230 (1 batteria 2,0 Ah, sistema a 18 Volt, diametro di taglio 23 cm, in scatola di cartone) In offerta a 97,83 € – invece di 119,95 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Bosch Idropulitrice 1500 Watt, Pressione 125 Bar, Multicolore, 44.4 x 37.2 x 36.3 cm In offerta a 138,60 € – invece di 181,51 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Electraline 300176 Scatola di Protezione Stagna per Spina e Presa Volante Impermeabile Ip44, Arancione In offerta a 3,50 € – invece di 8,59 €

sconto 59% – fino a scadenza sconosciuta

VOUNOT Rastrelliera per Biciclette, Rastrelliera Portabici, Installazione a pavimento e parete, 5 Posti, Argento In offerta a 33,06 € – invece di 43,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Faren F20, Igienizzante Spray per Climatizzatori di Casa e Auto, gradevolmente profumato a base alcolica, 400ml In offerta a 9,99 € – invece di 9,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

BENFEI Adattatore da USB C a HDMI 4K, adattatore Thunderbolt 3 a HDMI compatibile con MacBook Pro 2019/2018/2017, Samsung Galaxy S10 / S9 e altro [guscio in alluminio e cavo in nylon] In offerta a 9,68 € – invece di 16,99 €

sconto 43% – fino a 2 lug 23

BENFEI Adattatore Displayport a HDMI, DP (Display Port) Convertitore maschio a HDMI femmina con audio per Lenovo, Dell, HP, Asus e altri marchi (DP a HDMI) In offerta a 7,79 € – invece di 13,99 €

sconto 44% – fino a 2 lug 23

BENFEI Cavo da HDMI a VGA, cavo placcato oro 1,8 m Solo da HDMI di computer/laptop a monitor/TV VGA, non bidirezionale In offerta a 8,24 € – invece di 15,45 €

sconto 47% – fino a 2 lug 23

BENFEI Adattatore USBC a HDMI [email protected], Thunderbolt 3 a HDMI Compatibile per MacBook Pro 2018/2017, Samsung Galaxy S9/S8, Surface Book2, Dell xps 13/15, Pixelbook e altro In offerta a 11,30 € – invece di 20,99 €

sconto 46% – fino a 2 lug 23

BENFEI Adattatore Displayport a HDMI, 5 Confezioni Dp (Display Port) Convertitore maschio a Hdmi femmina con audio per Lenovo, Dell, HP, Asus e altri marchi (Dp a Hdmi) In offerta a 34,19 € – invece di 55,99 €

sconto 39% – fino a 2 lug 23

BENFEI Adattatore Displayport a HDMI, 2 Confezioni Dp (Display Port) Convertitore maschio a Hdmi femmina con audio per Lenovo, Dell, HP, Asus e altri marchi (Dp a Hdmi) In offerta a 13,37 € – invece di 24,99 €

sconto 46% – fino a 2 lug 23

JETech Cover Magnetica per iPhone 14 Pro Max 6,7 Pollici Compatibile con MagSafe Ricarica Wireless, Telefono Custodia Antiurto, Retro Antigraffio Trasparente (Trasparente) In offerta a 11,50 € – invece di 19,99 €

sconto 42% – fino a 2 lug 23

JETech 3 in 1 Cover per iPhone 14 6,1 Pollici, con 2 Pellicola Protettiva e 2 Protezione Fotocamera, Anti Ingiallimento, Vetro Temperato Film a Copertura Totale, Custodia Antiurto (Trasparente) In offerta a 11,50 € – invece di 19,99 €

sconto 42% – fino a 2 lug 23

JETech Cover Magnetica per iPhone 14 Pro Max 6,7 Pollici Compatibile con MagSafe, Custodia Traslucida Opaca Posteriore Sottile Antiurto (Nero) In offerta a 13,53 € – invece di 18,99 €

sconto 29% – fino a 2 lug 23

JETech Cover Magnetica per iPhone 13 Pro 6,1 Pollici Compatibile con MagSafe Ricarica Wireless, Telefono Custodia Antiurto, Retro Antigraffio Trasparente (Trasparente) In offerta a 11,50 € – invece di 19,99 €

sconto 42% – fino a 2 lug 23

JETech Cover Opaca per iPhone 11 6,1 Pollici, Protezione Anticaduta Antiurto di Grado Militare, Custodia Posteriore Glassata Traslucida, Anti-Impronte (Nero) In offerta a 11,39 € – invece di 16,99 €

sconto 33% – fino a 2 lug 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).