SwitchBot trasforma in smart la casa, tutti gli sconti nelle Offerte di Primavera

Se c’è un brand che ultimamente è riuscito ad attirare le attenzioni degli utenti che cercano un punto di riferimento per le periferiche da utilizzare nella casa smart, questo è certamente SwitchBot. Ecco tutto le offerte del marchio presenti al momento su Amazon.

Tra i prodotti in sconto vi è quello che più rappresenta il marchio, ossia l’apri tenda smart, che abbiamo recensito a questo indirizzo. Tra i diversi dispositivi in sconto c’è anche SwitchBot Smart Lock, la serratura smart che si apre con lo smartphone, anche da remoto.

Ancora, tra i diversi prodotti in offerta anche la telecamera di sicurezza con risoluzione 1080P, in grado di rilevare movimenti, usare come baby monitor, con audio bidirezionale a in grado di funzionare con Alexa.

Tutti i prodotti del brand SwitchBot in offerta su Amazon li trovate di seguito.

A 26,25 € invece di 45,00 € | sconto 42% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 22,49 € invece di 27,90 € | sconto 19% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 22,49 € invece di 29,99 € | sconto 25% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 67,49 € invece di 89,90 € | sconto 25% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 97,49 € invece di 129,99 € | sconto 25% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 142,49 € invece di 189,99 € | sconto 25% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 172,49 € invece di 229,99 € | sconto 25% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 52,49 € invece di 70,00 € | sconto 25% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 11,89 € invece di 25,00 € | sconto 52% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 59,99 € invece di 99,00 € | sconto 39% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 15,39 € invece di 39,99 € | sconto 62% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 97,49 € invece di 159,99 € | sconto 39% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 29,99 € invece di 49,99 € | sconto 40% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 19,99 € invece di 39,99 € | sconto 50% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

Le altre Offerte di Primavera 2024

Per tutte le Offerte di Primavera 2024 di Amazon potete fare riferimento a sezione dedicata del nostro sito web e a questa pagina che riassume le offerte principali del giorno precedente per categoria. Non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri due canali Telegram Offerte Tech e Oltre Tech per l’elenco ragionato delle migliori offerte disponibili su Amazon e le offerte WOW che durano solo poche ore.