Offerte Amazon 28 agosto fino al 69%: Apple, WD, OtterBox, Fossil, Diesel, Ibra

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

ancora in sconto

Sono ancora valide queste promozioni

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

2020 Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino al scadenza sconosciuta

Novità Apple iPhone 12 (128GB) – Azzurro In offerta a 799,00 € – invece di 989,00 €

sconto 19% – fino al scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag In offerta a 33,99 € – invece di 35,00 €

sconto 3% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 8,00 € – invece di 10,00 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

2020 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 32GB) – Grigio siderale (8ª generazione) In offerta a 349,00 € – invece di 389,00 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

Philips Monitor 223V5LHSB2 Monitor per PC Desktop 22″ LED, Full HD, 1920 x 1080, 5 ms, HDMI, VGA, Attacco VESA, Nero In offerta a 139,00 € – invece di 149,90 €

sconto 7% – fino al scadenza sconosciuta

Seagate IronWolf, 1 TB, Hard Disk SATA da 6 GBit/s, HDD, CMR 3,5″ 5.900 RPM, Cache da 64 MB per NAS con Sistema RAID, Pacchetto di Facile Apertura, 3 anni di servizi Rescue (ST1000VNZ02) In offerta a 49,99 € – invece di 62,62 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Sony MDR-RF895RK – Cuffie TV wireless over-ear con riduzione del rumore, Base di ricarica, Portata 100 metri, Batteria fino a 20 ore, Nero In offerta a 73,99 € – invece di 110,00 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Note 10 Pro – Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Onyx Gray In offerta a 276,99 € – invece di 299,00 €

sconto 7% – fino al scadenza sconosciuta

Wacom OneByWacom Small Tavoletta Grafica con Penna, Compatibile con Windows, Mac, Chromebook – Adatta per l’Home Office e l’E-Learning In offerta a 39,99 € – invece di 39,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

WD 2TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0 In offerta a 58,40 € – invece di 118,85 €

sconto 51% – fino al scadenza sconosciuta

Nuovo Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite In offerta a 64,99 € – invece di 84,99 €

sconto 24% – fino al scadenza sconosciuta

Philips Daily Collection HD2581/90 Tostapane con 8 Impostazioni e Griglia Scaldabriosche Integrata, Nero In offerta a 23,99 € – invece di 49,98 €

sconto 52% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung MG23F301TCK Forno Microonde Grill, Combinato 23 Litri, 800 W, con Piatto Doratore Crusty, Nero In offerta a 89,00 € – invece di 129,00 €

sconto 31% – fino al scadenza sconosciuta

Tecnoware UPS Era Plus 900 Gruppo di Continuità, 2 Uscite Schuko, Autonomia fino a 13min/PC o 50min/Modem, Stabilizzazione AVR, Potenza 900 VA In offerta a 47,99 € – invece di 64,99 €

sconto 26% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung AX60R5080WD Purificatore d’Aria AirPurifier con Copertura di 60 m2, Bianco In offerta a 199,00 € – invece di 389,00 €

sconto 49% – fino al scadenza sconosciuta

TP-Link TL-SF1005D Switch Desktop, 5 Porte RJ45 10/100 Mbps, Plug & Play In offerta a 7,99 € – invece di 12,99 €

sconto 38% – fino al scadenza sconosciuta

Sabrent Adattatore USB 3.0 a SSD SATA/IDE da 2.5” / 3.5”/ 5.25” con Alimentazione UL & Spie LED di attività [10TB Supportati] (USB-DS12) In offerta a 26,99 € – invece di 39,99 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

ESR Cover e 2 Pezzi Pellicola Compatibile con iPhone 6.1 Pollice 12 e 12 Pro, Serie Ibrida e Vetro Temperato, Clear In offerta a 8,49 € – invece di 8,99 €

sconto 6% – fino al 28 ago 21

ESR Cover per iPad Air 4 con Supporto per Pencil [Supporto Trifold per la visualizzazione] [Custodia Auto Notte/Veglia] Serie Rebound – Nero In offerta a 13,59 € – invece di 15,49 €

sconto 12% – fino al 28 ago 21

Cuffie Wireless Bluetooth 5.0 Cancellazione Attiva del Rumore, Bluedio H2 ANC Cuffie Over Ear con Mic Driver da 57 mm Stereo Hi-Fi, Controllo Touch Scorrevole, 40 ore di Lavoro per Telefono/Android/PC In offerta a 25,49 € – invece di 38,99 €

sconto 35% – fino al 28 ago 21

20m IBRA Cavo di Rete Ethernet Cat 7 Cavetto Piatto Lan RJ45 Patch Alta Velocità S/STP 10 Gbps 600MHz, Nero In offerta a 16,53 € – invece di 19,45 €

sconto 15% – fino al 28 ago 21

Cavo HDMI di Luxury IBRA 2.1 Cavo 8K ultra veloce a 48 Gbps | Supporta [email protected],[email protected],4320p,compatibile con Fire TV, supporto 3D, funzione Ethernet, 8K UHD, 3D-Xbox PlayStation PS3 PS4 PC ecc- 2M In offerta a 17,41 € – invece di 20,49 €

sconto 15% – fino al 28 ago 21

Cavo HDMI 8K Cavo di collegamento 0.75M, Ultra High Speed 2.1 a 48 Gbps, 8K @ 60Hz, 4K @ 120Hz, Supporto per Fire TV, Ethernet, ritorno audio, UHD 4320p, 3D e Xbox PlayStation PS3 PS4-IBRA LUXURY In offerta a 14,86 € – invece di 17,49 €

sconto 15% – fino al 28 ago 21

DYNASONIC (3a generazione) – Altoparlante Bluetooth portatile per karaoke con microfoni inclusi | Lettore USB e SD, radio FM, modello 025 (rosa brillante) In offerta a 44,19 € – invece di 51,99 €

sconto 15% – fino al 28 ago 21

1 BY ONE Giradischi Stereo a Cinghia in Legno con Impianto di Altoparlanti Hi-Fi Wireless 36W, Lettore Vinile Contrappeso Regolabile e Cartuccia Magnetica, Registrazione da Vinile a MP3 In offerta a 203,99 € – invece di 239,99 €

sconto 15% – fino al 28 ago 21

BONTEC Supporto TV da Pavimento per Schermo 30-65 pollici LCD/LED/Plasma, Girevole Supporto TV da Terra con 3 Ripiani in Vetro Temperato, Max VESA 600x400mm In offerta a 73,09 € – invece di 95,99 €

sconto 24% – fino al 28 ago 21

Armani Exchange Orologio Analogico Quarzo Uomo con Cinturino in Acciaio Inossidabile AX2646 In offerta a 77,25 € – invece di 101,00 €

sconto 24% – fino al 7 set 21

Armani Exchange Orologio Analogico Quarzo Uomo con Cinturino in Acciaio Inox AX1826 In offerta a 119,96 € – invece di 159,95 €

sconto 25% – fino al 7 set 21

Diesel Orologio Cronografo Quarzo Uomo con Cinturino in Acciaio Inox DZ4474 In offerta a 82,50 € – invece di 111,00 €

sconto 26% – fino al 7 set 21

Diesel Orologio Cronografo Da Uomo Quarzo Con Cinturino In Acciaio Inossidabile Dz4477 In offerta a 97,55 € – invece di 170,64 €

sconto 43% – fino al 7 set 21

Fossil Orologio Analogico Quarzo Donna con Cinturino in Acciaio Inox ES2860 In offerta a 78,50 € – invece di 104,66 €

sconto 25% – fino al 7 set 21

Fossil Orologio Analogico Quarzo Donna con Cinturino in Acciaio Inossidabile ES3712 In offerta a 87,08 € – invece di 115,52 €

sconto 25% – fino al 7 set 21

Orologi Da Donna Michael Kors Mk5166 In offerta a 104,82 € – invece di 142,58 €

sconto 26% – fino al 7 set 21

Michael Kors Orologio Cronografo Quarzo Donna con Cinturino in Acciaio Inossidabile MK6359 In offerta a 106,72 € – invece di 142,29 €

sconto 25% – fino al 7 set 21

Michael Kors Orologio Analogico Quarzo Donna con Cinturino in Acciaio Inossidabile MK5865 In offerta a 101,47 € – invece di 135,29 €

sconto 25% – fino al 7 set 21

Skagen Orologio Analogico Quarzo Donna con Cinturino in Pelle SKW2668, Nero In offerta a 54,20 € – invece di 65,15 €

sconto 17% – fino al 7 set 21

Greenworks Decespugliatore a Batteria G40LT, Li-Ion 40 V, Larghezza 30 cm, 7000 RPM, Testa Motore Girevole Inclinabile, Manico Regolabile Telescopico, Senza Batteria e Caricabatterie In offerta a 76,49 € – invece di 89,99 €

sconto 15% – fino al 28 ago 21

Greenworks Tagliasiepi a Batteria G40HT61 (Li-Ion 40 V Lunghezza Lama 61 cm Distanza Lame 19 mm 3000 tagli / min Impugnatura Supplementare Regolabile Senza Batteria e Caricabatterie) In offerta a 72,24 € – invece di 84,99 €

sconto 15% – fino al 25 ago 21

OtterBox per Apple iPhone SE (2nd gen)/8/7, Custodia resistente a cadute e shock Superiore, Defender Series, Nero (Black) In offerta a 25,90 € – invece di 39,99 €

sconto 35% – fino al 14 set 21

OtterBox 77-53524 Serie Clearly Protected Skin per Apple iPhone 6/6s, Trasparente In offerta a 8,90 € – invece di 18,00 €

sconto 51% – fino al 14 set 21

Otterbox Commuter Custodia Rinforzata per iPhone 11, Nero In offerta a 18,90 € – invece di 33,36 €

sconto 43% – fino al 14 set 21

OtterBox 78-52374 Slim Bundle, Set Cover Antiurto Sottile e Proteggi Schermo in Vetro Temperato Performance Glass, Retro per iPhone XR, Bordeaux In offerta a 10,90 € – invece di 21,04 €

sconto 48% – fino al 14 set 21

OtterBox Defender Series per Apple iPad Pro 11″, 2nd e 1st gen, Custodia Resistente a Cadute e Shock, Senza Retail Package, Nero In offerta a 37,90 € – invece di 77,19 €

sconto 51% – fino al 14 set 21

OtterBox per Apple iPhone 12 Pro Max, Custodia Slim con MagSafe, Blue Heeler – Blu/Grigio In offerta a 22,90 € – invece di 39,99 €

sconto 43% – fino al 14 set 21

OtterBox 77-52341 Custodia Serie Symmetry Protezione Sottile e Minimalista per Apple iPhone 6/6s, Nero In offerta a 9,90 € – invece di 31,50 €

sconto 69% – fino al 14 set 21

OtterBox per Apple iPhone 11, Custodia resistente a cadute e shock Superiore, Defender Series, Nero (Black) In offerta a 26,90 € – invece di 43,47 €

sconto 38% – fino al 14 set 21

OtterBox per Apple iPhone 11 Pro Max, Custodia Trasparente Resistente A Cadute Sottile, Gamma Symmetry, Arancia In offerta a 16,90 € – invece di 33,72 €

sconto 50% – fino al 14 set 21

OtterBox 78-52376 Slim Bundle, Set Cover Antiurto Sottile e Proteggi Schermo in Vetro Temperato Performance Glass, Retro per iPhone Xs Max, Nero In offerta a 7,90 € – invece di 13,52 €

sconto 42% – fino al 14 set 21

OtterBox per Apple iPhone 12 Pro Max, Custodia Slim con MagSafe, Back Licorice – Nero/Grigio In offerta a 22,90 € – invece di 39,99 €

sconto 43% – fino al 14 set 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).