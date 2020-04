La quota iliad aumenta ancora, calano Tim, Vodafone e WindTre

Gli ultimi dati AGCOM aggiornati per l’ultimo trimestre 2019 rilevano la crescita della quota di mercato iliad in Italia. Mentre il numero delle SIM su base annua rimane pressoché stabile, crescono iliad e anche gli altri operatori mobile virtuali (indicati con la sigla MVNO dalle iniziali di Mobile Virtual Network Operator), quindi una crescita che colpisce negativamente i tre operatori mobile storici del Paese: TIM, Vodafone e WindTre.

Tim rimane il primo operatore mobile nazionale con una quota del 29,8%, in calo rispetto al precedente 30%; al secondo posto è stabile Vodafone con il 28,8% mentre è in calo anche WindTre che passa dal 28,1% al 27,6%. La quota di iliad arriva al 5,1% in crescita rispetto al 4,4% del trimestre precedente.

Il mercato delle SIM per le comunicazioni mobile è diviso in due segmenti: da una parte le cosiddette SIM Human che includono i contratti voce e anche voce più dati, dall’altra invece le SIM M2M impiegate per le comunicazioni tra macchine. Le differenze delle dinamiche tra gli operatori mobile risultano più evidenti prendendo in esame le SIM Human.

Escludendo le SIM M2M impiegate esclusivamente per le comunicazioni tra macchinari e dispositivi di rete, al primo posto rimane WindTre con il 30% del mercato, in calo rispetto al 30,7% del trimestre precedente, al secondo posto TIM in leggero calo dal 27,4% al 27,2% e al terzo Vodafone che passa dal precedente 25,1% al 24,7%.

Quindi con tutti e tre i principali operatori in calo, mentre iliad è quarto con il 6,6%. Cresce complessivamente anche la quota di mercato di tutti gli operatori mobile virtuali che nelle SIM Human ora arrivano all’11,4% contro l’11,2% del trimestre precedente. Il report AGCOM con i dati aggiornati per l’ultimo trimestre 2019 rileva ancora la forte crescita della banda larga mobile: poco meno del 70% delle linee Human ha effettuato traffico dati con un consumo medio unitario di dati di circa 6,6GB al mese, in crescita del 50% rispetto allo stesso trimestre del 2018.

