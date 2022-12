Offerte Amazon dell’11 Dicembre su Apple, Logitech Lexar, LG, ESR, ION, Jabra

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in acciaio inossidabile color grafite con Cinturino Sport nero In offerta a 449,00 € – invece di 739,00 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 mini (256GB) – Azzurro In offerta a 650,00 € – invece di 889,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio verde con Cinturino Sport color trifoglio – Regular Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 539,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio (PRODUCT)RED con Cinturino Sport (PRODUCT)RED – Regular Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 469,00 € – invece di 569,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (1ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport blu abisso – Regular. Fitness tracker, monitoraggio della frequenza cardiaca In offerta a 269,00 € – invece di 289,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (1ª gen.) (GPS + Cellular, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio grigio siderale con Sport Loop color tornado/grigio. Fitness tracker, monitoraggio della frequenza cardiaca In offerta a 319,00 € – invece di 379,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 343,00 € – invece di 439,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 299,00 € – invece di 349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 1029,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 20,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Lettore per fotocamere da Lightning a scheda SD In offerta a 28,99 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 489,00 € – invece di 549,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 1099,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 128,99 € – invece di 159,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

<span style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark” class=”mce_SELRES_start”></span> <span style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark” class=”mce_SELRES_start”></span> Apple Alimentatore USB‑C da 96W In offerta a 71,99 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 mini) – Giallo Marigold In offerta a 26,99 € – invece di 59,00 €

sconto 54% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in acciaio inossidabile color argento con Cinturino Sport bianco In offerta a 549,00 € – invece di 789,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Lexar Micro SD 32 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDHC con Adattatore SD, A1, U1, C10, V10, Micro SD Card confezione da 3 In offerta a 15,19 € – invece di 25,00 €

sconto 39% – fino a 11 dic 22

Lexar Micro SD 128 GB, Scheda Micro SD fino a 160/90 MB/s(R/W), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A2, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 21,59 € – invece di 41,99 €

sconto 49% – fino a 11 dic 22

Lexar Micro SD 256 GB, Scheda Micro SD Professional 1000x, fino a 150/90 MB/s(R/W), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, U3, C10, V60, Micro SD Card In offerta a 71,99 € – invece di 99,99 €

sconto 28% – fino a 11 dic 22

LG 32UN500 Monitor 32″ UltraHD 4K LED VA HDR 10, 3840×2160, 4ms, AMD FreeSync 60Hz, Speaker Stereo 10W, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Porta AUX, Flicker Safe, Bianco In offerta a 329,99 € – invece di 499,00 €

sconto 34% – fino a 31 dic 22

LG 24MP400 Monitor 24″ Full HD LED IPS, 1920×1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite In offerta a 119,99 € – invece di 189,00 €

sconto 37% – fino a 31 dic 22

LG 27MP400 Monitor 27″ Full HD LED IPS, 1920×1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite In offerta a 139,99 € – invece di 219,00 €

sconto 36% – fino a 31 dic 22

LG 24GN60T UltraGear Gaming Monitor 24″ Full HD IPS 1ms HDR 10, 1920×1080, AMD FreeSync Premium 144Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Nero In offerta a 159,99 € – invece di 249,00 €

sconto 36% – fino a 31 dic 22

LG 27GQ50A UltraGear Gaming Monitor 27″ Full HD VA, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync Premium 165Hz, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Display Port 1.2, Uscita Audio, Flicker Safe, Nero In offerta a 179,99 € – invece di 299,00 €

sconto 40% – fino a 31 dic 22

LG 32GQ850 UltraGear Gaming Monitor 32″ QuadHD NanoIPS 1ms HDR 600, 2560×1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro 260Hz, HDMI 2.1 VRR (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Flicker Safe, Nero In offerta a 599,99 € – invece di 879,00 €

sconto 32% – fino a 31 dic 22

LG 34GP63A UltraGear Gaming Monitor 34″ UltraWide Curvo 21:9 LED VA HDR 10, 3440×1440, 1ms, AMD FreeSync Premium 160Hz, HDMI 2.0 (HDPC 2.2), Display Port 1.4, Audio Stereo 14W, Flicker Safe, Nero In offerta a 419,99 € – invece di 549,00 €

sconto 23% – fino a 31 dic 22

LG 38GN950 UltraGear Monitor Gaming 38″ QuadHD+ UltraWide Curvo 21:9 LED NanoIPS 1ms HDR 600, 3840×1600, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro 160Hz, Sphere Lighting, Flicker Safe, Nero In offerta a 799,99 € – invece di 1499,00 €

sconto 47% – fino a 31 dic 22

HUAWEI MateView SE Monitor, 23,8 pollici, rotazione verticale, IPS, gamma cromatica P3 di livello cinematografico, 75 Hz, HDR, modalità eBook, HDMI, DP, VESA, estensione garanzia di 6 mesi, 53060702 In offerta a 149,00 € – invece di 199,90 €

sconto 25% – fino a 22 dic 22

Blue Yeti Microfono USB per Registrazione, Streaming, Gaming, Podcasting su PC e Mac, Mic a Condensatore per Laptop o Computer, Effetti Blue VO!CE, Stand Regolabile, Plug and Play – Blu In offerta a 118,99 € – invece di 139,99 €

sconto 15% – fino a 22 dic 22

Blue Yeti Nano Microfono USB Premium per Registrazione, Streaming, Gaming, Podcast su PC e Mac, Mic a Condensatore, Effetti Blue VO!CE, Cardioide e Omni, Monitoraggio Senza Latenza – Grigio In offerta a 98,26 € – invece di 119,99 €

sconto 18% – fino a 22 dic 22

Blue Yeti X Microfono Professionale USB a Condensatore per Registrazione, Streaming, Gaming, Podcasting su PC e Mac, Mic ad Alta risoluzione, Illuminazione LED, Effetti Blue VO!CE – Nero In offerta a 152,99 € – invece di 179,99 €

sconto 15% – fino a 22 dic 22

Logitech R400 Puntatore Laser per Presentazioni Wireless, 2.4 GHz e Bluetooth, Ricevitore USB, ?Puntatore Laser Rosso, Portata 15 m, 6 Pulsanti, Controllo Intuitivo, Indicatore ?Batteria, PC, Nero In offerta a 19,39 € – invece di 49,95 €

sconto 61% – fino a 22 dic 22

Logitech H390 Cuffie Cablate, Cuffia Stereo con Microfono Regolabile con Cancellazione del ??Rumore, USB, Controlli sul Cavo, PC/Mac/Laptop/Chromebook – Nero In offerta a 29,99 € – invece di 43,99 €

sconto 32% – fino a 22 dic 22

Logitech Pebble Mouse Wireless, Bluetooth o 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB, Silenzioso, Mouse ?per Computer Sottile, Clic silenziosi, per PC/Mac/Laptop/iPadOS/Chromebook – Bianco In offerta a 19,69 € – invece di 25,99 €

sconto 24% – fino a 22 dic 22

Logitech ERGO M575 Mouse Trackball Wireless – Facile controllo con il pollice, Tracciamento fluido, Design ergonomico e confortevole, per Windows, PC e Mac, con Bluetooth e USB – Bianco In offerta a 38,99 € – invece di 58,99 €

sconto 34% – fino a 22 dic 22

Logitech Spotlight Presenter, Puntatore Laser per Presentazioni Wireless, 2,4 GHz e Bluetooth, ?Ricevitore USB, Puntatore Laser Digitale, Portata 30 Metri, Timer, PC/Mac/Android/iOS – ?Grigio In offerta a 114,39 € – invece di 134,99 €

sconto 15% – fino a 22 dic 22

Lamicall Supporto Telefono, Dock Telefono – Universale Supporto Cellulare Scrivania per iPhone 14 PRO Max Plus, 13 12 11 PRO Max, XS Max XR X 8 7 6 6S, Huawei, Samsung S10 S9 S8, Smartphone – Argento In offerta a 9,99 € – invece di 15,99 €

sconto 38% – fino a 11 dic 22

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta, Supporto Telefono Motociclo – Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 14 13 12 11 Pro Max, 14 Plus, Xs Max X 8 7 6, Samsung S10 S9 S8, 4.7-6.8 Pollici Smartphones In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a 11 dic 22

Caricatore Wireless, INIU 15W Ricarica Rapida Wireless Phone Charger Holder Wireless Luce adattiv Supporto Telefono per iPhone 14 13 12 11 Pro Max Mini SE X XR Samsung Galaxy S22 S21 Google Pixel LG In offerta a 18,39 € – invece di 29,98 €

sconto 39% – fino a 11 dic 22

INIU Cavo USB C USB C 100W, 2m Cavo USB Type-C PD 5A Ricarica Rapida QC 4.0 Nylon Cavo Tipo C Caricabatterie Cellulare per Samsung S22 Ultra iPad Pro MacBook Air Pixel 7 Pro Switch PS5 Xiaomi ECC. In offerta a 6,79 € – invece di 19,99 €

sconto 66% – fino a 11 dic 22

Caricatore USB C, INIU 30W? 2-Porte/USB C+USB A?Caricabatterie a Ricarica Super Veloce, Tipo C Charger Alimentatore per iPhone 14/14 Pro/14 Pro Max iPad Galaxy Google Pixel Tablet Laptop ECC. In offerta a 12,79 € – invece di 29,98 €

sconto 57% – fino a 11 dic 22

ESR Cover Trasparente compatibile con iPhone 14 Pro, Custodia sottile in silicone e in TPU antiurto, Resistente all’ingiallimento, serie Project Zero, Trasparente In offerta a 7,99 € – invece di 14,99 €

sconto 47% – fino a 14 dic 22

ESR Protezione per lo Schermo in Vetro Temperato compatibile con iPhone 14/13/13 Pro, Telaio per l?installazione, Protezione di livello militare, Ultra resistente, 3 Pezzi In offerta a 8,79 € – invece di 23,00 €

sconto 62% – fino a 14 dic 22

ESR Armorite Protezione per lo Schermo compatibile con iPhone 14, iPhone 13 e iPhone 13 Pro, Vetro temperato ultraresistente, Telaio di facile installazione, 2 pezzi In offerta a 12,79 € – invece di 31,00 €

sconto 59% – fino a 14 dic 22

ESR Caricatore Wireless Pieghevole [7,5W/10W] Supporto e Pad di Ricarica Rapida, Compatibile con iPhone SE 2020/11, Galaxy S21/S20/Note 10/S10/S9 (Senza Presa), Nero In offerta a 20,39 € – invece di 27,99 €

sconto 27% – fino a 11 dic 22

ESR Caricatore Wireless Magnetico HaloLock [Struttura Metallica con Magneti Integrati] [Base di Ricarica Veloce Wireless] Compatibile Solo con iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 PRO Max, Blu In offerta a 20,39 € – invece di 24,99 €

sconto 18% – fino a 11 dic 22

ESR Classic Hybrid Magnetic Case with HaloLock, Compatible with iPhone 14 Plus, Compatible with MagSafe, Shockproof Military-Grade Protection, Scratch-Resistant Back, Clear In offerta a 14,39 € – invece di 23,99 €

sconto 40% – fino a 14 dic 22

Honor Band 5 Smart Watch, SpO2 (Saturazione di Ossigeno) e Cardiofrequenzimetro, Braccialetto per attività con Monitor del Sonno, Fitness Tracker Orologio per Uomo Donna,Nero In offerta a 25,40 € – invece di 42,90 €

sconto 41% – fino a 11 dic 22

HONOR Band 6 Braccialetto intelligente Schermo intero 1,47 pollici AMOLED Touchscreen a colori SpO2 Frequenza cardiaca Sonno Stress Nuoto Activity Tracker Versione globale, Nero In offerta a 32,80 € – invece di 46,90 €

sconto 30% – fino a 11 dic 22

IK Multimedia iRig Stream – Interfaccia audio per streaming per iOS, Android e Mac/PC In offerta a 61,75 € – invece di 146,39 €

sconto 58% – fino a 19 dic 22

ION Audio Premier LP Black – Giradischi Vinili con Soundbar Bluetooth, Uscite RCA, Presa Cuffie, Conversione USB e Velocità 33,45 e 78 giri, Nero In offerta a 104,99 € – invece di 104,99 €

sconto 0% – fino a 22 dic 22

ION Audio Air LP Wood – Giradischi Vinili Bluetooth a Tre Velocità con Software di Conversione USB – Finitura in Legno Anticato In offerta a 88,02 € – invece di 88,02 €

sconto 0% – fino a 22 dic 22

iVoler Supporto Cellulare Auto Magnetico Porta Cellulare da Auto, Universale Calamita per Cellulare Auto per iPhone 13 Pro Max 12 Samsung Galaxy Xiaomi e Altro Smartphone o Dispositivo GPS – Nero In offerta a 9,34 € – invece di 19,99 €

sconto 53% – fino a 11 dic 22

Jabra PanaCast Webcam Panoramica 4K per Videoconferenze, Videocamera Plug-and-Play con Campo Visivo pari a 180 gradi, Ottima per Sale Riunioni In offerta a 381,08 € – invece di 839,99 €

sconto 55% – fino a 12 dic 22

Jabra Speak 810 Speaker per telefono, Altoparlante per grandi conferenze certificato Microsoft con cavo USB-A e Bluetooth, Collegabile al computer, tablet o telefono In offerta a 419,99 € – invece di 719,99 €

sconto 42% – fino a 12 dic 22

Jabra Elite 5 Auricolari Bluetooth In Ear True Wireless con cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida, 6 microfoni, ergonomici, altoparlanti da 6 mm – Per iPhone – Nero – In esclusiva su Amazon In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino a 18 dic 22

B.K.Licht Lampadari a sospensione vintage industriale, set da 2, diametro 30cm, adatti per lampadine LED E27 non incluse, lampada da soffitto per sala da pranzo, metallo nero esterno, oro interno IP20 In offerta a 63,74 € – invece di 74,99 €

sconto 15% – fino a 18 dic 22

B.K.Licht Pannello LED, lunga 1m, Dimmerabile, Luce calda, neutra, fredda CCT, Telecomando incluso, 24W, 2.200Lm, timer, Luce notturna, 1000x250x63 mm In offerta a 73,94 € – invece di 86,99 €

sconto 15% – fino a 18 dic 22

B.K.Licht Plafoniera LED dimmerabile con telecomando, CCT luce calda, neutra, fredda, LED integrati 27W 3040Lm, 1 quadrato orientabile, lampadario con timer e funzione luce notturna per camera o sala In offerta a 76,49 € – invece di 89,99 €

sconto 15% – fino a 18 dic 22

B.K.Licht Faretti LED da soffitto orientabili, include 3 lampadine LED GU10 da 5W 400Lm, luce bianca neutra 4000K, plafoniera moderna in metallo, lampada da soffitto color titanio IP20 In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino a 18 dic 22

B.K.Licht Plafoniera LED dimmerabile, CCT luce calda, neutra, fredda, telecomando, LED integrati 32W, 2600Lm, quadrato orientabile, lampadario con timer e funzione luce notturna per camera In offerta a 93,49 € – invece di 134,99 €

sconto 31% – fino a 18 dic 22

B.K.Licht Plafoniera LED dimmerabile, CCT luce calda neutra fredda, LED integrati 32W, 3680Lm, 1 cerchio orientabile, telecomando, lampadario rotondo con timer, luce notturna e funzione memoria In offerta a 55,24 € – invece di 103,99 €

sconto 47% – fino a 18 dic 22

