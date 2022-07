Prime Day, sconti su cuffie e auricolari Sony, Bose, Senneheiser, Jabra, Beats e molti altri

Nel Prime Day non mancano ovviamente tantissime cuffie e auricolari. Gli sconti in questo ambito sono una vera selva ma tra essi ce ne sono alcuni più significativi di altri o perchè si tratta di promozioni rare o perchè parliamo di occasioni su grandi marchi che a queste cifre non trovate da nessun’altra parte.

Appartiene alla prima categoria, quella degli sconti “rari”, il ribasso da 89,99 a 71,99 per le cuffie a condizione ossea Aftershockz Open, oppure gli auricolari BeoPlay EQ che scendono da 399,99 euro a 259 €, o quello sulle cuffie Philips Fidelio X2HR/00 che pagate 99,99 € invece che 299,99 €.

Ma scorrendo la lista si trova un po’ di tutto, dagli auricolari sportivi PowerBeats Pro che pagherete 169,99 euro invece che 249,99 euro e le cuffie Beats Studio3 (sempre a 169,99 euro invece che 349 €), tantissimi auricolari Jabra a prezzi speciali (inclusi gli eccellenti Elite 85T che costano solo 129,99 euro e non 299,99 €), prodotti di House Of Marley (come gli auricolari ANC Redemption a 139,99 euro invece che 199,99 €), quelli di Bose (tra cui le cuffie Bose Noise Cancelling 700 a 211€ invece che 399 oppure gli straordinari auricolari Bose Noise Cancelling Earbuds che pagate solo 157 € invece che 279 €

I cercatori di affari nel campo della musica troveranno anche le cuffie Sony WH1000XM4 considerate lo stato dell’arte in fatto di qualità del suono e riduzione del rumore (229,99 euro invece che 380 €), auricolari Xiaomi Buds 3T Pro (129,99 euro invece che 169,99 euro), prodotti SoundCore che sono allo stato dell’arte nel rapporto tra qualità e prezzo (è il caso delle cuffie Life Q35 a 89,99 euro invece che 135,99 €)

Ecco la lista completa delle offerte

AfterShokz Aeropex, Cuffie Bluetooth 5.0, Auricolari Senza Fili conduzione ossea?Sicurezza Fit?Impermeabilità IP67,Microfoni Integrati, Microfono per iOS Android Smartphone PC, Cosmic Black In offerta a 111,96 € – invece di 169,95 €

sconto 34% – fino a 13 lug 22

AfterShokz OpenMove, Cuffie Bluetooth 5.0, Auricolari Senza Fili conduzione ossea?Ricarica USB-C, Sicurezza Fit?Microfoni Integrati, Prova di Sudore, Microfono per iOS Android Smartphone PC?Rosa In offerta a 71,95 € – invece di 89,95 €

sconto 20% – fino a 13 lug 22

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto ? Bianco In offerta a 169,00 € – invece di 349,95 €

sconto 52% – fino a 13 lug 22

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto ? Rosso In offerta a 169,00 € – invece di 349,95 €

sconto 52% – fino a 13 lug 22

Auricolari Powerbeats Pro wireless ? Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore – Navy In offerta a 169,00 € – invece di 249,90 €

sconto 32% – fino a 13 lug 22

Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport – Veri auricolari Wireless sportivi, Oxygen, Blu, Senza Accessori In offerta a 159,00 € – invece di 350,00 €

sconto 55% – fino a 13 lug 22

Bang & Olufsen Beoplay EQ – Auricolari Bluetooth Wireless con Cancellazione Attiva del Rumore e Microfono, Fino a 20 Ore di Riproduzione, Nero Antracite (Black Anthracite) In offerta a 259,00 € – invece di 399,00 €

sconto 35% – fino a 13 lug 22

Bang & Olufsen Beoplay HX – Cuffie Bluetooth Wireless Over-Ear con Cancellazione Attiva del Rumore e Microfono, Timber In offerta a 349,00 € – invece di 499,00 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Bose SoundSport, auricolari sportivi wireless, (cuffie Bluetooth resistenti al sudore per jogging), nero In offerta a 94,00 € – invece di 149,95 €

sconto 37% – fino a 13 lug 22

Bose Cuffie wireless SoundLink Around Ear II – Nere In offerta a 120,99 € – invece di 229,95 €

sconto 47% – fino a 13 lug 22

Bose QuietComfort Noise Cancelling Earbuds – Auricolari Bluetooth Completamente Wireless, Bianco (Soapstone) In offerta a 157,00 € – invece di 279,95 €

sconto 44% – fino a 13 lug 22

Bose® QuietComfort® 20 Cuffie Acoustic Noise Cancelling® per dispositivi Apple, Nero In offerta a 173,99 € – invece di 249,95 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Bose Noise Cancelling Headphones 700 ? Cuffie Over-Ear Bluetooth Wireless con Microfono Integrato per Chiamate Nitide e Controllo Vocale Alexa, Nero In offerta a 211,99 € – invece di 399,95 €

sconto 47% – fino a 13 lug 22

House of Marley Positive Vibration 2 Cuffie Wireless, Auricolari Over Ear Senza Fili con Bluetooth, Durata Batteria 12 Ore, Diver da 40 mm, Microfono Incorporato, Comandi Integrati, Nero In offerta a 42,99 € – invece di 59,99 €

sconto 28% – fino a 13 lug 22

Jabra Elite 3 Auricolari Bluetooth In-Ear – Auricolari Wireless con design che isola dal rumore, 4 microfoni per chiamate chiare, bassi ricchi, audio personalizzabile e modalità Mono – Beige chiaro In offerta a 49,99 € – invece di 79,99 €

sconto 38% – fino a 13 lug 22

House of Marley Auricolari True Wireless Champion, Auricolari Bluetooth 5.0, Fino a 28 ore di Riproduzione con Custodia Ricaricabile a Ricarica Rapida, Include Comodi Cuscinetti in Gel per le Orecchie In offerta a 58,99 € – invece di 79,99 €

sconto 26% – fino a 13 lug 22

House of Marley Positive Vibration XL Cuffie Wireless, Cuffie Bluetooth Over-Ear Senza Fili, Suono Profondo e Avvolgente, Durata Batteria 24 Ore, Microfono Incorporato e Comandi Volume Integrati, Nero In offerta a 69,99 € – invece di 119,99 €

sconto 42% – fino a 13 lug 22

The House of Marley Redemption ANC, Cuffie Wireless con Chip Qualcomm QCC5124 Bluetooth 5.0, IPX4 Impermeabile, Comodo da Indossare, Gommini intercambiabili S-M-L In offerta a 139,99 € – invece di 199,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

HONOR Earbuds 3 Pro Auricolari True Wireless, Cuffie Bluetooth 5.2 In-Ear con Cancellazione Adattiva del Rumore, Altoparlanti Grandi da 11mm e Tweeter PZT, Carica Rapida 5C,Lunga Durata della Batteria In offerta a 149,90 € – invece di 199,90 €

sconto 25% – fino a 13 lug 22

JBL Wave 300 TWS Auricolari True Wireless, Cuffie In-Ear Bluetooth Senza Fili con Microfono Integrato, Impermeabili IPX2, Fino a 26h di Autonomia Combinata, Custodia Ricarica, Nero In offerta a 44,99 € – invece di 99,99 €

sconto 55% – fino a 13 lug 22

JBL TUNE 125TWS Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth, Auricolari senza Fili con Microfono Integrato per Musica, Chiamate e Sport, Fino a 32h di Autonomia, Custodia di Ricarica, Colore Nero In offerta a 54,99 € – invece di 83,59 €

sconto 34% – fino a 13 lug 22

JBL LIVE 660NC – Cuffie Over-Ear Wireless Bluetooth con Cancellazione Adattiva del Rumore, Cuffia Pieghevole Senza Fili per Musica, Chiamate e Sport, Fino a 50h di Autonomia, Colore Bianco In offerta a 99,99 € – invece di 179,00 €

sconto 44% – fino a 13 lug 22

LG TONE-FP3 Cuffie Bluetooth True Wireless In Ear Tone Free, Auricolari Bluetooth 5.1 Senza Fili, Modalità ambiente, Resistenti agli schizzi (IPX4), Batteria fino a 15 ore, Doppio Microfono, Blue In offerta a 46,99 € – invece di 99,00 €

sconto 53% – fino a 13 lug 22

Jabra Elite 3 Auricolari Bluetooth In-Ear – Auricolari Wireless con design che isola dal rumore, 4 microfoni per chiamate chiare, bassi ricchi, audio personalizzabile e modalità Mono – Lila In offerta a 49,99 € – invece di 79,99 €

sconto 38% – fino a 13 lug 22

Jabra Elite 4 Active Auricolari Bluetooth In-Ear, Auricolari Wireless con Secure Sport Fit, 4 Microfoni Integrati, Cancellazione Attiva del Rumore e Tecnologia Hearthrough Regolabile, Nero In offerta a 79,99 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino a 13 lug 22

Philips Fidelio X2HR/00 Cuffie Sovraurali, Cuffie Hi Res, Audio ad Alta Risoluzione, Driver al Neodimio da 50 mm, Cuscinetti Deluxe in Schiuma Memory, Clip per Cavo, Nero In offerta a 94,99 € – invece di 299,99 €

sconto 68% – fino a 13 lug 22

Jabra Elite 85t Auricolari Wireless – Cancellazione attiva del rumore avanzata – Lunga durata della batteria e altoparlanti potenti – Custodia di ricarica wireless – nero In offerta a 129,99 € – invece di 229,99 €

sconto 43% – fino a 13 lug 22

Jabra Elite 7 Pro Auricolari Bluetooth In Ear, Auricolari Wireless con Cancellazione Attiva del Rumore Regolabile, Design Compatto, Jabra Multisensor Voice e Alexa Integrati, Nero Titanio In offerta a 139,99 € – invece di 199,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Jabra Elite 85h Cuffie Over-Ear – Cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore – Batteria a lunga durata per chiamate e musica – Nero titanio In offerta a 149,99 € – invece di 249,99 €

sconto 40% – fino a 13 lug 22

PHILIPS Cuffie per TV TAH6206BK/00, Cuffie Wireless per Adulti Over Ear, Cancellazione Passiva del Rumore, Connessione Bluetooth, 18 Ore di Riproduzione, Cuffie Premium, Nero In offerta a 55,99 € – invece di 129,99 €

sconto 57% – fino a 13 lug 22

PHILIPS Cuffie a Conduzione Ossea, Auricolari Wireless con Design On-Ear, Bluetooth, Impermeabili, Fino a 9 Ore di Autonomia, Auricolare con Archetto da Collo e Luce Notturna, Nero, One Size In offerta a 67,99 € – invece di 149,99 €

sconto 55% – fino a 13 lug 22

Philips M4505/12 Mini Impianto Stereo Sistema Micro, Bluetooth, Radio DAB+/FM, CD, 60 W, Ingresso Audio, Porta USB per Ricarica, Altoparlanti Bass Reflex, Controllo Audio Digitale – Modello 2020/2021 In offerta a 80,99 € – invece di 189,99 €

sconto 57% – fino a 13 lug 22

Sennheiser HD 250BT – Cuffie Wireless Bluetooth 5.0, Con AAC, aptX, aptX a bassa latenza, Tecnologia dei trasduttori e microfono integrato, Durata della batteria 25 ore, Nero In offerta a 29,00 € – invece di 69,00 €

sconto 58% – fino a 13 lug 22

Sennheiser Auricolari CX True Wireless – Cuffie In-Ear per Musica e Chiamate con Cancellazione Passiva del Rumore, Controlli Touch Personalizzabili, Bass Boost, IPX4 e Durata Batteria di 27 ore, Neri In offerta a 69,00 € – invece di 129,00 €

sconto 47% – fino a 13 lug 22

Sennheiser Cuffie wireless HD 450SE con Alexa, Bluetooth 5.0 e Cancellazione Attiva del Rumore [Amazon Exclusive], Nero In offerta a 79,00 € – invece di 199,99 €

sconto 60% – fino a 13 lug 22

Cuffie Bluetooth Soundcore Life P2, auricolari bluetooth con 4 microfoni, 40 ore di riproduzione, IPX7, riduzione dei rumori cVc 8.0, driver in grafene, cuffie wireless per lavoro e viaggio In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Sony Cuffie wireless WF-C500 True (fino a 20 ore di durata della batteria con custodia di ricarica – Compatibile con Assistente vocale, microfono incorporato per telefonate, Bluetooth) Nero In offerta a 49,90 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino a 13 lug 22

Sony WF-C500 – Auricolari True Wireless, Batteria fino a 20 ore, Compatibile con assistenti vocali, Microfono integrato (Arancione) In offerta a 49,90 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino a 13 lug 22

Sony WH-XB910N – Cuffie Wireless con Noise Cancelling – Batteria fino a 30 ore – Ricarica rapida (10 min. per 4,5 ore di riproduzione) – Multipoint – Extra Bass – Alexa e Google Assistant – Nero In offerta a 119,90 € – invece di 199,99 €

sconto 40% – fino a 13 lug 22

Sony LinkBuds ? Auricolari Wireless, Bluetooth, Resistenza all’acqua IPX4, Per iPhone/iPod, Grigio In offerta a 129,00 € – invece di 179,99 €

sconto 28% – fino a 13 lug 22

Sony LinkbBuds S – Auricolari True Wireless – Noise Cancelling – Fino a 20 ore di batteria con custodia – Compatibili con Alexa e Google Assistant – Microfono integrato – Bluetooth – Cappuccino In offerta a 149,00 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino a 13 lug 22

Sony WH-1000XM4 – Cuffie Wireless con Noise Cancelling – Batteria fino a 30 ore – Ricarica rapida (10 min. per 5 ore di riproduzione) – Multipoint – Alexa Built-in, Google Assistant, Siri – Argento In offerta a 229,00 € – invece di 380,00 €

sconto 40% – fino a 13 lug 22

Soundcore Anker Life A1 – Auricolari Bluetooth True Wireless, Potente audio personalizzato, 35h, Ricarica wireless, Ricarica rapida USB-C, Grado IPX7, Controllo pulsanti, Nero In offerta a 34,92 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Soundcore Cuffie cancellazione Attiva Rumore Anker Life Q20+, 40 Ore di ripr, Audio Alta risol, App, 2 dispositivi, Cuscinetti in Memory Foam, Cuffie Bluetooth da Viaggio e per l?Ufficio a casa In offerta a 48,99 € – invece di 69,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Cuffie ibride Soundcore Anker Life Q30 canc. attiva rumore mod. multiple, suono alta ris, 40 ore di ripr, chiamate chiare, ric. rapida, auricolari morbidi, cuffie Bluetooth, viaggi, ufficio e casa In offerta a 55,99 € – invece di 79,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Soundcore Anker Liberty 2 PRO Cuffie True Wireless, Auricolari in-Ear Bluetooth con architettura Acustica coassiale Astria, 32 Ore di Riproduzione, equalizzazione Personalizzata, Ricarica Wireless In offerta a 79,99 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino a 13 lug 22

Anker Soundcore Cuffie Life Q35 cancellazione attiva rumore multimodalità, cuffie Bluetooth LDAC per audio wireless ad alta risoluzione, 40 ore, comode, chiamate chiare, casa, lavoro, viaggi In offerta a 89,99 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino a 13 lug 22

Soundcore Auricolari con cancellazione del Rumore Liberty 3 PRO di Anker, Auricolari True Wireless con ACAA 2.0, HearID ANC, Fusion Comfort, Audio Alta risoluzione, 6 microfoni, Riproduzione 32 h In offerta a 109,99 € – invece di 159,99 €

sconto 31% – fino a 13 lug 22

Urbanista Miami Cuffie Wireless Bluetooth On-Ear, 50 ore di Riproduzione, Cancellazione Rumori Attiva, Set con Microfono, Ricezione On Ear con Custodia per Trasporto, Verde Acqua In offerta a 104,30 € – invece di 149,00 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

XIAOMI Redmi Buds 3 Pro Auricolari Bluetooth 5.2, Carica Wireless, Fino a 28 ore di Batteria, Connessione Dual Device, Sistema ANC di Cancellazione del Rumore, Glacier Gray In offerta a 44,99 € – invece di 69,99 €

sconto 36% – fino a 13 lug 22

Xiaomi Buds 3T Pro (Carbon Black) con cavo USB-C 1m, Connessione Bluetooth 5.2, Cancellazione del Rumore fino a 40dB, Ricarica Wireless, Resistente a polvere e acqua, Versione Italiana In offerta a 129,99 € – invece di 169,99 €

sconto 24% – fino a 13 lug 22

Poly – Voyager Focus 2 UC USB-A Headset with Stand (Plantronics) – Bluetooth Dual-Ear (Stereo) Headset with Boom Mic – USB-A PC/Mac Compatible – Active Noise Canceling – Works with Teams (Certified) In offerta a 147,00 € – invece di 358,13 €

sconto 59% – fino a 14 lug 22

Cuffie per il monitoraggio/DJ Sennheiser HD 25 Special Edition In offerta a 139,99 € – invece di 199,00 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Panasonic RB-M500BE-K Cuffie Bluetooth, Senza Fili, Ricarica Rapida, Funzione XBS DEEP per Bassi Potenti e Nitidi, Fino a 30 ore di Riproduzione, Funzione Bass Reactor, Microfono Integrato, Nero In offerta a 54,90 € – invece di 129,99 €

sconto 58% – fino a 13 lug 22

Panasonic GN01E-FF,Edizione Limitata Final Fantasy Sound Slayer, Altoparlanti da Gioco, Cuffie Indossabili, 4 W, Design Ergonomico, 3 Modalità Audio, Microfono Incorporato, USB, Nero In offerta a 179,00 € – invece di 229,00 €

sconto 22% – fino a 13 lug 22

Technics EAH-AZ40 Cuffie In-ear Bluetooth, Auricolari Wireless, Cancellazione del Rumore con Tecnologia JustMyVoiceTM, Resistenti All?acqua, Durata della Batteria di 25 Ore & Ricarica Rapida. Argento In offerta a 109,00 € – invece di 149,99 €

sconto 27% – fino a 13 lug 22

Razer Kaira X – Cuffie da Gioco Cablate Per Xbox Series X, S Driver Triforce 50mm, Microfono Cardioide Hyperclear, Controlli Integrati, Compatibilità Multipiattaforma Verde In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a 14 lug 22

