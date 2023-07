Prime Day, condizionatore connesso Wi-Fi Olimpia Splendid a 336€

Perchè soffire il caldo in casa e in ufficio se si può acquistare un eccellente condizionatore portatile a 336 €? Stiamo parlando dell’Olimpia Splendid Dolceclima Silent, in promozione per il Prime Day con un forte sconto pari al 36% sul prezzo consigliato.

Stiamo parlando di un portatile di nuova generazione, piccolo, potente e “verde”. Offre una capacità nominale di 2,7 KW (circa 12.000 btu), con raffreddamento al minimo consumo possibile. Le specifiche di “targa” parlano di classe A+ per consumi energetici particolarmente ridotti.

Contribuisce al minor impatto possibile l’utilizzo di un refrigerante naturale R290, con un potenziale che ha un effetto serra quasi nullo.

I 10.000 btu del condizionatore Olimpia Splendid Dolceclima Air Pro, indicativamente, possono essere utili per raffrescare una stanza di una quarantina di metri quadrati anche se l’efficacia dipenderà, dalla tipologia di installazione (fissa o temporanea), dall’isolamento della stanza, dall’irraggiamento solare.

L’Olimpia Splendid Dolceclima Air Pro può essere definito anche come “smart”. Integra infatti il Wifi e scaricando l’app OS Comfort è possibile gestire tutte le funzionalità del condizionatore dal proprio smartphone, anche quando ci si trova fuori casa. Ad esempio è possibile attivare il condizionatore prima di arrivare a casa e trovarla così fresca.

Da segnalare che è privo di tanica. L’acqua raccolta viene smaltita direttamente dal tubo sotto forma di vapore acqueo.

Offre le seguenti funzioni

– Raffrescamento

– Ventilazione

– Deumidificazione

– Automatica (modalità che ottimizza il consumo energetico)

– Sleep (modalità silenziosa per il tuo benessere acustico e comfort durante le ore di riposo)

– Turbo (massimizza la velocità di ventilazione)

L’installazione può essere realizzata in due modalità.

Realizzando un foro sul muro o vetro (diametro 135 mm) per applicare la flangia fornita di serie per infilarvi il bocchettone del tubo di uscita aria. In questo modo si ottiene la massima efficienza.

È anche possibile sfruttare il condizionatore per raffrescare temporaneamente o senza installazione fissa una stanza. Basta tenere socchiusa la finestra utilizzando gli accessori forniti in dotazione per l’isolamento della stanza.

L’Olimpia Splendid Dolceclima Silent costerebbe 699 €. Lo comprate in sconto del 36% e lo pagate solo 336,99€.

