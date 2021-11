The Ferragnez, in arrivo su Prime Video la nuova serie tv

La famiglia, il lavoro, la vita sui social network, i bambini, i nonni, sullo sfondo di Milano e sotto i riflettori. The Ferragnez, lo show non-fiction Amazon Original, arriva il prossimo 9 dicembre e porterà sul piccolo schermo la giovane coppia più seguita sui social network: Chiara Ferragni e Fedez.

Negli otto episodi girati, l’imprenditrice del mondo della moda e il musicista si racconteranno, presentando agli spettatori degli aspetti poco conosciuti della loro vita in famiglia, ma anche sul set, in una delle serie tv più attese di questo autunno già con tante novità per gli abbonati della piattaforma di tv in streaming di Amazon.

Chiara Ferragni è imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 25 milioni di follower su Instagram, incoronata da Forbes “Most Powerful Fashion Influencer” a livello globale; Fedez è un artista poliedrico con all’attivo oltre 70 dischi di platino e 13 milioni di follower su Instagram, già protagonista di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo S1 e host del grande successo LOL – Chi ride è fuori.

Nel docu-reality Amazon Original The Ferragnez – La serie, il pubblico e i fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, scoprendo la loro famiglia come non l’hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme – fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 – con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro. Con uno sguardo inedito e intimo, la serie racconterà con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni di una giovane coppia normale e straordinaria che si aprirà per svelarsi e per scoprire aspetti intimi e mai visti prima di sé e del proprio rapporto, accettando con coraggio di mettersi a nudo, di scavare a fondo e di aprire agli spettatori le porte della loro casa. Accanto a loro, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.

The Ferragnez – La serie si unirà alle migliaia di serie e film già presenti nel catalogo di Prime Video, tra cui le produzioni italiane Amazon Original Vita da Carlo, Dinner Club, FERRO, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo S1 e S2, LOL: Chi ride è fuori e il film Anni da cane; le serie pluripremiate Fleabag e The Marvelous Mrs. Maisel e i grandi successi come Jack Ryan, The Boys, Borat, Il principe cerca figlio, Senza Rimorso, Good Omens e Carnival Row, oltre a contenuti in licenza disponibili in più di 240 paesi e territori nel mondo, e le dirette in esclusiva in Italia delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della Supercoppa UEFA, per tre stagioni dal 2021/22. Altre serie Amazon Original già annunciate sono All or Nothing: Juventus, Bang Bang Baby, The Bad Guy, Everybody Loves Diamonds.

