Eliminate oggetti indesiderati dalle foto in pochi click con Photo Eraser Pro a 3 $

Quando si ha a che fare con immagini digitali da migliorare o correggere, uno strumento come Photo Eraser Pro può fare la differenza. Disponibile per Mac e attualmente in sconto su BundleHunt, quest’app permette di affrontare una vasta gamma di interventi sull’immagine in modo semplice e rapido, senza compromettere la qualità visiva dell’insieme.

Ad esempio si può usare per eliminare oggetti indesiderati dalle foto come persone di passaggio, elementi architettonici fuori contesto, fili elettrici o dettagli come loghi, watermark, firme e date stampate: basta selezionare ciò che si vuole rimuovere e lasciare che l’algoritmo si occupi del resto.

Questo software infatti sfrutta un avanzato sistema di ricostruzione intelligente in grado di riempire le aree cancellate con i pixel più adatti, creando un risultato uniforme e coerente con il resto dell’immagine.

L’app consente anche di ridurre il rumore fotografico, il che è particolarmente utile quando si lavora con scatti in condizioni di scarsa illuminazione o ad alti valori ISO, come spesso accade con smartphone e tablet. Grazie alla tecnologia di denoising può così migliorare nitidezza e pulizia dello scatto senza alterarne l’aspetto naturale.

C’è anche la funzione di rimozione della foschia che restituisce chiarezza e profondità a paesaggi e immagini urbane offuscate da condizioni atmosferiche poco favorevoli. Può anche scalare le immagini in modo intelligente modificando le dimensioni o la composizione senza deformare le aree importanti.

L’interfaccia ovviamente è progettata per essere intuitiva e semplice da usare, anche per chi non ha competenze tecniche: basta usare un pennello per selezionare l’area da correggere, e il programma farà il resto. Infine, è compatibile con tutti i formati immagine più comuni tra cui JPG, PNG, GIF, BMP e TIFF.

Specifiche e condizioni di licenza

Per usare l’app serve almeno macOS 10.07 o successivi.

La licenza è perpetua e include anche i futuri aggiornamenti.

La promozione

Potete acquistare questa applicazione in offerta speciale a 3 $ invece che 26,99 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

Partite da questa pagina per scoprire gli altri software in offerta. Ad esempio tra i tanti trovate: