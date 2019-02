La rivoluzione iliad ha ridotto del 22% le tariffe mobile in Italia

La pubblicità martellante che da maggio 2018 tutti hanno visto ovunque sulla rivoluzione iliad aveva ragione: la rivoluzione c’è stata davvero e prima si è avvertita nella diminuzione dei ricavi degli operatori storici, ora con la conferma della riduzione delle tariffe mensili in Italia.

Chi ha provato iliad sa bene di cosa stiamo parlando: un contratto che a un prezzo fisso reale mette a disposizione decine di GB al mese per il traffico dati mobile, più chiamate illimitate. Il tutto senza scadenze, senza costi e servizi nascosti o che si attivano all’improvviso, senza che l’utente ne abbia mai fatto richiesta, con in più servizi e funzioni che gli altri operatori spesso proponevano come costosi extra a pagamento. L’elenco è ancora lungo ma ci fermiamo qui: gli interessati possono consultare uno dei numerosi articoli su iliad disponibili su Macitynet di cui trovate i link in fondo a questa pagina.

L’effetto rivoluzione iliad era già evidente anche dall’impressionante numero di nuove offerte lanciate da TIM, Vodafone e Wind Tre, molte delle quali disponibili solo per chi proviene da iliad, segnale che il colpo assestato da iliad si è fatto sentire. Per non parlare dell’improvviso aumento dei GB inclusi in quasi tutti i piani di ogni operatore, in quantità impossibili anche solo da immaginare prima dell’arrivo di iliad in Italia.



Tutto quanto sopra viene confermato da numeri e rilevazioni effettuate da Facile.it. Il sito specializzato nel confronto di prezzi per beni e servizi annuncia che le tariffe mobile mensili in Italia sono calate del 22% nel periodo preso in esame, che va da gennaio 2018 a gennaio 2019.

Arriva anche una misurazione di quello che gli utenti iliad conoscono benissimo: non solo infatti sono diminuiti i costi mensili per telefonare e navigare con smartphone e cellulari, ma sono aumentati del 130% i GB inclusi nei vari piani proposti. Vengono anche riportati degli esempi: nel 2018 il piano TIM Young&Music Limited Edition costava 13 euro e offriva 10GB. A un anno di distanza invece il nuovo piano equivalente è TIM Young Senza Limiti Special Edition costa 10 euro al mese e mette a disposizione 15GB di traffico.

Gli esempi potrebbero essere molto più numerosi e rintracciabili nei listini prezzi a confronto di TIM, Vodafone e Wind Tre tra il 2018 e il 2019. Senza contare invece le offerte e i piani ancora più convenienti, a prezzi ancora più abbordabili e ancora già ricchi di GB, minuti ecc, proposti dagli operatori virtuali low cost come Kena e ho. creati dagli operatori storici per cercare di arginare e contrastare l’effetto di Iliad in Italia.

