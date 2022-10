Offerte Prime sulle bici elettriche e monopattini Nilox, sconti fino al 38%

Quando si tratta di mobilità elettrica uno dei brand con un grosso ventaglio di offerte è Nilox. Sono davvero tante le bici elettriche in sconto per le Offerte Prime Amazon dell’11 e 12 ottobre 2022. Di seguito ve le elenchiamo tutte.

Una delle prime che vogliamo segnalarvi, prima di lasciarvi alla lunga lista sotto è il modello J1 Plus, una delle ultime fatiche del brand. E’ dotata di un motore brushless High Speed da 36V – 250 W di potenza. che consente di raggiungere i 25 km/h grazie alla pedalata assistita attivabile dal comando sul manubrio. Completano il design la sella ergonomica, le ruote da 20’’ e le luci LED.

J1 Plus è adatta ad un uso quotidiano: la batteria removibile migliorata da 36 V – 7,5 Ah consente di completare la ricarica in sole 4 ore (il tempo di mezza giornata di lavoro, per godere di un’autonomia in uso continuo fino a 40 km.

Particolare attenzione nell’elenco sotto anche al modello J5 Plus, una city e-bike che si distingue per facilità di guida, stile e funzionalità. A bordo troviamo la nuova batteria removibile LG da 36 V – 9.6 Ah cjhe può essere ricaricata in 5 ore e permette un’autonomia in modalità assistita fino a 65 km.

Non solo bici nella lista che segue. Disponibile anche un monopattino del brand al prezzo più basso di sempre. Ecco le offerte nel dettaglio:

Nilox, Bike X0, Bici Pieghevole, Facile da Trasportare, Design Moderno, con Telaio Opaco in Acciaio, Bicicletta Leggera, 12 kg di Peso, con Cerchi in Alluminio da 20″ In offerta a 149,00 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino a 13 ott 22

Nilox – X-Drive M1, Monopattino Elettrico Pieghevole con Tracolla, Motore 350 W, Autonomia 25 km, Monopattino Leggero con Cruise Control, Smart Display, Chiave NFC e Frecce Direzionali, Nero e Lime In offerta a 329,00 € – invece di 399,95 €

sconto 18% – fino a 13 ott 22

Nilox J1 Plus, EBike Unisex Adulto, Multicolore, M In offerta a 549,00 € – invece di 699,95 €

sconto 22% – fino a 13 ott 22

Nilox, E-Bike J5, Bici Elettrica con Pedalata Assistita, Motore Bafang a 3 velocità da 250 W e Batteria Removibile Samsung da 36 V, 8 Ah, Ruote da 26″ e Cambio Shimano a 6 Marce In offerta a 649,00 € – invece di 799,95 €

sconto 19% – fino a 13 ott 22

Nilox – E-Bike X8 Inter, Bici Elettrica con Pedalata Assistita, Motore Brushless High Speed da 36V, 250W e Batteria Removibile LG da 36 V – 10.4 Ah, Gomme Fat da 20″ x 4?e Doppio Freno a Disco In offerta a 799,00 € – invece di 999,00 €

sconto 20% – fino a 13 ott 22

Nilox, E-Bike J5 SE, Bici Elettrica con Pedalata Assistita, 90 Km di Autonomia, Fino a 25 km/h, Brushless High Speed da 250 W, Batteria Removibile 36 V – 13 Ah, Ruote da 26″ e Cambio Shimano a 7 Marce In offerta a 679,00 € – invece di 999,95 €

sconto 32% – fino a 13 ott 22

Nilox, E-Bike X8 Plus, Bici Elettrica con Pedalata Assistita, 70 km di Autonomia, Brushless High Speed da 36V – 250W e Batteria Removibile al Litio da 36 V – 13 Ah, Gomme 20″ Fat, Doppio Freno a Disco In offerta a 899,00 € – invece di 999,95 €

sconto 10% – fino a 13 ott 22

Nilox, E-Bike X7 Plus, Trekking Bike con Pedalata Assistita, 80 km di Autonomia, Fino a 25 km/h, Motore 36 V 250 W, Batteria al Litio da 36 V- 13 Ah, Copertoni Semi Tassellati 27.5″ x 2.10″ In offerta a 979,00 € – invece di 1199,95 €

sconto 18% – fino a 13 ott 22

Nilox, E-Bike J5 National Geographic, Bici Elettrica a Pedalata Assistita, Motore Brushless High Speed a 5 Velocità da 250W e Batteria LG da 36 V, 10.4 Ah, Ruote da 26″ e Cambio Shimano 7 Marce In offerta a 779,00 € – invece di 1199,95 €

sconto 35% – fino a 13 ott 22

Nilox, E-Bike X6 National Geographic, Bici Elettrica a Pedalata Assistita, Motore Brushless High Speed 250W e Batteria LG 36 V, 10.4 Ah, Pneumatici da 27.5? x 2.10? e Cambio Shimano 21 Velocità In offerta a 869,00 € – invece di 1399,95 €

sconto 38% – fino a 13 ott 22

