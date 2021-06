Da Taiwan confermano iPhone 13 con 5G mmWave

Oltre il 50% di modelli di iPhone 13 che arriveranno prima della fine dell’anno supporteranno la tecnologia mmWave. Lo riferisce il taiwanese DigiTimes, confermando indiscrezioni secondo le quali il supporto mmWave su iPhone arriverà in nuove aree geografiche.

L’indiscrezione di DigiTimes, come accennato, non è nuova e anche l’analista Ming-Chi Kuo aveva in precedenza riferito che gli iPhone 13 integreranno il supporto per le bande 5G mmWave in altre nazioni, incluse probabilmente Canada, Giappone, Australia e alcune nazioni europee.

Il 5G al quale la maggior parte delle persone ha accesso attualmente sfrutta lo spettro sub 6GHz, mentre le onde millimetriche – che consentono di accedere al vero 5G, con velocità di trasferimento multi gigabit e basse latenze – resta ancora appannaggio di poche nazioni e aree geografiche ben delimitate. È per questo che per quanto riguarda Apple, al momento, il supporto mmWave è presente solo sugli iPhone 12 venduti negli USA.

Per quanto riguarda l’Europa, Kuo aveva fatto cenno agli operatori di telefonia come principale sistema di riferimento per la distribuzione di futuri iPhone con supporto alla tecnologia delle onde, millimetriche, lasciando intendere di accordi fondamentali per la commercializzazione di questi modelli in determinati mercati. La copertura delle onde millimetriche richiede una buona distribuzione di ripetitori e l’assenza di ostacoli tra torre e dispositivo per garantire la ricezione dei segnali con la massima velocità.

Nel 2020 è emerso anche un brevetto di Apple che riguarda le antenne millimeter wave, evidenziano la possibilità di usare il display stesso per irradiare il segnale. Nelle telecomunicazioni le onde millimetriche mmWave permettono di incrementare la capacità delle nuove reti mobili alla velocità massima di trasmissione fino anche a decine di Gbit/s.

