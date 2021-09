Offerte Amazon 3 settembre fino al %: Yale, Eufy, Tp-link, Ez-wiz-Logitech-Apple

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

Bose Noise Cancelling Headphones 700 Wireless Bluetooth, con Controllo Vocale Alexa, Blu (Triple Midnight) In offerta a 209,00 € – invece di 399,95 €

sconto 48% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1299,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 13% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Cuffie Bluetooth Soundcore Life P2, auricolari bluetooth con 4 microfoni, 40 ore di riproduzione, IPX7, riduzione dei rumori cVc 8.0, driver in grafene, cuffie wireless per lavoro e viaggio In offerta a 37,99 € – invece di 69,99 €

sconto 46% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

OTHA Scheda di acquisizione Video, Dispositivo di acquisizione Audio HD 1080P 60fps per OBS Registrazione da HDMI a USB 2.0 Tramite videocamera DSLR, con Adattatore convertitore da USB a Tipo c In offerta a 14,99 € – invece di 19,99 €

sconto 25% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Divoom Timebox evo – Speaker Bluetooth Portatile Wireless, Pixel Art, LED, controllo tramite App, funzioni Smart, con bassi potenti, supporta radio sveglia, con microfono (nero) In offerta a 67,99 € – invece di 89,99 €

sconto 24% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

HUAWEI Band 6 Smart Band Fitness Tracker, Touchscreen AMOLED 1.47” a colori, Monitoraggio Battito Cardiaco, Sonno, Saturazione dell`Ossigeno, Resistente all’Acqua, Amber Sunrise In offerta a 39,00 € – invece di 59,90 €

sconto 35% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Ring Stick Up Cam Battery di Amazon, videocamera di sicurezza in HD con sistema di comunicazione bidirezionale, compatibile con Alexa | Colore bianco In offerta a 79,00 € – invece di 99,00 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Panasonic Everyday Power Batteria Alcalina AA, 40 per Pacco In offerta a 12,79 € – invece di 21,52 €

sconto 41% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech Craft Tastiera Wireless Illuminata con Manopola Controllo Creativo, Wireless/Bluetooth 2,4 GHz, Multidispositivo, Tasti Retroilluminati Automatici, PC/Mac/Laptop Layout Italiano QWERTY In offerta a 139,99 € – invece di 208,99 €

sconto 33% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

AVM Fritz!Box 6850 LTE International Modem Router 4G/3G, Slot per SIM, Wi-Fi N 450 Mbit/s, 1 Porta LAN Gigabit, Interfaccia in Italiano, Bianco/Rosso In offerta a 164,99 € – invece di 199,99 €

sconto 18% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link Lampadina Wi-Fi E27, Funziona con Amazon Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Giallo caldo dimmerabile dall’ 1% al 100%, 2700 K, Controllo da remoto, confezione da 2 pezzi (Tapo L510E) In offerta a 16,99 € – invece di 17,90 €

sconto 5% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

TP-Link Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore, E27 Lampadina Compatibile con Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Senza hub richiesto, Controllo Remoto tramite APP Tapo, 2pz (Tapo L530E) In offerta a 17,49 € – invece di 21,99 €

sconto 20% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

TP-Link Tapo C310 Telecamera Wi-Fi Esterno FHD 1296P, Telecamera IP di Sorveglianza, Notifiche in Tempo Reale, Visione Notturna fino 30m, Impermeabile IP66, 2 Vie Audio, Compatibile con Alexa In offerta a 36,90 € – invece di 44,90 €

sconto 18% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

eufy Security telecamera wifi esterno eufyCam 2 Pro, durata 365 gg, compatibilità HomeKit, risoluzione 2K, impermeabilità IP67, visione notturna, kit 2 telecamere, zero costi mensili In offerta a 299,99 € – invece di 399,99 €

sconto 25% – fino al 5 set 21

Click qui per approfondire

Telecamera wi-fi interno eufy Security 2K, videosorveglianza domestica, AI per il riconoscimento di persone/animali, assistenza vocale, visione notturna, non richiede HomeBase, microSD non inclusa In offerta a 32,99 € – invece di 39,99 €

sconto 18% – fino al 5 set 21

Click qui per approfondire

Telecamera wifi esterno batteria eufy Security eufyCam 2C, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, impermeabilità IP65, visione notturna, compatibile con Alexa, nessun costo mensile In offerta a 169,99 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino al 5 set 21

Click qui per approfondire

EZVIZ C1 Mini Telecamera di Sorveglianza 1080p, Telecamera WiFi Interno, Compatibile con Alexa, IP Camera per Bambini con Sensore Rilevamento Movimento, Audio Bidirezionale, Visione Notturna In offerta a 29,89 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

EZVIZ C1 Mini Telecamera di Sorveglianza 720p,Telecamera WiFi Interno,Compatibile con Alexa,IP Camera per Bambini con Sensore Rilevamento Movimento,Audio Bidirezionale,Visione Notturna,Notifiche Push In offerta a 22,99 € – invece di 29,99 €

sconto 23% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

EZVIZ C3W Telecamera WiFi Esterno 1080P Con Visione Notturna a Colori, Sistema d’Allarme con Luce Stroboscopica e Sirena, Compatibile Con Alexa, Avvisi vocali personalizzabili, Impermeabile IP67 In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

EZVIZ C3WN Telecamera WiFi Esterno 1080p Nuova Versione Videocamera Sorveglianza da Esterno con Visione Notturna Fino a 30M, Doppia Antenna Wi-Fi, Notifiche in Tempo Reale, IP66, Compatibile con Alexa In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

EZVIZ C3X Telecamera Wi-Fi Esterno 1080p Videocamera Sorveglianza Esterno wifi con Visione Notturna a Colori, Due Obiettivi Intelligenti, Rilevamento Umano da Algoritmo IA, Audio Bidirezionale, Alexa In offerta a 109,99 € – invece di 119,90 €

sconto 8% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

EZVIZ C4W Telecamera Wi-Fi da Esterno 1080p Videocamera con Visione Notturna Fino 30m, Protezione IP67, Sistema d’allarme con Luce Stroboscopica e Sirena Audio Bidirezionale, Compressione Video H.265 In offerta a 75,49 € – invece di 79,99 €

sconto 6% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

EZVIZ C6CN Telecamera di Sorveglianza 1080p, Telecamera Wi-Fi Interno, Copertura visiva a 360°, Audio Bidirezionale, Maschera Intelligente della Privacy, Tracciamento del Movimento, Cloud, Alexa In offerta a 40,99 € – invece di 69,99 €

sconto 41% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

EZVIZ C6W Telecamera wi-fi interno 2K Telecamera Wi-Fi con obiettivo motorizzato 4MP, Visione panoramica a 360°, Visione notturna, Audio Bidirezionale, Compatibilie con Alexa, Rilevamento di persone In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

EZVIZ C8C Telecamera Wi-Fi Esterno 1080p, Telecamera Motorizzata per Esterni con Copertura Visiva 360 °, Visione Notturna a Colori fino a 30m, Impermeabile, Compatiblile con Alexa, Luce stroboscopica In offerta a 79,99 € – invece di 104,08 €

sconto 23% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

Cassetta di Sicurezza a Mobile Home, Nero, M In offerta a 50,99 € – invece di 59,90 €

sconto 15% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

Cavo di massima sicurezza YUL3C/14/230/1 Yale per bici e moto, Nero In offerta a 28,99 € – invece di 37,00 €

sconto 22% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

Lucchetto Yale a U di massima sicurezza per biciclette e moto In offerta a 24,99 € – invece di 31,38 €

sconto 20% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

YALE Cassaforte motorizzata Alta sicurezza per ufficio Yale, 40 x 35 x 34 cm In offerta a 151,99 € – invece di 175,27 €

sconto 13% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

Yale YEC/390/DB1 – Cassaforte con allarme In offerta a 83,99 € – invece di 105,99 €

sconto 21% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

Yale YSFM/250/EG1 – Cassaforte biometrica ad alta sicurezza (certificazione SKG), combinazione e impronta digitale, da applicare e sigillare, formato 25 x 35 x 30 cm, colore: Antracite In offerta a 172,99 € – invece di 222,99 €

sconto 22% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

YALE IA-311 Allarme Smart Home SYNC-Starter Kit Integrato con Alexa In offerta a 180,99 € – invece di 227,13 €

sconto 20% – fino al 7 set 21

Click qui per approfondire

eufy [BoostIQ] RoboVac 11S MAX, aspirapolvere robot, super sottile, aspirazione ultra potente a 2000 Pa, silenzioso, autocaricabile, sistema pulente a 3 punti, pulisce parquet e tappeti a pelo medio In offerta a 159,99 € – invece di 239,99 €

sconto 33% – fino al 5 set 21

Click qui per approfondire

eufy Robot Aspirapolvere RoboVac 11S (Slim), BoostIQ, Super-Sottile, Forte Aspirazione Fino a 1300Pa, Silenzioso, Autopulente, Pulisce Pavimenti e Tappeti di Media Altezza In offerta a 139,99 € – invece di 179,99 €

sconto 22% – fino al 5 set 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).

Vi ricordiamo inoltre che sono valide ancora queste offerte