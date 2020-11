Offerte Amazon 25 novembre fino al 62%: Xiaomi, Cuffie Sony, Marshall, Jabra, Tronsmart, Urban Ears

Amazon ha iniziato il 20 Novembre la settimana del Black Friday in attesa del giorno 27 (il Black Friday vero e proprio) e del 30 (Cyber Monday) . Per chi vuole ottenere sconti sui prodotti senza il patema delle due giornata dedicata alle offerte di fine anno si prosegue con la settimana del Black Friday e grandi occasioni su tanti marchi top e con prezzi ribassati anche per un solo giorno.

Qui sotto trovate le offerte valide per oggi e per pochi giorni ancora:

JOBY GorillaPod 5K Stand, Supporto Treppiede Professionale Flessibile per Fotocamere DSLR e CSC/Mirrorless, Portata Max 5 kg, JB01509-BWW In offerta a 53,43 – invece di 121,9

sconto 56% – fino al 25/11/20

Click qui per approfondire

JOBY GripTight GorillaPod PRO Treppiede Bloccaggio di Alta Qualità e Treppiede Flessibile per Qualsiasi Smartphone e iPhone con o senza Custodia, JB01390-BWW In offerta a 31,74 – invece di 60,9

sconto 48% – fino al 25/11/20

Click qui per approfondire

Nikon D5600 + AF-S DX NIKKOR 18-140 mm VR, Fotocamera Reflex Digitale, 24.2 Megapixel, LCD Touchscreen 3″, Bluetooth, SD 8 GB 300x Premium Lexar, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 679 – invece di 1089

sconto 38% – fino al 25/11/20

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi 65W Fast Charger con GaN Tech, Caricatore per Smartphone e Notebook, Compatibile con Notebook Xiaomi/Apple/Huawei/Asus/HP/Lenovo/Dell, Cavo USB-C Incluso In offerta a 29,99 – invece di 39,99

sconto 25% – fino al 27/11/20

Click qui per approfondire

AfterShokz Trekz Titanium AS600SG Cuffie bluetooth a conduzione ossea wireless per lo sport con auricolari e microfono resistenti al sudore, Grigio/Nero In offerta a 56 – invece di 149

sconto 62% – fino al 29/11/20

Click qui per approfondire

AmazonBasics, cuffie Over-Ear, Bluetooth, wireless, con micro-USB e cavo audio con connettore da 3,5 mm, nere In offerta a 34,97 – invece di 44,99

sconto 22% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Auricolari Bluetooth, Bluedio P (Particle) Cuffie Bluetooth 5.0 Senza Fili TWS Auricolari Wireless con Custodia da Ricarica 24 Ore, Prova di Sudore, TWS Mini Cuffie in Ear per Sport, Lavoro, Viaggio In offerta a 19,79 – invece di 29,99

sconto 34% – fino al 29/11/20

Click qui per approfondire

House of Marley Positive Vibration 2 Cuffie Bluetooth Wireless con Microfono, Diver da 40 mm, Design Confortevole On-Ear, Pieghevole, Batteria 12 ore, Nero In offerta a 42,99 – invece di 69,99

sconto 39% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Marley Positive Vibration XL Cuffie Wireless, Auricolari Bluetooth Over-Ear Senza Fili, Suono Profondo e Avvolgente, Durata Batteria 24 Ore, Microfono Incorporato e Comandi di Volume, Rame In offerta a 82,99 – invece di 119,99

sconto 31% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Marley Liberate Air Cuffie Wireless In Ear con Bluetooth, Auricolari Senza Fili con Materiali Sostenibili, Comandi Touch, Resistente all?Acqua e al Sudore, Custodia di Ricarica Inclusa, Nero/Bambù In offerta a 107,99 – invece di 149,99

sconto 28% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

The House of Marley Redemption ANC Cuffie Wireless con Chip Qualcomm QCC5124 Bluetooth 5.0, IPX4 Impermeabile, Comodo da Indossare, S-M-L In offerta a 138,99 – invece di 199,99

sconto 31% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

House Of Marley Exodus ANC Cuffie Over Ear Wireless con Riduzione del Rumore Regolabile, Auricolare Pieghevoli senza Fili con Bluetooth 5.0, fino a 28 Ore di Autonomia, Microfono Incorporato, Nero In offerta a 141,99 – invece di 229,99

sconto 38% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Jabra Move Style Edition Cuffie On-Ear, Cuffie Stereo con Connessione a Tablet, Computer e Telefono, Chiamate e Musica Wireless, Beige In offerta a 49,99 – invece di 99,99

sconto 50% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Jabra Elite 45H Cuffie On-Ear Wireless Sovraurali Solide, Pieghevoli e con Autonomia della Batteria Pari a 50 Ore, 2 Microfoni per le Chiamate, Nero Ramato, Regolabile In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Jabra Elite Active 45e Auricolari Wireless, Cuffie Sportive con Funzione Bluetooth e Protezione dall’acqua, Chiamate e Musica Wireless, Blu Marino In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Jabra Elite 65t Auricolari Wireless, Cuffie Bluetooth con Funzione Passive Noise Cancelling e Tecnologia a 4 Microfoni, Chiamate e Musica Wireless, Nero Ramato In offerta a 79,99 – invece di 119,99

sconto 33% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Jabra Elite Active 65t Auricolari, Cuffie Sportive con Funzione Passive Noise Cancelling e Sensore di Movimento per L’Attività Fisica, Chiamate e Musica Wireless, Nero Ramato In offerta a 99 – invece di 189,99

sconto 48% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Jabra Elite 75t Auricolari – Cuffie Bluetooth con Cancellazione attiva del Rumore e Lunga Durata della Batteria per Chiamate e Musica Autenticamente Wireless – Nere In offerta a 134,99 – invece di 199,99

sconto 33% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Jabra Elite 85h Amazon Edition Cuffie Over-Ear, Cuffie Wireless con Cancellazione Attiva del Rumore, Batteria a Lunga Durata per Chiamate e Musica, Nere Ramato In offerta a 179,99 – invece di 299,99

sconto 40% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Jabra Elite 85h Cuffie Over-Ear, Cuffie Wireless con Cancellazione Attiva del Rumore, Batteria a Lunga Durata per Chiamate e Musica, Nero Titanio In offerta a 179,99 – invece di 299,99

sconto 40% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Marshall Minor II Bluetooth Auricolari Wireless, Marrone In offerta a 75 – invece di 129,99

sconto 42% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Marshall 04092259 Minor II Bluetooth Auricolari Wireless, Nero In offerta a 75 – invece di 129,99

sconto 42% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Nokia Essential True Wireless E3500 Auricolari, fino a 25H di Riproduzione, Custodia di Ricarica Portatile, Impermeabilità IPX5, Riduzione del Rumore, Doppio Microfono e Ambient Mode, Nero In offerta a 70 – invece di 89,9

sconto 22% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Nokia Essential True Wireless E3500 Auricolari, fino a 25H di Riproduzione, Custodia di Ricarica Portatile, Impermeabilità IPX5, Riduzione del Rumore, Doppio Microfono e Ambient Mode, Bianco In offerta a 70 – invece di 89,9

sconto 22% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Sony WF-XB700 – Cuffie Bluetooth senza fili, True Wireless, Extra Bass con microfono integrato e autonomia fino a 18 ore (Nero) In offerta a 69,9 – invece di 150

sconto 53% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Sony WH-1000XM3 Cuffie Wireless, Over-Ear con HD Noise Cancelling, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri, Batteria Fino a 30 ore e Ricarica Rapida, Nero In offerta a 249 – invece di 380

sconto 34% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Tronsmart Apollo Bold ANC Auricolari Bluetooth 5.0, Cancellazione attiva del rumore, Qualcomm Chip QCC5124, TWS Cuffie Wireless con 6 Microfoni, 30 ore di riproduzione, IP45 Waterproof, Latenza Bassa In offerta a 75,99 – invece di 94,99

sconto 20% – fino al 29/11/20

Click qui per approfondire

Urbanears Plattan 2 Bluetooth Cuffie, Rosa In offerta a 55 – invece di 79,99

sconto 31% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Urbanears Alby Cuffie Auricolare, Charcoal Black In offerta a 59,5 – invece di 69,99

sconto 15% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Urbanears Luma Cuffie Auricolare, Charcoal Black, Taglia unica In offerta a 85 – invece di 99,99

sconto 15% – fino al 30/11/20

Click qui per approfondire

Oral-B SmartSeries 5 5950 CrossAction Spazzolino Elettrico Ricaricabile con 2 Manici con Connettività (1 Rosa E 1 Bianco), 2 Testine di Ricambio, 1 Custodia da Viaggio e 5 Modalità, Idea Regalo Natale In offerta a 109,99 – invece di 170

sconto 35% – fino al 25/11/20

Click qui per approfondire

Oral-B Precision Clean Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 10 Pezzi, Idea Regalo Natale In offerta a 24,99 – invece di 39,99

sconto 38% – fino al 25/11/20

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Smart Electric Toothbrush T500 Spazzolino, Motore Sonico a Levitazione Magnetica 31000 giri/min, Sensore Pressione, Riconoscimenti Gesti, Connessione App In offerta a 34,99 – invece di 49,99

sconto 30% – fino al 25/11/20

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).

Sono ancora attivi fino al 30 Novembre gli sconti su:

Sei sicuro di conoscere tutte le promozioni Amazon?

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte seguendoci con Telegram (canale offerte) in cui segnaliamo offerte esclusive e pure a brevissima durata.