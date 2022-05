Offerte Amazon 29 maggio fino al 54% su Apple, Xiaomi, Samsung, Nikon, LG, Seagate, WD, Amazon Echo

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 409,00 € – invece di 469,00 €

sconto 13% – fino a sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (5ª generazione) In offerta a 1177,00 € – invece di 1329,00 €

sconto 11% – fino a sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 16,99 € – invece di 25,00 €

sconto 32% – fino a sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (128 GB) – verde In offerta a 807,00 € – invece di 939,00 €

sconto 14% – fino a sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Note 10 5G – Smartphone 4+64GB, 6,5” 90Hz DotDisplay, MediaTek Dimensity 700 5G, 48MP Triple-Camera, 5000mAh batteria, Graphite Gray (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 178,82 € – invece di 229,00 €

sconto 22% – fino a sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mijia Portable Air Pump 1S, Mi Pompa ad Aria Portatile, Compressore Elettronico ad Aria Compressa con Adattatore Valvola per Auto,Biciclette,Moto,Bici, Palloni, Luci a LED 2000mAh 150PSI, Nero In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a sconosciuta

Click qui per approfondire

Nokia Decoder Digitale Terrestre DVB-T/DVB-T2, HD, Ricevitore Terrestre Con Telecomando, Nero In offerta a 19,99 € – invece di 39,90 €

sconto 50% – fino a sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazfit Verde, Watch Unisex Adulto, Verde (Green), Normal In offerta a 29,90 € – invece di 35,98 €

sconto 17% – fino a sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Bianco ghiaccio In offerta a 44,99 € – invece di 84,99 €

sconto 47% – fino a sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Note 11 – Smartphone 4+128GB, Display AMOLED FHD+ 6.43” 90Hz, Snapdragon 680, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh, Star Blue (IT + 2 anni garanzia) Alexa mani libere In offerta a 185,00 € – invece di 249,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy A52s 5G Smartphone, Display Infinity-O FHD+ da 6,5 pollici, 6GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile, Batteria 4.500 mAh e Ricarica Ultra-Rapida Black [Versione Italiana] In offerta a 268,99 € – invece di 469,90 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Nikon D5600 + AF-S DX NIKKOR 18-140 mm VR, Fotocamera Reflex Digitale, 24.2 Megapixel, LCD Touchscreen 3″, Bluetooth, SD 8 GB 300x Premium Lexar, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 959,00 € – invece di 1089,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 34GN850 UltraGear Gaming Monitor 34″ QuadHD UltraWide Curvo 21:9 LED NanoIPS 1ms HDR 400, 3440×1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium 160Hz, HDMI, Display Port, USB Hub, Flicker Safe, Nero In offerta a 659,45 € – invece di 999,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Seagate Game Drive per PS4, 2 TB, Hard Disk Esterno Portatile, Compatibile con PS4 e PS5 (STGD2000200) In offerta a 79,90 € – invece di 124,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

WD 4TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0 In offerta a 83,00 € – invece di 132,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C200) In offerta a 29,90 € – invece di 39,90 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

EZVIZ C3W Telecamera WiFi Esterno 1080P Con Visione Notturna a Colori, Sistema d’Allarme con Luce Stroboscopica e Sirena, Compatibile Con Alexa, Avvisi vocali personalizzabili, Impermeabile IP67 In offerta a 79,52 € – invece di 129,99 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

yeedi vac max, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione Potenza 3000Pa, Batteria da 5200mAh, Mappatura avanzata, ideale per Pulizia Domestica, Peli Animali In offerta a 229,99 € – invece di 349,99 €

sconto 34% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hisense HVC6133W, Aspirapolvere senza fili 2in1, Batteria 21,6 V, 45 min autonomia, rumorosità 78 db, assorbimento elttrico 135 W, Luci Led frontali, Spazzola Motorizzata In offerta a 106,00 € – invece di 159,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Mobvoi Home Tapis roulant, pieghevole, altoparlante Bluetooth integrato, telecomando, macchina per camminare e correre per esercizi di fitness da casa al coperto In offerta a 360,86 € – invece di 449,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon Basics – Avvolgitubo automatico con flessibile, montaggio a parete, 15 m In offerta a 83,28 € – invece di 83,28 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Lexar Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 2.0, USB Flash Drive Impermeabile, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 8,54 € – invece di 8,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Lexar Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 3.2 Gen 1, USB C & USB A, Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Supporta OTG, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Auto, TV, Smartphone Type C, Android In offerta a 15,19 € – invece di 15,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MZ-V8V500 980 SSD Interno Da 500GB, Nero In offerta a 58,20 € – invece di 63,30 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 389,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

HUAWEI Display 23.8″ Monitor, 75 Hz, AMD FreeSync, Display FullView da 1080P, gamma di colori NTSC del 72%, cornici da 5,7 mm, rapporto schermo-corpo del 90%, Certificazioni TÜV Rheinland, Black In offerta a 119,90 € – invece di 179,90 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Elgato Wave:1 – Microfono USB a condensatore premium per streaming, podcast, registrazioni, gaming, ufficio a casa e videoconferenze, plug&play con software di mixaggio digitale per Mac e PC In offerta a 99,99 € – invece di 139,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samson METEOR MIC – Microfono a Condensatore USB In offerta a 45,34 € – invece di 99,00 €

sconto 54% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Behringer MX400 Micromix – Mixer di linea Mono a 4 canali a bassissimo rumore, Nero In offerta a 24,55 € – invece di 24,55 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).