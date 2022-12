Offerte Amazon 22 dicembre fino al 46% su Apple, Sony, Asus, House of Marley, Nikon, XGIMI, Panasonic

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

E non dimenticate queste ancora valide.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2022 Apple iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 256GB) – Argento (4ª generazione) In offerta a 1079,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 iMac Display Retina 5K (27″, 8GB RAM, 512GB Archiviazione SSD) In offerta a 2119,00 € – invece di 2649,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 737,99 € – invece di 859,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 711,98 € – invece di 809,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 969,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256 GB) – verde In offerta a 999,99 € – invece di 1059,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 559,00 € – invece di 659,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 387,00 € – invece di 439,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde – Small. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 929,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (6ª generazione) In offerta a 1399,00 € – invece di 1599,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iMac (24″, Chip M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1549,99 € – invece di 1719,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 699,00 € – invece di 789,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio (PRODUCT)RED con Cinturino Sport (PRODUCT)RED – Regular Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 460,00 € – invece di 569,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Lettore per fotocamere da Lightning a scheda SD In offerta a 28,99 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 129,99 € – invece di 159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

<span style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark” class=”mce_SELRES_start”></span> <span style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark” class=”mce_SELRES_start”></span> Apple Alimentatore USB‑C da 96W In offerta a 71,99 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 mini (256GB) – bianco

In offerta a 685,42 € – invece di 889,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Sony Alpha Zv-E10, Kit Vlog Camera Ad Ottiche Intercambiabili E Obiettivo 16-50Mm, Aps-C, Nero

In offerta a 699,00 € – invece di 849,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Sony SEL-85F18 Obiettivo per ritratto a focale fissa 85mm F1.8 Full Frame adatto per serie A7, ZV-E10, A6000 e Nex, E-Mount) Nero

In offerta a 430,99 € – invece di 650,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Sony Alpha 7M2K – Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo Intercambiabile SEL 28-70mm, Sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP, Stabilizzazione Integrata, ILCE7M2B + SEL2870, Nero

In offerta a 1050,00 € – invece di 1400,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Sony Alpha 6400L – Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo Intercambiabile SELP 16-50mm, Sensore APS-C, Video 4K HDR, S-log2, S-log3 e Hlg, ILCE6400B + SELP1650, Nero

In offerta a 929,00 € – invece di 929,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Sony Vlog Camera Fotocamera Digitale Con Schermo LCD Direzionabile E Video 4K, Nero

In offerta a 616,55 € – invece di 800,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Sony SEL-35F18 Obiettivo a Focale Fissa 35 mm F1.8, Mirrorless APS-C, Attacco E, Nero

In offerta a 389,90 € – invece di 470,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Canon EOS RP + RF 24-105 mm F4-7.1 IS STM, Nero

In offerta a 1139,05 € – invece di 1469,99 €

sconto 23% con Coupon Speciale = al checkout – fino a scadenza sconosciuta

Tamron – Teleobiettivo con zoom F/2.8 Di III VXD A056SF per fotocamere Sony E Full Frame senza specchio

In offerta a 1049,00 € – invece di 1650,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Nikon Z50 + Z DX 16-50VR+50-250VR Fotocamera Mirrorless, CMOS DX da 20.9 Mp, Sistema Hybrid-AF, Mirino Elettronico (EVF), LCD 3.2″ Touch, Video 4K, Nero

In offerta a 1199,00 € – invece di 1449,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

XGIMI Halo+ Proiettore Portatile Full HD, Proiettore WiFi Bluetooth 900 ANSI lumen, Android TV™10.0,Harman / Kardon Altoparlante, messa a fuoco automatica,compatibile con Bluetooth WiFi, supporto 4K

In offerta a 799,00 € – invece di 849,00 €

sconto 6% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Projector 2, Proiettore Portatile Smart con Wi-Fi 5, FHD 1080p, Proiezione Fino a 120 Pollici, Sistema Android TV 9.0, Luminosità 500 ANSI, Versione Italiana

In offerta a 499,99 € – invece di 599,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Epson EH-TW6250 Videoproiettore PRO-UHD 4K 16:9, Smart Android TV, 2800 Lumen, Tecnologia 3LCD, Jack USB HDMI LAN, Contrasto 35000:1, Home Cinema e funzionalità gaming streaming, Proiezione fino 500”

In offerta a 1044,00 € – invece di 1209,35 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Panasonic TX-65LX650EZ Series 4K HDR Android TV, NERO, 65″ [Classe di efficienza energetica E]

In offerta a 649,00 € – invece di 799,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

LG 27ML600S Monitor 27″ Full HD LED IPS, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Schermo Antiriflesso, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 159,99 € – invece di 249,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

SEAGATE ST2000DM008 BARRACUDA – Unità disco interna, 2 TB, Velocità di rotazione 7200 giri/min, SATA da 6 Gbit/s, 3,5″

In offerta a 49,61 € – invece di 70,74 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Show 15 | Schermo intelligente Full HD da 15,6” con Alexa e Fire TV integrata | Telecomando non incluso

In offerta a 219,99 € – invece di 249,99 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Repeater 600 International, ripetitore/estensore segnale WiFi N fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz), WPS, design compatto, interfaccia in italiano

In offerta a 37,99 € – invece di 49,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Baseus Caricabatterie da 65 W, Power Delivery con GaN Tech, caricatore USB con cavo di ricarica rapido USB C 100 W, adattatore per iPhone, iPad, Macbook, Galaxy, Huawei, Lenovo, Switch e Altro, (nero)

In offerta a 33,59 € – invece di 41,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

HP – PC Prelude Zaino, Tasca Protettiva Imbottita dedicata per PC Notebook e Tablet fino a 15.6″ (39,62 cm), Elegante, Leggero e Resistente, Spallacci Imbottiti, Tessuto Impermeabile, Grigio

In offerta a 16,09 € – invece di 29,99 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

ASUS VivoBook S15 M3502QA#B09R2B4H3W, Notebook con Monitor 15,6″ OLED 2,8K Anti-Glare, AMD Ryzen 5 5600H, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, Indie Black

In offerta a 599,00 € – invece di 849,00 €

sconto 29% – fino a 31 dic 22

ASUS VivoBook Pro 15 K3500PC#B098XWJHQL, Notebook in Alluminio, 1.6 kg, 15,6″ FHD Anti-Glare, Intel Core i5-11300H, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Windows 10 Home, Argento

In offerta a 849,00 € – invece di 1099,00 €

sconto 23% – fino a 31 dic 22

ASUS TUF Dash F15 FX517ZM#B09R2BGC8M, Notebook 15,6″ FHD Anti-Glare, 144Hz, Intel Core i7, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, Windows 11 Home, Nero chiaro

In offerta a 1299,00 € – invece di 1749,00 €

sconto 26% – fino a 31 dic 22

ROG Zephyrus G15 GA503RS, Notebook Gaming con Monitor 15,6″ WQHD Anti-Glare, 240Hz, AMD Ryzen 9 6900HS, RAM 16GB, 1TB SSD, grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 8GB GDDR6, Windows 11 Home, Eclipse Gray

In offerta a 2199,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 23% – fino a 31 dic 22

House of Marley Stir It Up Turntable, Giradischi Vinili con Cavo, 45/33 Giri, Lettore Vinile, Piatto in Lega di Alluminio, Braccio in Metallo, Cartuccia MM Audio-Technica Sostituibile, Bambù/Nero

In offerta a 179,00 € – invece di 259,99 €

sconto 31% – fino a 20 dic 22

House of Marley Giradischi Bluetooth Stir It Up Wireless – Bambù Sostenibile, Tessuto REWIND Riciclato, Registrazione da USB a PC/Mac, Audio di Qualità Superiore – Edizione Nera – Esclusiva Amazon

In offerta a 189,99 € – invece di 289,99 €

sconto 34% – fino a 20 dic 22

House of Marley Speaker da Scaffale Bluetooth Get Together Duo Wireless e Sostenibili, con Alimentazione a Filo o a Batteria con 25 ore di Riproduzione – Edizione Nera – Esclusiva Amazon

In offerta a 119,99 € – invece di 199,99 €

sconto 40% – fino a 20 dic 22

Marley Get Together Cassa Bluetooth Portatili, Altoparlante Portatile in Bambù Sostenibile, Wireless Senza Fili, Autonomia Batteria da 8 Ore, Compatibile Samsung, iPhone, Android, Tablet, Nero

In offerta a 119,99 € – invece di 169,99 €

sconto 29% – fino a 20 dic 22

House of Marley Positive Vibration XL ANC Cuffie Wireless, Cuffie Bluetooth Over-Ear Senza Fili, Durata della Batteria Fino a 35 Ore, Microfono Incorporato e Comandi Volume Integrati, Nero

In offerta a 129,99 € – invece di 179,99 €

sconto 28% – fino a 20 dic 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).