Offerte Amazon 13 maggio fino al 70% su Apple, Xiaomi, Yeedi, Oral-B, Noco, Iotty, Eufy, EZWiz

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

Apple iPhone 13 (128 GB) – verde In offerta a 789,00 € – invece di 939,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 339,00 € – invece di 389,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 21,75 € – invece di 25,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia in Silicone (per iPhone 11) – Nero – 6.06 pollici In offerta a 25,00 € – invece di 45,00 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Note 11 – Smartphone 4+128GB, Display AMOLED FHD+ 6.43” 90Hz, Snapdragon 680, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh, Graphite Grey (IT + 2 anni garanzia) Alexa mani libere In offerta a 176,79 € – invece di 249,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy Tab A8 Tablet Android 10.5 Pollici Wi-Fi RAM 4 GB 64 GB Tablet Android 11 Silver [Versione italiana] 2022 In offerta a 189,00 € – invece di 279,90 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO Da 1 TB SSD NVMe Portatile USB-C, Nero In offerta a 209,41 € – invece di 286,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi – Mi True Wireless Earphones 2 Basic, Auricolari Wireless Bluetooth, Controllo touch, Bluetooth 5.0, Stereo, Microfono dual, Riduzione del rumore di chiamata, Bianco In offerta a 27,89 € – invece di 94,00 €

sconto 70% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech G435 LIGHTSPEED Cuffie Gaming Wireless Bluetooth, Cuffie Over Ear Leggere, Microfoni Integrati, Batteria da 18 Ore, Compatibile con Dolby Atmos, PC, PS4, PS5, Mobile, Nintendo Switch – Nero In offerta a 47,99 € – invece di 81,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sennheiser Cuffie wireless HD 450SE con Alexa, Bluetooth 5.0 e Cancellazione Attiva del Rumore [Amazon Exclusive], Nero In offerta a 95,07 € – invece di 199,99 €

sconto 52% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony Wh-H910N – Cuffie Wireless Over-Ear con Noise Cancelling, Hi-Res Audio, Dsee Hx, Alexa Built-In, Compatibili con Google Assistant E Siri, Batteria Fino a 35 Ore, Bluetooth, Nfc, Blu In offerta a 119,00 € – invece di 119,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi; In offerta a 33,99 € – invece di 45,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S, Compressore elettrico portatile con sensore pressione, luce led integrata e accessori, Versione Italiana, Nero In offerta a 38,99 € – invece di 49,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

XGIMI Horizon proiettore Supporta 4K Full HD 300” Home Theater 2200 ANSI Lumen Android TV 10.0 Google Assistant 3D Videoproiettore Harman / Kardon Altoparlante TV Box / PS4 / Smartphone In offerta a 1099,00 € – invece di 1099,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Striscia Led Intelligente Meross 10M, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google, RGB Luce Nastro Luminoso WiFi, Multicolore per Festa, Bar, Scrivania Gaming [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 38,99 € – invece di 65,99 €

sconto 41% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

eufy Security telecamera wifi esterno eufyCam 2 Pro, durata 365 gg, compatibilità HomeKit, risoluzione 2K, impermeabilità IP67, visione notturna, kit 2 telecamere, zero costi mensili In offerta a 299,99 € – invece di 399,99 €

sconto 25% – fino a 15 mag 22

Click qui per approfondire

eufy Security, SoloCam E20, telecamera sicurezza esterni wireless indipendente, Wi-Fi, senza cavi, 1080p, resis. agenti atmosferici IP65, visione notturna, archiviazione locale, nessun costo mensile In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 15 mag 22

Click qui per approfondire

Solo OutdoorCam C24 di eufy Security, telecamera di sicurezza per esterni (cablata) tutto in uno, 2K, faretto, visione notturna a colori, 0 costi mensili, IP67 In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 15 mag 22

Click qui per approfondire

EZVIZ – DB1C, Kit videocitofono Wi-Fi, risoluzione 1080p, rilevamento delle Persone, Audio bidirezionale, Visione Notturna e IP65, H.265, Semplice Installazione In offerta a 109,99 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino a 15 mag 22

Click qui per approfondire

EZVIZ Pannello solare di ricarica, Progettato per le telecamere EZVIZ a batteria BC1C (eLife), BC1 e C3A, Impermeabile, Montaggio Regolabile (con Cavo di 4 Metri), Alimentazione Continua In offerta a 29,74 € – invece di 34,99 €

sconto 15% – fino a 15 mag 22

Click qui per approfondire

EZVIZ Telecamera da Esterno con Visione Notturna a Colori 4MP, Videocamera di Sorveglianza con Intelligenza Artificiale Rilevamento di Persone, Zone di Rilevamento Personalizzabili Modello C3W PRO In offerta a 104,99 € – invece di 149,98 €

sconto 30% – fino a 15 mag 22

Click qui per approfondire

EZVIZ Telecamera IP Wi-Fi da Esterno 1080p Videocamera Sorveglianza Esterno con Visione Notturna Fino a 30m Protezione IP66 Sistema d’allarme con Luce Stroboscopica e Sirena Compatibile Con Alexa In offerta a 54,99 € – invece di 99,99 €

sconto 45% – fino a 15 mag 22

Click qui per approfondire

yeedi vac max Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione Potenza 3000Pa, rilevamento tappeto, Mappatura di navigazione intelligente, Controllo APP & Alexa, 200min di autonomia In offerta a 239,99 € – invece di 349,99 €

sconto 31% – fino a 26 mag 22

Click qui per approfondire

yeedi vac station robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Svuotamento Automatico, 3000Pa di aspirazione, mappatura intelligente, autonomia di 200 min, Controllo APP & Alexa In offerta a 349,99 € – invece di 499,99 €

sconto 30% – fino a 26 mag 22

Click qui per approfondire

Iotty I3 Interruttore Intelligente wifi Smart per luci e cancelli, compatibile con Google, Alexa, Siri e IFTTT, Controllo Remoto da App IOS e Android, placca touch in vetro temperato retroilluminato. In offerta a 59,90 € – invece di 84,24 €

sconto 29% – fino a 15 mag 22

Click qui per approfondire

Iotty I3 Interruttore Intelligente wifi Smart per luci e cancelli, nero, compatibile con Google, Alexa, Siri e IFTTT, Controllo Remoto da App IOS e Android, placca touch in vetro retroilluminato. In offerta a 59,90 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a 15 mag 22

Click qui per approfondire

Iotty I3S Interruttore Intelligente wifi Smart per tende e tapparelle, compatibile con Google, Alexa, Siri e IFTTT, Controllo Remoto da App IOS e Android, placca touch in vetro retroilluminato. In offerta a 59,90 € – invece di 79,90 €

sconto 25% – fino a 15 mag 22

Click qui per approfondire

Iotty I3S Interruttore Intelligente wifi Smart per tende e tapparelle, compatibile con Google, Alexa, Siri e IFTTT, Controllo Remoto da App IOS e Android, placca touch in vetro retroilluminato. In offerta a 59,90 € – invece di 79,90 €

sconto 25% – fino a 15 mag 22

Click qui per approfondire

Iotty I3S Interruttore Intelligente wifi Smart per tende e tapparelle, compatibile con Google, Alexa, Siri e IFTTT, Controllo Remoto da App IOS e Android, placca touch in vetro retroilluminato. In offerta a 59,90 € – invece di 79,90 €

sconto 25% – fino a 15 mag 22

Click qui per approfondire

Iotty I3S Interruttore Intelligente wifi Smart per tende e tapparelle, compatibile con Google, Alexa, Siri e IFTTT, Controllo Remoto da App IOS e Android, placca touch in vetro retroilluminato. In offerta a 59,90 € – invece di 79,90 €

sconto 25% – fino a 15 mag 22

Click qui per approfondire

Iotty I3S Interruttore Intelligente wifi Smart per tende e tapparelle, compatibile con Google, Alexa, Siri e IFTTT, Controllo Remoto da App IOS e Android, placca touch in vetro retroilluminato. In offerta a 59,90 € – invece di 79,90 €

sconto 25% – fino a 15 mag 22

Click qui per approfondire

NOCO Boost X GBX55, Avviamento di Emergenza Portatile 1750A 12V UltraSafe, Booster al Litio Professionale, Cavi Batteria Auto e Powerbank per Motori Benzina fino a 7.5L e Motori Diesel fino a 5.0L In offerta a 169,95 € – invece di 199,95 €

sconto 15% – fino a 15 mag 22

Click qui per approfondire

NOCO Boost HD GB70, Avviamento di Emergenza Portatile 2000A 12V UltraSafe, Avviatore Booster al Litio Professionale e Cavi Batteria Auto per Motori Benzina fino a 8L e Motori Diesel fino a 6L In offerta a 194,56 € – invece di 255,95 €

sconto 24% – fino a 15 mag 22

Click qui per approfondire

NOCO Boost X GBX75, Avviamento di Emergenza Portatile 2500A 12V UltraSafe, Booster al Litio Professionale, Cavi Batteria Auto e Powerbank per Motori Benzina fino a 8.5L e Motori Diesel fino a 6.5L In offerta a 232,98 € – invece di 280,95 €

sconto 17% – fino a 15 mag 22

Click qui per approfondire

NOCO Boost X GBX155, Avviamento di Emergenza Portatile 4250A 12V UltraSafe, Booster al Litio Professionale, Cavi Batteria Auto e Powerbank per Motori Benzina fino a 10.0L e Motori Diesel fino a 8.0L In offerta a 337,03 € – invece di 399,95 €

sconto 16% – fino a 15 mag 22

Click qui per approfondire

Oral-B Cross Action Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 10 pezzi, con Tecnologia CleanMaximise, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Nero In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino a 26 mag 22

Click qui per approfondire

Oral-B Filo Interdentale Pro-Expert per Denti Sensibili 40m. Confezione da 6 In offerta a 11,99 € – invece di 19,99 €

sconto 40% – fino a 26 mag 22

Click qui per approfondire

Oral-B Genius X Spazzolino Elettrico 6 Modalità di spazzolamento, Protegge le Gengive, Azione Sbiancante, Nettalingua, 1 Testina, Custodia Viaggio, Batteria Litio, Idea Regalo, Bianco In offerta a 99,99 € – invece di 199,99 €

sconto 50% – fino a 26 mag 22

Click qui per approfondire

Oral-B Pro 2 2500 Spazzolino Elettrico 2 Modalità di Spazzolamento, 1 Testina, Batteria Litio, Idea Regalo, Design Special Edition, Bianco In offerta a 39,99 € – invece di 79,99 €

sconto 50% – fino a 26 mag 22

Click qui per approfondire

Oral-B Pro 3-3900 Spazzolino Elettrico con 2 Spazzolini, 3 Modalità di spazzolamento, Elimina Batteri, Azione Sbiancante, Sensore di Pressione 2 Testine, Batteria Litio Idea Regalo, Bianco e Nero In offerta a 64,99 € – invece di 129,99 €

sconto 50% – fino a 26 mag 22

Click qui per approfondire

Oral-B iO 9 Go Electric Spazzolino Elettrico Pulizia Professionale, Azione Sbiancante e protezione Bocca, 1 Testina, Custodia Viaggio, Batteria Litio, Idea Regalo, Edizione Speciale, Bianco e Rosa In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino a 26 mag 22

Click qui per approfondire

Oral-B Sensitive Clean, Testine Clean & Care Per Spazzolino Elettrico, Bianco, Confezione Da Dieci Pezzi In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino a 26 mag 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).