Offerte Amazon 4 settembre fino al 39%: Wacom, Logitech, TP-Link, Honor, Oppo, TomTom, Oral-B

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD | Modello 2021 In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, Bilancia Pesapersona Digitale, Misurazione Precisa, Bluetooth Low Energy 5.0, Batteria a Lunga Durata, Design Semplice, Bianco, Versione Italiana In offerta a 19,99 € – invece di 21,99 €

sconto 9% – fino al scadenza sconosciuta

Wacom Intuos M CTL-6100WLK-S Tavoletta Grafica Bluetooth Nera con Penna per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con 3 Software Creativi Inclusi da Scaricare – Adatta per l’Home Office e l’E-Learning In offerta a 149,90 € – invece di 175,00 €

sconto 14% – fino al 12 set 21

Wacom Intuos S Tavoletta Grafica Portatile Nera con Penna per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con 1 Software Creativo Incluso da Scaricare, Adatta per l’Home Office e l’E-Learning In offerta a 59,90 € – invece di 71,98 €

sconto 17% – fino al 12 set 21

Wacom One Creative Tavoletta Display con Software Inclusi per Schizzi e Disegni su Schermo, Display da 13.3″ Full Hd 1920 x 1080, Colori Vivi, Penna Precisa – Adatta per l’Home Office e l’E-Learning In offerta a 339,90 € – invece di 377,00 €

sconto 10% – fino al 12 set 21

Logitech Crayon Matita Digitale Per Tutti gli iPad Rilasciati Nel 2019 o Successivi, iPad, iPad In offerta a 47,99 € – invece di 49,99 €

sconto 4% – fino al 7 set 21

Logitech G402 Mouse Gaming Hyperion Fury, 4.000 DPI, Design Leggero, 8 Pulsanti Programmabili, Compatibile con PC/Mac/Laptop, PC/Mac, Nero In offerta a 29,99 € – invece di 37,95 €

sconto 21% – fino al 7 set 21

Logitech Custodia con Tastiera per iPad 7a Gen, Modelli A2197/A2200/A2198/A2270/A2428/A2429/A2430, Slim Folio con Tastiera Wireless Integrata, Layout Italiano In offerta a 59,99 € – invece di 73,98 €

sconto 19% – fino al 7 set 21

Logitech G910 Orion Spectrum, Tastiera Gaming Meccanica con Cavo, Tasti RGB Retroilluminati, Switch Tactile Romer-G, 9 Tasti-G Programmabili, Doppio Display ARX Technology, QWERTY US Layout, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 139,48 €

sconto 28% – fino al 7 set 21

Logitech K280E Pro Tastiera, Layout Italiano Qwerty, Nero In offerta a 19,99 € – invece di 21,99 €

sconto 9% – fino al 7 set 21

Logitech K780 Tastiera Wireless In offerta a 72,99 € – invece di 86,99 €

sconto 16% – fino al 7 set 21

Logitech Keys-To-Go è una tastiera sottile e leggera da portare con te per tutto il giorno, perfetta per lavorare o studiare in giardino ma anche per l’ufficio In offerta a 44,99 € – invece di 49,90 €

sconto 10% – fino al 7 set 21

Logitech M185 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria Fino a 12 Mesi, Rilevamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, PC/Mac/Laptop, Grigio In offerta a 9,99 € – invece di 10,90 €

sconto 8% – fino al 7 set 21

Logitech M220 Mouse Wireless, Pulsanti Silenziosi, 1000 DPI, Durata Della Batteria 18 Mesi, In offerta a 17,99 € – invece di 24,63 €

sconto 27% – fino al 7 set 21

Logitech M220 Mouse Wireless, Pulsanti Silenziosi, 1000 DPI, Durata Della Batteria Fino a 18 Mesi, In offerta a 12,99 € – invece di 14,90 €

sconto 13% – fino al 7 set 21

Logitech M330 Silent Plus Mouse Wireless, 2.4 GHz con Ricevitore USB Nano, 1 000 DPI, 3 In offerta a 21,99 € – invece di 24,90 €

sconto 12% – fino al 7 set 21

Logitech M90 Mouse USB Cablato, 1000 DPI, Mouse Ambidestro, Compatibile con PC/Mac/Laptop, Nero In offerta a 7,99 € – invece di 8,99 €

sconto 11% – fino al 7 set 21

Logitech MK270 Kit Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Wireless 2.4 GHz, Mouse In offerta a 19,99 € – invece di 22,99 €

sconto 13% – fino al 7 set 21

Logitech MK330 Kit Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Wireless 2.4 GHz con Ricevitore USB In offerta a 34,99 € – invece di 37,99 €

sconto 8% – fino al 7 set 21

Logitech MK540 Kit Mouse e Tastiera Wireless 2.4 GHz per Windows con Ricevitore USB In offerta a 39,99 € – invece di 44,99 €

sconto 11% – fino al 7 set 21

Logitech Spotlight Presenter, Puntatore Laser per Presentazioni Wireless, 2,4 GHz e Bluetooth, In offerta a 79,99 € – invece di 97,45 €

sconto 18% – fino al 7 set 21

Logitech StreamCam per Streaming Live e Creazione di Contenuti, Video verticale in Full HD 1080p a 60 fps, Opzioni di montaggio versatili, con USB-C, per YouTube, Gaming Twitch, PC/Mac, Bianco In offerta a 94,99 € – invece di 108,14 €

sconto 12% – fino al 7 set 21

Logitech Brio Stream Webcam, per Streaming Ultra HD 4K Veloce a 1080p/60fps, Campo visivo regolabile, Funziona con Skype, Zoom, Xsplit, Youtube, PC/Xbox/Mac, In offerta a 139,99 € – invece di 160,75 €

sconto 13% – fino al 7 set 21

TP-Link Deco M4 WiFi Mesh, Dual Band AC1200, 2 Porte Ethernet Gigabit, Modalità Router e Access Point, Parental Control, 3 Pezzi con Copertura fino a 370 m2 In offerta a 118,90 € – invece di 136,74 €

sconto 13% – fino al 7 set 21

TP-Link Deco P9 Hybrid Wifi Mesh con Powerline – Wifi AC1200 + Powerline AV1000 – Adatto per edifici storici con muri spessi – Pacchetto da 3 unità fino a 560 ㎡ – Compatibile Alexa In offerta a 159,90 € – invece di 204,99 €

sconto 22% – fino al 7 set 21

TP-Link M7650 Mobile Router Hotspot Portatile, 4G+ LTE Cat11 600Mbps, Dual Band Wi-Fi, SIM Card, SD Card fino a 32G, Display a Colori, Durata fino a 15 ore, Controllo del traffico In offerta a 139,90 € – invece di 175,00 €

sconto 20% – fino al 7 set 21

TP-Link RE190 Ripetitore WiFi Wireless, Velocità Dual Band AC750Mbps, WiFi Extender Compatibile con Modem Fibra e ADSL, Senza Porta, Tecnologia TP-Link OneMesh In offerta a 20,69 € – invece di 25,99 €

sconto 20% – fino al 7 set 21

TP-Link RE330 Mesh Wi-Fi Ripetitore Wifi Wireless, Dual-Band 1200 Mbps, Access Point, Nuovo Prodotto con Tecnologia TP-Link Onemesh, con cavo Ethernet In offerta a 29,90 € – invece di 44,90 €

sconto 33% – fino al 7 set 21

TP-Link Ripetitore Mesh WiFi 6 (RE605X), Amplificatore WiFi AX1800, WiFi Extender, WiFi Booster, 1 Porta Gigabit Ethernet, Compatibile con Tutti i Box Internet In offerta a 69,90 € – invece di 89,90 €

sconto 22% – fino al 7 set 21

TP-Link Ripetitore WiFi Wireless, Velocità Dual Band AC1750, WiFi Extender e Access Point, Compatibile con Modem Fibra e ADSL, 1 Porta Gigabit(RE455) In offerta a 46,90 € – invece di 59,90 €

sconto 22% – fino al 7 set 21

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 3MP, Visione Notturna, Notifiche in Tempo Reale, Memorizza localmente fino a 256 GB su una scheda microSD (Tapo C210) In offerta a 33,90 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 7 set 21

TP-Link Hub USB 3.0 4 Porte per Trasferimento Dati – Multipresa USB Portatile, Ultra Compatto(UH400) In offerta a 9,90 € – invece di 12,72 €

sconto 22% – fino al 7 set 21

HONOR Band 6 Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna Activity Tracker, SpO2 e Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi, 1.47’’ AMOLED Touch Screen,di 14 Giorni, 5ATM Smart Watch Versione Globale Rosa In offerta a 41,90 € – invece di 49,90 €

sconto 16% – fino al 2 set 21

HONOR MagicWatch 2 42mm Smartwatch Monitor per Saturazione di Ossigeno Frequenza Cardiaca Stress, Tracker attività Fitness 15 modalità di Esercizio, App per Corsa, Nero In offerta a 118,15 € – invece di 139,00 €

sconto 15% – fino al 5 set 21

HONOR Smartwatch Magic Watch 2 46mm, 14 Giorni In Standby, con Cardiofrequenzimetro, Modalità Di Esercizio, GPS, Fitness Tracker Orologio, Marrone In offerta a 130,04 € – invece di 149,90 €

sconto 13% – fino al 2 set 21

OPPO Enco Free 2 W52 Auricolari True Wireless Bianchi, Bluetooth 5.2, Cancellazione del rumore, Padiglione In-Ear, Dynaudio Quality Sound, [Versione Italiana], Colore Black In offerta a 99,90 € – invece di 129,90 €

sconto 23% – fino al 7 set 21

OPPO Enco Free 2 W52 Auricolari True Wireless Bianchi, Bluetooth 5.2, Cancellazione del rumore, Padiglione In-Ear, Dynaudio Quality Sound, [Versione Italiana], Colore White In offerta a 99,90 € – invece di 115,04 €

sconto 13% – fino al 7 set 21

OPPO Enco W12, Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, 1 Microfono, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Assistente Vocale, Compatibilità Android e iOS, [Versione Italiana), White In offerta a 39,90 € – invece di 48,99 €

sconto 19% – fino al 7 set 21

Samsung Galaxy M12 Smartphone Android 11 Display da 6,5 Pollici 4 GB di RAM e 64 GB di Memoria Interna Espandibile Batteria da 5.000 mAh Nero [Versione Italiana] In offerta a 159,00 € – invece di 174,00 €

sconto 9% – fino al 4 set 21

Samsung Galaxy M32 5.000 mAh Smartphone Android 11 Schermo Super AMOLED da 6.4 Pollici RAM 6GB Memoria interna 128GB Black 2021 [Versione Italiana] In offerta a 269,00 € – invece di 299,00 €

sconto 10% – fino al 4 set 21

TomTom GO 620 Navigatore Satellitare per Auto – 6 Pollici, Chiamata in Vivavoce, Siri & Google Now, Aggiornamenti da Wi-Fi, Mappe del Mondo, Messaggi dello Smartphone, Schermo Capacitivo, Nero In offerta a 169,90 € – invece di 188,37 €

sconto 10% – fino al 7 set 21

TomTom GO 6200 Navigatore Satellitare per Auto – 6 Pollici, Chiamata in Vivavoce, Siri & Google Now, Aggiornamenti da Wi-Fi, Traffic tramite SIM Inclusa, Mappe del Mondo, Messaggi dello Smartphone In offerta a 217,90 € – invece di 279,99 €

sconto 22% – fino al 7 set 21

TomTom GO Professional 520 Navigatore Satellitare per Camion, Autobus, Furgone, Navigazione Professionale per Veicoli di Grandi Dimensioni, Connessione tramite Smartphone, Nero, 5″ In offerta a 199,90 € – invece di 267,47 €

sconto 25% – fino al 7 set 21

TomTom Navigatore Satellitare per Auto Via 53, Display da 5 Pollici, Aggiornamento Tramite Wi-Fi, Nero In offerta a 119,90 € – invece di 142,99 €

sconto 16% – fino al 7 set 21

Vodafone V-Bike Smart, Tracker GPS e Dispositivo di Sicurezza per Biciclette, con 6 Mesi di Servizio Inclusi, nero In offerta a 59,99 € – invece di 99,00 €

sconto 39% – fino al 7 set 21

Oral-B Kids Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico con Personaggi Star Wars, Confezione da 10, Testina Pensata Appositamente per i Bambini, dai 3 Anni in Su In offerta a 30,60 € – invece di 34,18 €

sconto 10% – fino al 12 set 21

Oral-B Precision Clean Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 10 Pezzi In offerta a 24,90 € – invece di 32,70 €

sconto 24% – fino al 4 set 21

Oral-B Pro 1-760 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 2 Testine, 1 Custodia da Viaggio in Regalo, Nero In offerta a 32,70 € – invece di 40,84 €

sconto 20% – fino al 12 set 21

Oral-B Sensitive Clean Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Confezione da 10 Pezzi, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere In offerta a 29,90 € – invece di 41,89 €

sconto 29% – fino al 30 ago 21

