Tutta l’AI di Luminar 4, sostituzione cielo inclusa, a soli 4 dollari

Gli amanti del fotoritocco non dovrebbero farsi sfuggire l’offerta su Luminar Flex, attualmente scontato del 94%. In pratica con soli 4 dollari anziché 70 ci si porta a casa uno strumento di fotoritocco che comprende tutte le ultime novità introdotte con Luminar 4, tra cui spiccano la funzione Sky Replacement per sostituire il cielo con un click ed un nuovo strumento sensibile ai contenuti che consente di regolare i vari parametri in maniera selettiva e senza dover perdere tempo con le maschere di livello.

Dietro tutto questo c’è una nuova tecnologia che l’azienda chiama AI Structure e che, come suggerisce il nome, sfrutta i sistemi di apprendimento e di intelligenza artificiale per agire sulla regolazione delle varie strutture dell’immagine ed intervenire senza la necessità di scontorno e selezione manuale.

In questo articolo vi abbiamo già spiegato in maniera dettagliata cosa fa e perché è fantastica: in breve questo sistema è in grado di automatizzare tutte quelle regolazioni che il fotografo normalmente effettua manualmente parametro dopo parametro.

E’ perciò molto utile per tutti coloro che non hanno particolari competenze nel fotoritocco e che desiderano migliorare anche solo leggermente gli scatti senza perderci troppo tempo, ma anche per chi lavora con le immagini e ha bisogno di crearne di nuove in pochi click. Ad esempio con lo Sky Replacement sarà possibile sostituire il cielo di una fotografia simulando alba e tramonto, togliere oppure mettere le nuvole, cambiando automaticamente i colori della scena e rendendo il tutto quanto più realistico possibile.

Come confermato da Angela Andrieux del team di Skylum, la società sviluppatrice del programma, tutte queste novità sono racchiuse in Luminar 4 e sono disponibili anche con Luminar Flex «Luminar 4 is an upgrade for both Luminar 3 and Luminar Flex» che, come dicevamo, è in super-offerta con BundleHunt.

Per acquistarlo a 4 dollari invece che a 70 dollari basta sbloccare il bundle pagando una piccola tassa di ingresso: nel momento in cui scriviamo è di soli 3 dollari ma questo prezzo crescerà o diminuirà, a sorpresa, di giorno in giorno.

In pratica se acquistate questo programma con BundleHunt spenderete complessivamente 6 dollari invece di 70 ma volendo potrete anche aggiungere altri software per Mac in super-sconto e pagare il tutto davvero pochissimo.

Ad esempio tra i migliori software attualmente in promozione trovate PDF Manager Ultimate a 3 dollari invece che a 70, CloudMounter a 2,5 dollari anziché 30, Hype 4 a 5 dollari invece di 50, TextSoap a 5 dollari anziché 45, Intego Washing Machine a 2,5 dollari invece di 30, VideoProc a 3,5 dollari anziché 30, l’abbonamento annuale di FastestVPN a 5 dollari anziché 120 e il gioco Civilization Beyond Earth a 10 dollari invece di 60.