Sincronizzazione automatica e gestione completa dei contatti con ContactsMate a 3 $

Vi piacerebbe poter gestire i contatti in maniera davvero efficiante, ovvero centralizzandoli in un unico luogo accessibile ovunque? Allora valutate l’acquisto di ContactsMate, un’app che al momento trovate in offerta speciale su BundlHunt.

Questo programma di fatto vi permette di sincronizzare automaticamente i contatti con l’app Contatti di macOS, garantendo un aggiornamento completo e in tempo reale tra le diverse piattaforme. È possibile aggiungere contatti da diversi account come iCloud, Google e Outlook, e poi trasferirli comodamente tra le fonti supportate tramite drag and drop.

Dall’app è poi possibile visualizzare, cercare, creare, modificare, eliminare, condividere e stampare i contatti; e in più grazie all’integrazione con le altre app di messaggistica presenti sul Mac si possono inviare email, messaggi o effettuare chiamate direttamente dall’interfaccia, con tanto di opzione specifica per inviare email di gruppo che semplifica la comunicazione verso gruppi specifici o selezioni di contatti.

Inoltre grazie ai tag potete categorizzare e ritrovare velocemente le informazioni, in modo da mantenere il tutto perfettamente organizzato.

Per l’importazione e l’esportazione dei contatti sono supportati i formati più comuni tra cui CSV, vCard, TXT, Docx, HTML, Excel, Numbers e Pages, potendo così convertire e trasferire facilmente le informazioni da e verso diversi servizi o applicazioni.

Ovviamente è inclusa la funzione di gestione dei duplicati che analizza sia i duplicati esatti sia quelli parziali, visualizzandoli in modo chiaro per decidere l’azione più adatta per ciascuno, ad esempio eliminando in un click i duplicati esatti, unendo quelli simili oppure modificarli affiancandoli.

Questo software verifica anche eventuali problemi di formattazione come numeri di telefono o indirizzi email errati, nomi incompleti o mancanti.

E ovviamente il tutto può essere archiviato all’interno di backup che vengono automaticamente etichettati con data e ora, in modo da poter ripristinare agevolmente qualsiasi versione precedente in caso di necessità.

Specifiche e condizioni di licenza

Per usare l’app serve almeno macOS 10,11 o successivi.

La licenza è perpetua e include anche i futuri aggiornamenti.

La promozione

Potete acquistare questa applicazione in offerta speciale a 3 $ invece che 46,99 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

Partite da questa pagina per scoprire gli altri software in offerta. Ad esempio tra i tanti trovate: