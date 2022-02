Sony WF-1000XM4, auricolari che fanno invidia agli AirPods a solo 169,99€

Se vi servono quelli che sono probabilmente il top tra gli auricolari del momento andate subito su Amazon: trovate infatti i Sony WF-1000XM4 al prezzo più basso di sempre: 169,99 euro invece che 280€

Questi accessori per l’ascolto della musica li presentiamo in una nostra guida come, appunto, i migliori del momento. Intendiamoci: per chi ha un iPhone oggi non c’è nulla di meglio dei Beats Fit Pro o degli AirPods Pro, ma se il problema non sono le funzioni specifiche per il mondo iOS non c’è dubbio che si deve guardare ai Sony WF-1000XM4 come leader del mercato.

Abbondano di tecnologie come il supporto al codec Bluetooth (5.2) LDAC con tecnologia di sovracampionamento DSEE Extreme, per audio compressi più vivaci e anche la tecnologia 360 Reality Audio. In più sono sono certificati Hi-Res Audio. Infine hanno la modalità Speak-to-Chat di Sony. In pratica, si tratta di una funzione che disattiva l’audio che si sta ascoltando quando viene rilevato che l’utente sta parlando con qualcuno.

I Sony WF-1000XM4 fondano su un processore proprietario molto simile per concezione all’H1 di Apple. Questo chip si occupa di gestire i microfoni e i driver e ovviamente di cancellare il rumore. Il tutto con una efficienza che è allo stato dell’arte. C’è una funzione che permette di trovare i gommini migliori per il sigillo auricolare.

Sono resistenti all’acqua IPX4 e supportano la ricarica wireless Qi, con un’autonomia dichiarata di otto ore con una singola carica quando si utilizza l’ANC, e 12 ore quando si disattiva la funzione. Grazie al case, l’autonomia complessiva sale a 36 ore di riproduzione.

Possono gestire tutti gli assistenti vocali incluso Siri.

Come ovvio non sono in grado di fornire funzioni come Dov’è di Apple o l’audio spaziale. L’abbinamento con un iPhone è facile ma non automatico e non hanno il sistema di pairing “globale” su tutti i dispositivi permesso agli auricolari Apple o Beats. Detto questo se avete un telefono Apple ma queste funzioni non vi interessano o se siete interessati semplicemente ad ascoltare la miglior musica possibile e alla miglior insonorizzazione possibile messe insieme e possedete un telefono Android, l’affare presentato da Amazon che propone sui Sony WF-1000XM4 a 169,99 euro è imperdibile. Considerate che lo sconto è di quasi il 40%, in pratica 120 euro.

