iPhone 13 non avrà Touch ID nello schermo

Da quando Apple ha introdotto Face ID in tutti gli iPhone top di gamma periodicamente emergono anticipazioni che indicano l’arrivo di Touch ID nel display: purtroppo per chi ci sperava, sembra che nemmeno la generazione iPhone 13 in arrivo in autunno offrirà questa tecnologia.

Visto che a differenza di molti altri costruttori, che spesso anticipano persino le indiscrezioni, Apple non rivela nulla dei suoi prodotti e servizi fino all’annuncio ufficiale, l’assenza di Touch ID nello schermo degli iPhone 13 deve essere accolta con un pizzico di cautela, anche se proviene da Mark Gurman di Bloomberg, una delle fonti in assoluto più affidabili nel prevedere i futuri piani di Cupertino.

In realtà per molti utenti Face ID funziona benissimo e non necessita di un sistema di autenticazione biometrico supplementare. Qualcosa però è cambiato con la pandemia e con l’obbligo di indossare la mascherina. Anche se esiste un modo per allenare Face ID a riconoscere meglio l’utente mascherato e Apple ha introdotto un sistema veloce per autenticarsi su iPhone tramite Apple Watch, è vero che il riconoscimento del volto con mascherina al volto spesso risulta frustrante, sopratutto per gli utenti che non possono contare su Apple Watch.

Nei laboratori di Apple sembra siano stati effettuati numerosi test per introdurre Touch ID nello schermo degli iPhone 13, forse anche per introdurre un modello tutto schermo privo di Face ID che però secondo l’analista Ming Chi Kuo arriverà solo l’anno prossimo. Per il momento la multinazionale di Cupertino ha introdotto una nuova versione di Touch ID all’interno del pulsante di accensione che ha debuttato a settembre dello scorso anno in iPad Air 2020. Sembra che questa soluzione arriverà anche nel prossimo iPad mini atteso entro fine anno, ma per il momento non è emerso nessun indizio che punta a un Touch ID nel tasto laterale di iPhone.

