Le offerte Prime su piccoli elettrodomestici e accessori per la pulizia della casa

Tra le Offerte Prime di Amazon si trova di tutto e per tutti: mentre la nostra redazione propone principalmente prodotti di elettronica che potrebbero essere maggiormente correlati agli argomenti che trattiamo, in questa due-giorni cerchiamo anche di dare suggerimenti per altri interessi di chi passa abitualmente tra queste pagine.

Un’occasione per fare acquisti al risparmio è quella che segnaliamo attraverso questo articolo dove abbiamo raccolto tutti i migliori prodotti in promozione in questi giorni che riguardano l’ambiente della casa. Sono prodotti che alcuni dei componenti della redazione possiede da tempo e di cui vi possiamo assicurare l’utilità e la durata: troverete quindi non solo prodotti scontati recenti ma anche dei “classici” che hanno un ottimo giudizio di affidabilità.

Nell’elenco che trovate di seguito abbiamo raccolto dispositivi elettrici ed elettronici che permettono di velocizzare e semplificare la lavorazione degli alimenti in cucina come il Roner per le cotture lente e a bassa temperatura, la friggitrice, l’erogatore della birra (si!), la bistecchiera, il forno per pizza, il frullatore ad immersione, affettatrici, caffettiere e via dicendo, senza dimenticare il robot da cucina tuttofare.

Ci sono anche prodotti per la pulizia di casa come aspirapolvere verticali, automatici e vaporette, e poi ferri da stiro (anche verticali) e deumidificatori.

Tutti prodotti che come dicevamo vanno a migliorare non solo le pietanze ma anche la qualità della vita, perché permette di risparmiare tempo da dedicare nelle attività più amate. E se invece cucinare è proprio la vostra passione, qui troverete certamente qualche cosa che stavate cercando, anche per sperimentare nuovi piatti.

KitchenBoss Sous Vide Roner-Bassa-Temperatura: Roner Cucina a Bassa Temperatura 1100W,IPX7 Impermeabile,con 5PCS Sacchetti Sottovuoto,Cottura Bassa Temperatura In offerta a 127,48 € – invece di 149,99 €

sconto 15% – fino a 17 ott 22

Click qui per approfondire

Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe Friggitrice ad Aria Calda 4,2 Litri, 1500W, Friggitrice Senza Olio con 8 Modalità Preimpostate, Capacità XL fino a 6 Persone, da 80° a 200° C, Air Fryer Multifunzione In offerta a 84,99 € – invece di 147,00 €

sconto 42% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

COSORI Friggitrice ad Aria XXL 5,5 Litri con 100 Ricette Italiane, Air Fryer Risparmio Energetico, Senza Olio con 13 Funzioni su LED Display, Cestello Facile da Pulire, Senza PFOA, 1700W In offerta a 111,99 € – invece di 169,99 €

sconto 34% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Philips HD3720/25 Perfect Draft HD3720/25 Sistema Domestico di Erogazione della Birra In offerta a 214,99 € – invece di 399,99 €

sconto 46% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Rowenta GR702D Optigrill Bistecchiera Elettrica con Piastre Rimovibili, 6 Programmi di Cottura Automatici, Grill Intelligente 2000W, 2 Persone, Indicatore Cottura, Sensori, Vassoio Raccogli Grassi In offerta a 109,99 € – invece di 219,99 €

sconto 50% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

G3 Ferrari G10032 Pizzeria Snack Napoletana, Forno Pizza Plus EVO, Doppia Pietra Refrattaria (diametro 31 cm), 1200 W, Timer 5′, Ricettario incluso, Rosso In offerta a 96,99 € – invece di 164,50 €

sconto 41% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere con Connessione Wi-Fi, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni con Dirt Detect, Smart Home e Controllo con App, Grigio Scuro In offerta a 179,90 € – invece di 329,00 €

sconto 45% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

iRobot Roomba i3+552 Robot aspirapolvere connesso, due spazzole in gomma multisuperficie, suggerimenti personalizzati, compatibile con assistente vocale, tecnologia Imprint, grigio/blu In offerta a 399,99 € – invece di 729,00 €

sconto 45% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

iRobot Roomba i7+ (i7556) I755640 Robot aspirapolvere WiFi, svuotamento automatico, adatto per chi ha animali domestici, memorizza la planimetria della casa, programmabile, contenitore lavabile In offerta a 649,99 € – invece di 999,00 €

sconto 35% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Navigazione LDS, Potenza d’Aspirazione da 2.200Pa, Batteria da 2600mAh, 3 Modalità di Pulizia, Controllo tramite App, Versione Italiana In offerta a 193,90 € – invece di 299,99 €

sconto 35% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 Scopa Elettrica Senza Fili, Aspirazione A 150 AW, Schermo Con Informazioni In Tempo Reale, Bianco In offerta a 209,90 € – invece di 299,99 €

sconto 30% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Collegamento con App, 3 Modalità di Pulizia, Potere Aspirante, Nero, Versione Italiana In offerta a 214,99 € – invece di 349,99 €

sconto 39% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Collegamento con App, 3 Modalità di Pulizia, Potere Aspirante, Bianco, Versione Italiana In offerta a 219,99 € – invece di 349,99 €

sconto 37% – fino a 13 ott 22

Click qui per approfondire

DEEBOT X1 OMNI, Robot aspirapolvere con funzione lavaggio e stazione di pulizia multifunzionale (autopulizia automatica), 5000pa, rilevamento ostacoli 3D, batteria 260 min, assistente vocale Yiko In offerta a 1099,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 27% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Lefant Robot Aspirapolvere Lavapavimenti mini,6D Sensore di Collisione,Alexa/Google,Ottimo per i Peli degli Animali Domestici, Moquette e Pavimento duro,Aspirapolvere Robot-M213 In offerta a 139,99 € – invece di 299,99 €

sconto 53% – fino a 10 ott 22

Click qui per approfondire

Hoover H-Free 100 HF122RH 011 Scopa Elettrica Ricaricabile senza Fili, Tecnologia Ciclonica senza Sacco, Potente, Batteria da 22V, Autonomia 40 Min, Grigio e Rosso In offerta a 99,90 € – invece di 179,99 €

sconto 44% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Hoover H-FREE 100 HF122GPT – Aspirapolvere senza fili, ciclonico, spazzola in setole per animali domestici, batteria al litio rimovibile da 22 V, 40 minuti, 0,9 L, luci a LED, 2 velocità In offerta a 124,90 € – invece di 199,99 €

sconto 38% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

BLACK+DECKER BXVMS600E Scopa Elettrica Ciclonica, 600 W, Grigio In offerta a 59,99 € – invece di 88,00 €

sconto 32% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

BLACK+DECKER DVJ325J-QW Aspirabriciole Senza Fili Potente a Batteria Litio,Bocchetta Aspirante Estendibile,Spazzola per Tappezzeria Inclusa,Contenitore Rimovibile, Capacità 610 ml 10.8 V 27 Wh, Grigio In offerta a 69,99 € – invece di 104,90 €

sconto 33% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Rowenta RO2913 Swift Power Cyclonic Aspirapolvere a Traino Senza Sacco, 1.2 L, 750 W, 77 dB(A), Tecnologia Ciclonica, Design Compatto, Potente e Silenzioso, Filtro Alta Efficienza, 1 Accessoro Incluso In offerta a 74,99 € – invece di 132,99 €

sconto 44% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Rowenta RO4871 Compact Power XXL Aspirapolvere a Traino Senza Sacco, 2.5 L, 550 W, 75 dB(A), Tecnologia Ciclonica, Design Compatto, Animal Care Kit, Potente e Silenzioso, 5 Accessori Inclusi In offerta a 119,99 € – invece di 247,99 €

sconto 52% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Rowenta RH9898 X-FORCE 11.60 Aqua Aspirapolvere Senza Fili Potente, Aspira e Lavapavimenti, Scopa Elettrica Senza Fili Leggera Multisuperficie, Tecnologia Flex, 3 Modalità, Autonomia 45 Min, Luce LED In offerta a 299,99 € – invece di 514,99 €

sconto 42% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Polti Vaporetto SV460_Double Scopa Vapore Doppia Funzione con Pulitore Portatile, Spazzola Vaporforce, 17 Accessori, Uccide ed Elimina Il 99,9% di Virus, Germi e Batteri, 1500 W, 0.3 L, Blu/Bianco In offerta a 99,99 € – invece di 169,00 €

sconto 41% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Polti Vaporetto Smart 120 Pulitore A Vapore Con Caldaia A Pressione, Uccide Ed Elimina Il 99,99%* Di Virus, Germi E Batteri, Bianco Nero In offerta a 139,00 € – invece di 249,00 €

sconto 44% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Braun Minipimer MultiQuick 5 Vario MQ5235WH Frullatore ad Immersione, 21 velocità, Tecnologia Tedesca, Dotato di tritatutto da 500ml, frusta a filo e Bicchiere da 600ml, Potenza 1000W, bianco/grigio In offerta a 45,99 € – invece di 99,99 €

sconto 54% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Bosch Elettrodomestici MultiTalent 3 Robot Da Cucina Multifunzione, 800 W, Ciotola 2,3 L, Nero Argento In offerta a 86,00 € – invece di 149,00 €

sconto 42% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Kenwood Chopper CHP61.100WH, Potenza 500W, Ciotola da 0.5L, 2 velocità, Sistema a quattro lame, Anello antiscivolo per la stabilità del tritatutto, Lavabile in Lavastoviglie, Bianco/SIlver In offerta a 29,90 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Kenwood HDP404WH Mixer ad Immersione, Dotato di Tritatutto da 0,5L, Frusta a Filo, Schiacciaverdure in Metallo, Bicchiere Graduato con Manico e Coperchio da 0,75L, 800watt, Plastica, Bianco In offerta a 59,90 € – invece di 120,00 €

sconto 50% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Rowenta DW7120 Everlast Anticalc Ferro da Stiro a Vapore, Sistema Anticalcare Protect & Clean, Potenza 2800 W, Nero/Blu In offerta a 69,99 € – invece di 114,99 €

sconto 39% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

De’Longhi Tasciugo AriaDry DDSX225 Deumidificatore per eliminare l’umidità, Asciugabiancheria, Doppio Sistema Filtrazione Aria, 25L al giorno per stanze fino a 100 m3, pratiche ruote e maniglie,Bianco In offerta a 279,00 € – invece di 499,99 €

sconto 44% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Gaggia GG2016 Macchina da Caffè Espresso Manuale, 1025 W, 1L, Nero In offerta a 65,99 € – invece di 114,90 €

sconto 43% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Lavazza A Modo Mio, Macchina Caffé Espresso Jolie Con 64 Capsule Crema e Gusto Incluse, Macchinetta A Capsule Per Un Caffè A Casa Come Al Bar, 1250 W, 0.6 Litri, Colore Bianco In offerta a 87,90 € – invece di 124,90 €

sconto 30% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Philips 2200 Series Macchina da Caffè Automatica – Montalatte Classico, Display Touch Intuitivo, Nero Opaco (EP2220/10) In offerta a 244,99 € – invece di 399,99 €

sconto 39% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Philips 2200 Series Macchina da Caffè Automatica – Montalatte LatteGo, 3 Bevande, Display Touch Intuitivo, Nero Lucido (EP2231/40) In offerta a 349,99 € – invece di 529,99 €

sconto 34% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

De’Longhi Alicia PLUS EMKP 21.B Caffettiera Moka Elettrica 1-2 Tazze, Caffè caldo per 30 minuti, Funzione Orzo, Spegnimento automatico, Risparmio energetico, Facile da usare e da pulire, 450 W,Argento In offerta a 48,50 € – invece di 75,00 €

sconto 35% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

De’Longhi EC201.CD.B Macchina da Caffè per Espresso e Cappuccino, Caffè in Polvere o in Cialde E.S.E., 2 tazze, spegnimento automatico, Cappuccino System, serbatoio acqua 1L, Nero, Acciaio e Plastica In offerta a 84,99 € – invece di 120,00 €

sconto 29% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

De’Longhi Icona Vintage ECOV311.BG Macchina da Caffè Espresso Manuale e Cappuccino, Utilizzabile con Caffè in Polvere e Cialde E.S.E., Spegnimento automatico, Caldaia acciaio, Serbatoio 1,4L, Beige In offerta a 119,99 € – invece di 239,90 €

sconto 50% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

De’Longhi Dedica EC685.BK Macchina da Caffè Espresso Manuale e Cappuccino, Caffè in Polvere o in Cialde E.S.E., Spegnimento Automatico, Serbatoio Estraibile, 1350 W, Nero In offerta a 149,99 € – invece di 230,00 €

sconto 35% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

De’Longhi Perfetto Magnifica S ECAM22.110.B Macchina da Caffè Automatica per Espresso e Cappuccino, Caffè in Grani o in Polvere, con tasti a selezione diretta, spegnimento automatico, 1450 W, Nero In offerta a 289,00 € – invece di 520,00 €

sconto 44% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

De’Longhi Magnifica Evo Perfetto, Macchina Automatica per Caffè in Chicchi, ECAM292.33.SB, Macinacaffè integrato, Pannello Comandi ad Icone Colorate, Montalatte, Argento. Nuovo Modello 2022 In offerta a 379,00 € – invece di 529,00 €

sconto 28% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

De’Longhi Dinamica Plus ECAM 370.70.B, MADE IN ITALY, Macchina Automatica per caffè in chicchi, “LatteCrema” System, Tecnologia “Smart One Touch” Schermo “FullTouch”, Ampia gamma di ricette, Nero In offerta a 599,00 € – invece di 899,00 €

sconto 33% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

De’Longhi Dinamica Plus Perfetto Ecam370.95.T, Made In Italy, Macchina Automatica Per Caffè In Chicchi, Titanio, 34.8 X 42.9 X 23.6 Cm In offerta a 799,00 € – invece di 1299,90 €

sconto 39% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Rowenta DW6030 Eco Intelligence Ferro da Stiro a Vapore, 2500W, 0.3 L, Colpo Vapore 180 g/min, Piastra in Acciaio Inox, Sistema Anticalcare, Impugnatura Ergonomica, Protezione Antigoccia, Modalità Eco In offerta a 57,49 € – invece di 98,99 €

sconto 42% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Rowenta DG9160 Silence Steam PRO Ferro da Stiro con Caldaia Silenziosa, Pressione Fino a 7.5 Bar, 2800 W, 1.1 Litri, Colpo Vapore 480 g/min, Ferro da Stiro a Vapore con Tecnologia Eco Intelligence In offerta a 239,99 € – invece di 359,99 €

sconto 33% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Polti Vaporella 2H Pro Kalstop, Ferro da Stiro a Vapore con Caldaia, Tappo di Sicurezza, 3 Bar, 20 Fiale di Kalstop Incluse, Grigio/Nero In offerta a 129,00 € – invece di 189,00 €

sconto 32% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Rowenta DG9248 Silence Steam PRO Ferro da Stiro con Caldaia Silenziosa, Pressione Fino a 8 Bar, 2800 W, 1.3 Litri, Colpo Vapore 600 g/min, Ferro da Stiro a Vapore con Tecnologia Eco Intelligence In offerta a 289,99 € – invece di 409,99 €

sconto 29% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Braun CareStyle 3 IS3041WH, Ferro da Stiro con Caldaia con 4 Anni di Assistenza, Getto di Vapore 310g/min, Vapore Verticale, Riscaldamento Rapido, Modalità Standby, Serbatoio Large 2L, bianco/grigio In offerta a 112,70 € – invece di 240,00 €

sconto 53% – fino a 23 ott 22

Click qui per approfondire

Ariete 4167 Stiratrice Verticale, 1200 W, Piastra in Acciaio Inox, Vapore 20g/min, Capacità 260 ml, Bianco In offerta a 29,99 € – invece di 40,00 €

sconto 25% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Philips PerfectCare 7000 Series Ferro da Stiro con Caldaia – 2100W, Colpo di Vapore 600g, Pressione 8,0 Bar, Tecnologia OptimalTEMP, Serbatoio 1,8 l, Viola (PSG7150/30) In offerta a 214,99 € – invece di 349,99 €

sconto 39% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Rowenta DG8622 Perfect Steam PRO Ferro da Stiro con Caldaia Silenziosa, Pressione fino a 6.9 Bar, 2400 W, 1.1 Litri, Colpo Vapore 430 g/min, Ferro da Stiro a Vapore con Tecnologia Eco Intelligence In offerta a 179,99 € – invece di 299,99 €

sconto 40% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

RGV AFFETTATRICE MOD 25 Special Edition Red, 140 W, 70 Decibel, Alluminio, Rosso In offerta a 249,99 € – invece di 379,00 €

sconto 34% – fino a 12 ott 22

Click qui per approfondire

Per restare aggiornati istantaneamente sulle offerte Prime potete: