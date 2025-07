Server e siti web sempre sotto controllo con l’app Simon scontata a 3 $

Come fare per controllare che un sito web o un server funzioni sempre correttamente? se avete un Mac vi basta installare Simon, un’applicazione progettata appositamente per questo scopo e al momento in offerta speciale su BundleHunt.

L’app permette di vedere al volo lo stato di tutti i siti e dei server monitorati attraverso a un’interfaccia molto intuitiva. Un unico pannello infatti mostra se un sito è attivo o se ha problemi, da quanto tempo non funziona bene e quando è stato controllato l’ultima volta. Oltre a questo, si possono leggere anche i dettagli delle verifiche fatte, come i messaggi di errore o le modifiche rilevate.

Permette di organizzare i vari controlli in gruppi, così da tenere tutto ordinato: per esempio si possono separare i siti personali da quelli di lavoro o dividere i server per tipo o cliente.

Inoltre, per non occupare troppo spazio sullo schermo, è possibile nascondere la finestra principale e usare un menu rapido nella barra dei menu in alto o direttamente nel Dock del Mac per tenere d’occhio i dati più importanti.

Tramite i filtri personalizzabili è possibile scegliere di controllare solo una parte specifica di una pagina, per esempio il numero di commenti di un blog o il titolo di una notizia, ignorando invece i contenuti che cambiano spesso ma che non sono importanti, come le pubblicità.

Così quando succede qualcosa di importante, come un sito che va offline o una pagina che si aggiorna, l’app può avvisare l’utente in modi diversi: con un suono, una mail, un messaggio su Twitter o anche con una voce che legge la notifica. Si possono impostare più avvisi diversi per ogni tipo di evento, così da ricevere le informazioni nel modo più comodo.

Specifiche e condizioni di licenza

Per usare l’app serve almeno macOS 10.13 o successivi.

La licenza è perpetua ed è valida per 1 Mac.

La promozione

Potete acquistare questa applicazione in offerta speciale a 3 $ invece che 96 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

Partite da questa pagina per scoprire gli altri software in offerta. Ad esempio tra i tanti trovate: