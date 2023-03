Offerte Amazon 9 marzo fino al 72% su Apple, Raviad, Sabrent, INIU, Samsung, Amazfit – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Non dimenticate infine:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento

In offerta a 2705,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy Tab A8 Tablet 25,6 cm (10,5 Zoll) Wi-Fi RAM 4 GB 64 GB Tablet Android 11 Silver [italienische Version] 2022

In offerta a 193,80 € – invece di 279,90 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

SAMSUNG S24R354FHU – Monitor LED Serie SR35, Full HD (1080p), 60 cm (24″)

In offerta a 109,93 € – invece di 115,26 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

SAMSUNG SMARTPHONE GALAXY Z FLIP4 ENTERPRISE EDITION 128GB, HANDY SM-F721BZAGEEB

In offerta a 685,26 € – invece di 787,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi 13 – Smartphone 8+256GB, FHD+ 120Hz AMOLED 6.36″, Snapdragon 8 gen 2, Leica main camera, 67W turbo charging, 4500mAh, Black (IT + 2 anni garanzia)

In offerta a 889,50 € – invece di 1099,90 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

ECOVACS Robot aspirapolvere DEEBOT T9AIVI 3000Pa, OZMO PRO 3.0, elusione degli Ostacoli 3D AIVI, Doppia Spazzola, 5200 mAh,200 min

In offerta a 399,00 € – invece di 499,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

OPPO A78 5G Smartphone, AI Doppia fotocamera 50+2MP, Selfie 8GB, Display 6.56” 90HZ LCD, 5000mAh, RAM 4 (Esp 8GB/10GB/12GB), ROM 128GB (esp1TB), IPX4, (Versione Italia), Glowing Blue

In offerta a 269,99 € – invece di 329,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Tapo L630 Lampadina WiFi Intelligente LED Smart GU10, RGBW Multicolore, 16 Milioni di Colori, Amazon Alexa, Google Assistant, 350 Lumen, 3.5W, Risparmio Energetico, Controllo Remoto [Classe di efficienza energetica E]

In offerta a 10,99 € – invece di 14,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Tapo S220 Interruttore della Luce Intelligente, Smart Light Switch, Telecomando, Controllo Vocale Tramite Alexa o Google Assistant, 2-Gang 1-Way, Cablaggio Super Facile, Hub Obbligatorio

In offerta a 24,99 € – invece di 33,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie T7 Shield MU-PE1T0S SSD Esterno Portatile da 1 T, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Nero

In offerta a 105,48 € – invece di 169,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 1TB di archiviazione SSD – Argento

In offerta a 2705,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (512GB) – Rosa In offerta a 1055,38 € – invece di 1289,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1229,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1129,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 1007,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Galassia In offerta a 999,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 999,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 887,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 879,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 999,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 879,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 887,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – viola In offerta a 899,99 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Galassia In offerta a 1299,99 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 349,00 € – invece di 439,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 929,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 477,00 € – invece di 549,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 306,99 € – invece di 349,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard (Ultimo Modello) – Italiano – Argento In offerta a 89,99 € – invece di 109,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 122,12 € – invece di 149,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione) – Italiano ​​​​​​​ In offerta a 248,99 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 244,00 € – invece di 299,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning In offerta a 15,56 € – invece di 19,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34’’, QHD 3440 x 1440, AMD FreeSync, Refresh Rate 144 Hz, Tempo Risposta 4 ms, Luminosità 400 nit, Nero, Versione Italiana In offerta a 299,99 € – invece di 449,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

ASUS VZ249HE 24″ (23.8″) Monitor, FHD, 1920 x 1080, IPS, Design Ultra-Slim, HDMI, D-Sub, Flicker Free, Filtro Luce Blu, Certificazione TUV In offerta a 139,99 € – invece di 187,01 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Soundcore Cassa Bluetooth Motion Boom Plus 80 W da Anker, 20 ore, Impermeabile IP67, Equalizzatore Personalizzato, Bluetooth 5.3, Altoparlante Bluetooth portatile per interni e esterni, campeggio In offerta a 139,99 € – invece di 179,99 €

sconto 22% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Crucial P5 Plus 1TB SSD di Gioco Interno M.2 PCIe Gen4 NVMe – Fino a 6600MB/s – CT1000P5PSSD8 In offerta a 99,80 € – invece di 154,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Convertitore Audio Digitale Analogico con Volume Regolatore, TEAMPD 192Khz Convertitore converte segnali digitali(Toslink/Coassiali) in analogici(RCA L/R o jack da 3,5mm) per TV,Cuffie,Sistema Stereo In offerta a 11,98 € – invece di 15,98 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Interfaccia audio USB Scarlett 2i2 (terza generazione) di Focusrite per registrare e creare brani — registrazioni ad alta fedeltà in qualità studio, incluso tutto il software necessario per registrare In offerta a 132,00 € – invece di 194,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Baseus Caricabatterie da 65 W, Power Delivery con GaN Tech, caricatore USB con cavo di ricarica rapido USB C 100 W, adattatore per iPhone, iPad, Macbook, Galaxy, Huawei, Lenovo, Switch e Altro, (nero) In offerta a 33,59 € – invece di 41,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile EB3A, 268Wh LiFePO4 Batteria Backup 600W(1200W Picco) AC Uscita, Ricarica da 0-80% in 30 Minuti, Generatore Solare per Campeggio (Pannello Solare Opzionale) In offerta a 299,00 € – invece di 399,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Set di luci bicicletta, luce anteriore e fanale posteriore ricaricabile USB, luce per bicicletta a LED impermeabile IPX4, 6 modalità di luminosità, adatto a tutte le biciclette e tutti i tipi di tempo In offerta a 14,39 € – invece di 17,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

RAVIAD Cavo USB C a USB 3.0 A, Nylon Intrecciato Cavo USB Tipo C di Ricarica Rapida e Trasmissione per Samsung Galaxy S21/S20/S10/ S9/S8, Huawei P40/ P30/ P20, Oneplus, Google Pixel- 1M/3,3ft, Grigio In offerta a 5,74 € – invece di 9,99 €

sconto 43% – fino a 12 mar 23

RAVIAD Cavo USB C a Lightning 1M [Certificato MFi] Cavo iPhone USB Tipo C in Nylon Carica Rapida Caricatore per iPhone 11/12/13/13 Pro/13 Pro Max/12 Mini/11 Pro/11 Pro Max/11/SE 2020/XR/XS/X/8/8 Plus In offerta a 6,99 € – invece di 9,99 €

sconto 30% – fino a 12 mar 23

RAVIAD Cavo USB Type-C [2Pezzi, 2m], Cavo USB C Nylon Intrecciato Rapida Ricarica USB C per Samsung Galaxy S21/S10/ S9/A30/A40/A50/A70/A20e, Huawei P30/P20/P10, OnePlus 6T/9, Google Pixel 5, Realme In offerta a 6,78 € – invece di 10,99 €

sconto 38% – fino a 12 mar 23

RAVIAD Cavo iPhone, 1M Caricabatterie iPhone [Certificato MFi] Carica Rapida Cavo iPhone Nylon Caricatore per iPhone 13 12 11 Pro Max XR XS Max X 8 Plus 8 7 Plus 7 6s Plus 6s 6 Plus 6 5c 5s 5 SE In offerta a 5,94 € – invece di 7,99 €

sconto 26% – fino a 12 mar 23

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 1.2M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo Lightning per iPhone 13/12/11/Pro/Pro Max/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5 In offerta a 5,94 € – invece di 8,99 €

sconto 34% – fino a 12 mar 23

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 1.8M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo Lightning per iPhone 13/12/11/Pro/Pro Max/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5 In offerta a 6,79 € – invece di 9,99 €

sconto 32% – fino a 12 mar 23

RAVIAD Cavo USB C a iPhone 2M [Certificato MFi] Cavo iPhone USB Tipo C in Nylon Carica Rapida Caricatore per iPhone 11/12/13/13 Pro/13 Pro Max/12 Mini/11 Pro/11 Pro Max/11/SE 2020/XR/XS/X/8/8 Plus In offerta a 8,49 € – invece di 11,99 €

sconto 29% – fino a 12 mar 23

Multi Cavo di Ricarica, 3 in 1 Multiplo Cavetto Micro USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo di Ricarica USB per Phone 11/XS/XR, Samsung Galaxy/Huawei/Honor/Xiaomi/Nexus 6P 5X/Google Pixel/LG- 1.5M In offerta a 5,94 € – invece di 10,99 €

sconto 46% – fino a 12 mar 23

RAVIAD Cavo USB C a Lightning 0.5M [Certificato MFi] Cavo iPhone USB Tipo C in Nylon Carica Rapida Caricatore per iPhone 11/12/13/13 Pro/13 Pro Max/12 Mini/11 Pro/11 Pro Max/11/SE 2020/XR/XS/X/8 Plus In offerta a 6,79 € – invece di 9,99 €

sconto 32% – fino a 12 mar 23

RAVIAD Cavo USB C a USB 3.0 A, Nylon Intrecciato Cavo USB Tipo C di Ricarica Rapida e Trasmissione per Samsung Galaxy S10/ S9/ S8, Huawei P30/ P20/ Mate20, Sony Xperia XZ – 2M/6,6ft, Grigio In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino a 12 mar 23

RAVIAD Cavo iPhone 3M, [Certificato MFi] Caricatore iPhone Carica Rapida Nylon Cavo iPhone per iPhone 13 12 11 Pro Max Mini XR XS X 8 7 6 Plus 6s 6 SE 2020 5 5s 5c – Argento In offerta a 6,99 € – invece di 11,99 €

sconto 42% – fino a 12 mar 23

Lexar Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 7,99 € – invece di 10,99 €

sconto 27% – fino a 12 mar 23

Lexar Chiavetta USB 128 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 15,99 € – invece di 21,99 €

sconto 27% – fino a 12 mar 23

Lexar Chiavetta USB 32 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 7,19 € – invece di 9,99 €

sconto 28% – fino a 12 mar 23

Sabrent Cavo SATA SSD/Hard disk esterno a USB 3.2 Gen 1, Adattatore SSD esterno/HDD per SATA da 2,5 pollici [ottimizzato per SSD, supporto UASP SATA I II III] per Windows, Mac, Linux (EC-SSHD) In offerta a 10,99 € – invece di 18,99 €

sconto 42% – fino a 12 mar 23

SABRENT Case SSD/HDD Hard Disk Esterno da SATA 2.5 pollici a USB 3.2 Gen 1, Custodia per disco rigido esterno, Adattatore per disco rigido da 7mm/9,5 mm, [Supporto UASP SATA I II III] in alluminio (EC-UK30) In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a 12 mar 23

INIU Caricatore Auto, [USB C 30W+USB A 30W] Accendisigari USB 5A PD QC3.0 Ricarica rapida Caricabatterie Auto, Presa usb auto in metallo per iPhone 14 13 12 Pro Max Samsung Huawei iPad MacBook AirPods In offerta a 8,49 € – invece di 17,93 €

sconto 53% – fino a 12 mar 23

Caricatore USB C, INIU Ricarica 30W Caricabatterie Alimentatore 2-Porte (USB C+USB A) Presa USB C PD 3.0 Super Veloce,Tipo C Charger Spina per iPhone 14 Pro Max Samsung Galaxy S22 Pixel 7 Tablet ECC. In offerta a 13,91 € – invece di 49,96 €

sconto 72% – fino a 12 mar 23

INIU Caricatore Wireless Phone Stand, 15W Ricarica Rapida di Adujstable Wireless Charger Holder Indicatore Adattivo Supporto per iPhone 14 13 12 11 Pro SE X XR Samsung Galaxy S22 S21 Xiaomi Google LG In offerta a 18,69 € – invece di 27,97 €

sconto 33% – fino a 12 mar 23

INIU Caricabatterie Auto USB C, totale 66W 6A 2 Porte (USB C + USB A) PD 3.0 4.0 QC Veloce Caricatore Auto compatibili con iPhone 14 13 12 Pro Max Huawei Samsung S21 note iPad MacBook Xiaomi AirPods In offerta a 14,44 € – invece di 29,99 €

sconto 52% – fino a 12 mar 23

INIU Power Bank, 22.5W Fast Charge Powerbank 10500mAh, Caricatore Portatile PD3.0 QC4.0 (USB C Input&Output) LED Display, Caricabatterie portatile per iPhone 14 13 12 X Pro Samsung S21 AirPods iPad. In offerta a 20,87 € – invece di 31,99 €

sconto 35% – fino a 12 mar 23

Power Bank, INIU Ultra Sottile & Leggero Powerbank 10000mAh Doppia Uscita 3A ad Alta Velocità, Porta USB C da Esterno Caricatore Portatile di Torcia per iPhone 14 13 12 Pro Max X 8 Samsung Huawei iPad In offerta a 20,39 € – invece di 23,99 €

sconto 15% – fino a 12 mar 23

Potensic 2.7K GPS Drone con Telecamera, Drone Professionale 36 Minuti di Volo, Drone con Fotocamera Grandangolare a 120° Regolabile, 5G WiFi FPV Trasmissione, Droni in Modalità Senza Testa con Zaino In offerta a 118,99 € – invece di 199,99 €

sconto 41% – fino a 12 mar 23

Potensic Drone con Telecamera Drone GPS Professionale T25 FPV HD 2K 120 ° Grandangolo Regolabile Dual GPS Seguimi RTH con Due Batterie, Telecomando, Valigetta da Trasporto In offerta a 118,99 € – invece di 209,99 €

sconto 43% – fino a 12 mar 23

Amazfit GTR 3 Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, AMOLED da 1.39?, 150 Modalità di Allenamento con GPS, 5 ATM Impermeabile, Monitor del Sonno, Durata Batteria di 21 Giorni, SpO2 In offerta a 119,90 € – invece di 149,90 €

sconto 20% – fino a 12 mar 23

Ticwatch Pro 3 GPS Smartwatch Unisex, Wear OS by Google, Display a doppio strato 2.0, Batteria a lunga durata, Nero (Shadow Black) In offerta a 179,13 € – invece di 299,99 €

sconto 40% – fino a 20 mar 23

Samsung Wireless Charger Single 15W Fast Charging 2.0 con Caricabatterie 25W, Grigio Scuro In offerta a 31,99 € – invece di 65,90 €

sconto 51% – fino a 20 mar 23

Samsung Wireless Charger Single 15W Fast Charging 2.0, Bianco In offerta a 21,99 € – invece di 44,00 €

sconto 50% – fino a 20 mar 23

Samsung Wireless Charger Duo 15W Fast Charging 2.0 con Caricabatterie 25W, Grigio scuro In offerta a 44,99 € – invece di 99,20 €

sconto 55% – fino a 20 mar 23

Samsung Wireless Charger Single 15W Fast Charging 2.0 con Caricabatterie 25W, Bianco In offerta a 31,99 € – invece di 65,90 €

sconto 51% – fino a 20 mar 23

Samsung Wireless Charger Duo 15W Fast Charging 2.0 con Caricabatterie 25W, Bianco In offerta a 42,99 € – invece di 99,20 €

sconto 57% – fino a 20 mar 23

Lavazza, A Modo Mio Macchina per Caffè Tiny Eco Rossa con 64 Capsule Qualità Rossa Incluse, Macchina per Espresso in Plastica Riciclata, 1450 W, 220-240 V, 50/60 Hz, 0.6 Litri In offerta a 84,90 € – invece di 104,90 €

sconto 19% – fino a 22 mar 23

Lavazza, A Modo Mio Macchina per Caffè Tiny Eco Bianca con 64 Capsule Qualità Rossa Incluse, Macchina per Espresso in Plastica Riciclata, 1450 W, 220-240 V, 50/60 Hz, 0.6 Litri In offerta a 84,90 € – invece di 104,90 €

sconto 19% – fino a 22 mar 23

Lavazza, A Modo Mio Macchina per Caffè Tiny Eco Nera con 64 Capsule Qualità Rossa Incluse, Macchina per Espresso in Plastica Riciclata, 1450 W, 220-240 V, 50/60 Hz, 0.6 Litri In offerta a 84,90 € – invece di 104,90 €

sconto 19% – fino a 22 mar 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).